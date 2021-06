09:10

Der SMI steht nach dem Börsenbeginn um 0,3 Prozent bei 11'468 Punkten höher. Die Vorgaben aus dem Ausland sind verhalten. Denn die US-Börsen haben am Vortag nach einem starken Auftakt den Schwung verloren und die Märkte in Fernost zeigten sich bei geringen Kursänderungen uneinheitlich. Zudem fehlten dem Schweizer Markt eigene Impulse. Die Agenda für den Handelstag präsentiert sich dünn. Daher gebe es für die Anleger keine Kaufimpulse und der Markt dürfte wohl das rekordhohe Kursniveau, das er am Vortag erreicht hatte, konsolidieren, sagt ein Händler.

Die Marktteilnehmer agierten nach wie vor im Spannungsfeld zwischen Konjunkturoptimismus und Inflationssorgen, heisst es am Markt. "Sind die Konjunkturzahlen zu gut, schreien alle 'Inflation' und befürchten, dass US-Notenbank den Geldhahn zudreht. Sind sie enttäuschend, kommen Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung auf", sagt ein Händler. Mit Spannung warteten die Märkte daher auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Heute Abend veröffentlicht zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book".

Lonza (+0,7 Prozent) überrascht mit guten Neuigkeiten. Der Basler Pharmazulieferer und der Covid-19-Impfstoffhersteller Moderna vertiefen ihre Zusammenarbeit. Lonza baut zudem am Standort Geleen in den Niederlanden eine neue Produktionslinie zur Wirkstoffherstellung.

Novartis (+0,3 Prozent) hat zum Medikament Cosentyx erneut gute Studienergebnisse bekannt gegeben. In der Phase III der Junipera-Studie sei die Zeit bis zu einem neuen Krankheitsschub im Vergleich mit Placebos deutlich verzögert worden.

Eine starke Bewegung gibt es bei den hinteren Rängen: Kuros (+19,4 Prozent) ist die Markteinführung des Knochentransplantats MagnetOs geglückt. Die Verkäufe mit dem Hauptprodukt des Unternehmens hätten die eigenen Erwartungen übertroffen. U-Blox (noch kein Kurs, vorbösrlich +4,9 Prozent) hat am Vorabend die Umsatzprognose für 2021 erhöht. Neu will der Spezialchiphersteller im Jahr 2021 ein Plus von 11 bis 19 Prozent erzielen. Zuvor wurde ein Plus zwischen 5 und 15 Prozent angestrebt.

Dätwyler (-0,5 Prozent) profitiert von den globalen Impfkampagnen und verzeichnet einen guten Bestellungseingang. Daher baut er die Kapazitäten an verschiedenen Standorten aus. Bei Burckhardt Compression (+3,8 Prozent) sprechen Händler von einer Gegenbewegung. Der Industriekonzern hatte am Vortag sein Jahresergebnis veröffentlicht, worauf die Aktie um 1,9 Prozent verlor.

08:05

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent bei 11'442 Punkten höher. Allerdings sind nur Lonza (+0,9 Prozent) und Novartis (+0,6 Prozent) im Plus. Lonza vertieft die Zusammenarbeit mit dem Corona-Impfstoff-Hersteller Moderna, während Novartis von einer Produktzulassung profitiert.

Am breiten Markt fallen unter anderem Dätwyler (+0,4 Prozent) auf. Das Urner Industrieunternehmen baut dank starkem Bestelleingang die Kapazitäten aus. Der Chiphersteller U-blox (+4,9 Prozent) hat gute Prognosen publiziert.

06:25

Nach Angaben der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,06 Prozent tiefer. Der Leitindex stieg gestern vorübergehend bis auf ein Allzeithoch von 11'501 Punkte und notierte kurz vor Handelsschluss noch um 0,6 Prozent fester bei 11'434 Zählern.

06:20

Gold und Bitcoin haben sich über die Nacht wenig verändert. Gold handelt zu 1896 Dollar, die weltgrösste Kryptowährung Bitcoin zu 36'691 Dollar.

06:10

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch durchwachsen. Höhere US-Produktionsaktivität im Mai ermutigte die japanischen Anleger, die nach Anzeichen für einen anhaltenden Aufschwung in der grössten Volkswirtschaft der Welt suchten. Wie das US-Institut für Versorgungsmanagement (ISM) am Dienstag mitteilte, stieg die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in den USA im Mai an, da die aufgestaute Nachfrage die Aufträge trotz Rohstoff- und Arbeitskräftemangel in einer sich wieder erholenden Wirtschaft ankurbelte. Die Börsianer blicken nun auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, um Hinweise auf die Pläne der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik in den kommenden Wochen und Monaten zu bekommen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert um 0,5 Prozent höher bei 28'954 Punkten.

