Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent nach. Gestern war die Schweizer Börse wegen Auffahrt geschlossen, am Mittwoch büsste der Leitindex 1,43 Prozent auf 9542 Punkte ein.

Börsianer zufolge verstärken die geplanten US-Strafzölle auf sämtliche Importwaren aus Mexiko die Furcht vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur. Ausserdem drückten das Brexit-Chaos und die Gefahr eines neuen Haushaltsstreits zwischen Italien und der EU auf die Stimmung am Markt.

Sämtlich SMI-Werte notieren vorbörslich leicht negativ. Auffällige Kursbewegungen gibt es keine.

VORBÖRSE SCHWEIZ:$SMI -0,10%$SMIM -0,09%$ARYN -0,3% Ansonsten keine auffälligen Kursbewegungen. Übrige Aktien im Rahmen des Gesamtmarktes etwas schwächer. Stimmung weiterhin sehr vorsichtig.

Die Ölpreise haben am Freitag an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Kurz vor dem Wochenende ging es mit den Notierungen für Rohöl aus den USA und der Nordsee aber nicht mehr so stark abwärts wie am Donnerstag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,02 US-Dollar. Das waren 85 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 60 Cent auf 55,99 Dollar.

#CrudeCheck: Oil Near Lowest In 3 Months, Oil Prices Dropped 1.5%#Brent Down 1.5% At $65.86/Bbl, WTI Crude Down 1.5% At $55.66/Bbl U.S. Crude Stocks Fell Nearly 300,000 Barrels Last Week

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vorerst stabilisiert. Bereits am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert gehalten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gesunken war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1132 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Der Franken zog derweil zu beiden Währungen wieder leicht an. Der Dollar kostete am Morgen 1,0052 Franken nach 1,0072 Franken am Vorabend. Der Euro war noch 1,1190 Franken wert nach 1,1215 Franken zuvor.

Kursentwicklung Euro/Franken in den letzten 2 Wochen, Quelle: cash.ch

US-Präsident Donald Trump kündigte ab dem 10. Juni Zölle auf Importe aus Mexiko an, um das Land zu schärferen Massnahmen gegen illegale Einwanderung zu bewegen. Davon wären auch japanische Autobauer wie Toyota, Nissan, Honda oder Mazda betroffen, die allesamt in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt produzieren. Ihre Aktien verbuchten Kursverluste von zwei bis drei Prozent, Mazda brachen sogar mehr als sechs Prozent ein.

Der Nikkei der 225 führenden Werte an der Tokioter Börse fiel um 0,8 Prozent auf 20.778 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1522 Zähler. "Die Androhung der USA, innerhalb von zwei Wochen Zölle auf mexikanische Waren einzuführen, ist ein schwerer Schlag für die Stimmung an den Finanzmärkten", sagte Sean Callow, Währungsanalyst bei Westpac.

Just two weeks ago, Trump announced he was lifting tariffs on imports of metals from Mexico. Now he plans to impose a 5% duty on Mexican goods until it stops immigrants from entering the U.S. illegally

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar etwas höher bei 1,1135 Dollar. Zum Yen lag der Dollar 0.3 Prozent im Minus bei 109,28 Yen.

Die US-Börsen schlossen am gestrigen Donnerstag positiv: Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 25.170 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2789 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 7568 Zähler. Zuvor hatten Dax und EuroStoxx50 jeweils etwa ein halbes Prozent auf 11.902 und 3317 Punkte zugelegt.

Zu den Gewinnern in New York gehörten die Aktien von Viacom (plus 3,5 Prozent) und CBS (plus 3,2 Prozent). Der Sender CNBC hatte berichtet, ab Mitte Juni würden Fusionsgespräche erwartet. Beide Konzerne lehnten eine Stellungnahme ab.

The board of CBS is preparing for deal talks with Viacom: Sources

