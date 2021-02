Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

08:15

Nach Julius-Bär-Berechnung steigt der SMI vorbörslich um 0,4 Prozent auf 10'901 Punkte. Deutlich im Plus steht dank erneut guter Analystenkommentare Swatch (+2,3 Prozent): Goldman Sachs hat von "Neutral" auf "Buy" erhöht. Ausser Nestlé (-0,3 Prozent) stehen alle 20 SMI-Aktien im Plus.

Value-Anlagestil - Georg von Wyss: «Anleger realisieren die Risiken von teuren Aktien nicht genug» https://t.co/4rvCmPtX0J pic.twitter.com/dQHQDD2RVU — cash (@cashch) February 4, 2021

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Nachdem sie im Verlauf der Woche kräftig zulegen konnten und neue Jahreshöchststände erreichten, ging es im frühen Handel nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 59,16 US-Dollar und damit 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 36 Cent auf 56,59 Dollar.

Seit Beginn der Woche befinden sich die Ölpreise in einem Höhenflug, angetrieben durch die Fortschritte bei den Corona-Impfungen in den USA und durch eine Reihe robuster Konjunkturdaten aus der grössten Volkswirtschaft der Welt. Ausserdem sorgte im Wochenverlauf eine insgesamt freundliche Stimmung an den internationalen Finanzmärkten für Rückenwind bei den Ölpreisen.

+++

07:20

Der SMI steht beim Broker IG vorbörslich um 0,4 Prozent bei 10'895 Punkten höher.

+++

06:15

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. Das Konjunkturpaket in den USA helfe auch der Weltwirtschaft und dieser Optimismus wirke sich positiv auf konjunktur-sensitive Aktien in Japan aus, sagte Marktstratege Masahiro Ichikawa von Sumitomo Mitsui. Investoren deckten sich vor dem Impfbeginn in Japan auch wieder mit Werten ein, die in der Corona-Krise unter die Räder gekommen waren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 12, Prozent höher bei 28'688 Punkten.

India’s central bank keeps rate steady after expansionary budget https://t.co/XyGqxUHNPI — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 5, 2021

+++

05:10

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

+++

05:05

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,54 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4774 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9043 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1954 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0812 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3670 Dollar.

+++

22:40

Die Anleger an den US-Börsen sind am Donnerstag wieder mutig geworden. Von den vier wichtigsten Aktienindizes erreichten zwei Bestmarken: der S&P 500 sowie der Nasdaq Composite. Favoriten waren insbesondere Bank- und Technologiewerte. Dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang wieder der Sprung über die 31 000-Punkte-Marke.

Allgemein stützten - neben überwiegend erfreulich ausgefallenen Quartalsbilanzen - weitere positive Konjunkturdaten. So war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der letzten Januarwoche weiter gesunken, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten.

Mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 31'055,86 Zähler ging der Dow aus dem Tag und fuhr damit im bisherigen Wochenverlauf bereits einen beeindruckenden Gewinn von 3,6 Prozent ein. Der marktbreite S&P 500 schloss mit plus 1,09 Prozent auf 3871,74 Punkten. Der ebenfalls marktbreite Nasdaq Composite beendete den Handel auf 13'777,74 Punkten, was ein Plus von 1,23 Prozent bedeutete. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 gewann 1,18 Prozent auf 13 560,89 Punkte.

Während im Dow Finanz- und Bankenwerte wie Goldman Sachs, JPMorgan, American Express und Visa die Nase vorn hatten mit Gewinnen zwischen 1,8 und 3,9 Prozent, zählte die Aktie von Merck & Co zu den wenigen Verlierern. Sie gab um 1,7 Prozent nach. Im Schlussquartal 2020 war der Pharmakonzern wegen hoher Aufwendungen für einen Medikamentenrückruf und der Übernahme des Krebsforschers VelosBio tief in die roten Zahlen gerutscht. Zudem wurde mitgeteilt, dass Finanzchef Robert Davis im Jahresverlauf neuer Vorstandsvorsitzender wird. Kenneth Frazier wird sein Amt zum 30. Juni abgeben.

Der Wettbewerber Bristol-Meyers Squibb gab ebenfalls rote Zahlen für das abgelaufene Quartal bekannt, blickt aber dennoch optimistisch auf das laufende Jahr. Die Aktien sanken im S&P 500 um 0,8 Prozent.

An der Nasdaq indes machten Ebay und die ehemalige Tochter der Online-Handelsplattform, Paypal, den Anlegern Freude. Der Einkaufsboom per Internet in der Corona-Krise verhalf zu glänzenden Geschäften, von denen auch der Online-Bezahldienst profitierte. Während die Ebay-Papiere um 5,3 Prozent stiegen, gewannen die von Paypal 7,4 Prozent.

Qualcomm büssten indes 8,8 Prozent ein. Der superschnelle 5G-Datenfunk sorgte zwar beim Chipkonzern im ersten Geschäftsquartal für ein sprunghaftes Wachstum und zudem lag die Gesamtjahresprognose über der Markterwartung, doch Lieferengpässe belasten.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)