"Die Inflation wird kurzfristig überschiessen, aber die Fed ist sich dieses Risikos bewusst und sie hat ein duales Ziel von Vollbeschäftigung und Inflation im Auge. Das hat dazu geführt, dass sich die Anleger weniger Sorgen über das Tempo der Reduzierung der Anleihekäufe der Fed in diesem Jahr machen, sondern sich mehr auf das Tempo der Wiedereröffnung in diesem Jahr konzentrieren", sagte Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom bei der Union Bancaire Privee in Hongkong.

05:20

Die Börse in Shanghai liegt um 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent, nachdem Unternehmen des Gesundheitssektors tags zuvor noch durch Chinas Ankündigung einer Dritt-Kind-Politik beflügelt waren.

05:15

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar 0,1 Prozent auf 109,58 Yen und stagniert bei 6,3808 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8970 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2224 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0965 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,4160 Dollar.

22:30

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag im Juni nach einem starken Auftakt den Schwung verloren. Der Dow Jones Industrial legte nach dem langen Wochenende erst um fast ein Prozent zu, die Freude über die deutlichen Kursgewinne währte aber nicht lange. Über die Ziellinie ging der Leitindex nur leicht mit 0,13 Prozent im Plus bei 34'575 Punkten.

Das Kursbarometer der Wall Street schlug sich damit noch etwas besser als die anderen New Yorker Indizes, die knapp ins Minus abgerutscht waren. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,05 Prozent auf 4202 Zähler. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,23 Prozent auf 13'655 Punkte nach.

Am Markt hiess es zu Beginn, angesichts der voranschreitenden Corona-Impfkampagne und der damit verbundenen Lockerungen vertrauten die Anleger offenbar weiter auf eine deutliche Wirtschaftserholung. Eine aufgehellte Stimmung in der US-Industrie unterstrich später diesen Optimismus, erinnerte die Anleger dann aber schnell wieder an ihre Sorgen, dass die US-Notenbank Fed mit ihrer bislang extrem lockeren Geldpolitik zum Gegensteuern gezwungen werden könnte.

Die am ISM-Index gemessene Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai etwas stärker als erwartet aufgehellt. Laut der NordLB trägt der Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf 61,2 Punkte dazu bei, dass "uns das brisante Thema Inflation in den USA im Sommer erhalten bleiben wird". Sorgen vor der Teuerung und damit einhergehendem Druck auf die Notenbank gelten schon länger als Bremse für die Aktienrally.

Eine Stütze für den Dow waren die 2,8 Prozent höheren Aktien des Ölkonzerns Chevron, denen ein starker Auftrieb beim Ölpreis Rückenwind gab. Dem folgten andere Branchenwerte wie ExxonMobil oder ConocoPhillips um 3,6 beziehungsweise 4,5 Prozent nach oben. Am Ölmarkt rückte die Spekulation auf eine stärkere Nachfrage nach dem Abflauen der Corona-Krise stärker in den Vordergrund.

Zum Spitzenreiter im Dow avancierte inmitten der guten Konjunktursignale mit Boeing ein klassischer Industriewert, dessen Aktien mit einem Anstieg um 3,1 Prozent ein Hoch seit Mitte April verbuchten. Klare Kursgewinne gab es ferner im Bankensektor mit 2,8 Prozent bei Goldman Sachs sowie 1,1 Prozent bei JPMorgan .

Die Aktien des Cloud-Spezialisten Cloudera schossen derweil dank eines Übernahmeangebots um fast 24 Prozent hoch auf einen Kurs nahe der Offerte. Die Beteiligungsgesellschaften KKR und Clayton Dubilier & Rice bieten 16 Dollar je Aktie. Nach der Übernahme wollen sie das Unternehmen von der Börse nehmen.

Der Optimismus in Sachen sinkende Neuinfektionen und Corona-Lockerungen trieb allgemein die Aktien aus der Reisebranche an. Für die Papiere des Kreuzfahrtkonzerns Royal Caribbean Cruises ging es um 3,2 Prozent nach oben, unter den Fluggesellschaften fielen American und United Airlines mit Anstiegen um bis zu 2,3 Prozent positiv auf.

Ansonsten waren die bei im Internet organisierten US-Kleinanlegern beliebten AMC -Aktien am Dienstag wieder stark angesprungen, dieses Mal um fast 23 Prozent. Bei der Kinokette machen die Lockerungen derzeit viel Hoffnung. Für Gesprächsstoff sorgte am Dienstag aber auch, dass sich die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management mit einem Aktienpaket eingekauft hat.

