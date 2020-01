23:00

US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag per Twitter an, den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington unterzeichnen zu wollen. Das veranlasste Anleger bei Aktien zuzugreifen. Anfängliche Verluste wurden wieder wettgemacht.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,3 Prozent auf 28.538,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8.972,60 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3.230,78 Punkte zu.

Der S&P und der Nasdaq haben damit das beste Jahr seit 2013 hingelegt, der Dow Jones schoss 2019 als bestes Jahr seit 2017 ab. Aufs Jahr gesehen stieg der S&P um 28,90 Prozent, der Dow Jones um 22,33 Prozent und der Nasdaq kletterte um 35,24 Prozent nach oben.

Der Eurokurs ist am Dienstag weiter gestiegen. Zuletzt kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1224 Dollar.

Zum Franken steht der Euro aktuell bei etwas höheren 1,0868 - nach 1,0851. Die US-Valuta zeigt sich zum Franken wenig bewegt im Vergleich zum Vortag, als sie erstmals seit August wieder unter die Marke von 97 Rappen gefallen ist. Derzeit wird der Dollar zu 0,9681 Franken gehandelt nach 0,9685 am späten Vorabend.

Händler berichteten über dünne Umsätze. Unter solchen Umständen reichen schon relativ kleinvolumige Aktionen von Marktteilnehmern für signifikante Bewegungen.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde zuletzt in New York mit 1523 Dollar gehandelt. Das war gut 8 Dollar mehr als am Montag.

Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem jüngsten Anstieg gefallen. Zuletzt notierte der Brent-Preis bei 66,11 Dollar. Das sind 56 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 54 Cent auf 61,14 Dollar.

Händler begründeten die sinkenden Preise mit Gewinnmitnahmen. Immerhin sei das fast abgelaufene Jahr das beste für Öl seit 2016. Damit konnte selbst die Stürmung der US-Botschaft in Bagdad, für die der amerikanische Präsident den Iran verantwortlich macht, die Ölpreise nicht stützen.

After tweeting this morning from Mar-a-Lago about Iraq and Iran, ⁦@realDonaldTrump⁩ has now arrived at his golf course here in Florida. pic.twitter.com/g3EXqfuabc — Jeff Mason (@jeffmason1) December 31, 2019

Der US-Aktienmarkt ist in den letzten Handelstag im laufenden Jahr mit leichten Verlusten gestartet. Noch vor dem Start in New York hatten in Europa auch die letzten Börsen ihre Tore für 2019 geschlossen. Händler berichteten entsprechend von dünnen Umsätzen, zumal auch in Tokio bereits am Montag der letzte Handelstag gewesen war.

Der Dow Jones fiel zuletzt um 0,13 Prozent auf 28 424,38 Punkte. Sein Jahresgewinn dürfte dennoch bei mehr als 20 Prozent liegen. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,09 Prozent auf 3218,34 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 verlor 0,10 Prozent auf 8700,94 Zähler.

Der US-Aktienmarkt dürfte nahezu unverändert in den letzten Handelstag des laufenden Jahres starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28'553 Punkte und damit etwa auf dem Niveau des Schlusskurses vom Montag. Händler rechnen mit einem dünnen Geschäft.

Die wenigen noch geöffneten europäischen Handelsplätze hatten das Jahr bereits um 14.00 MEZ abgeschlossen, wobei wichtige Börsen wie die in Frankfurt dies bereits am Montag getan hatten. Auch in Asien war an diesem Tag in Tokio zum letzten Mal in 2019 gehandelt worden, während in China und Hongkong die Geschäfte auch am Dienstag liefen.

Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen zunächst nicht vor. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn werden Daten zum Häusermarkt veröffentlicht, eine halbe Stunde danach frische Informationen zur Verbraucherstimmung.

Wirtschaftsberater Peter Navarro, der für die US-Regierung tätig ist, erwartet einen Dow Jones, der im nächsten Jahr 32'000 Punkte erreichen wird, wie folgender Tweet zeigt:

The Dow will hit 32,000 in 2020, White House trade advisor Peter Navarro predicts. “It’s going to be the roaring 2020s next year.” https://t.co/FrKYc1sGJG pic.twitter.com/yA604k3cb2 — CNBC (@CNBC) December 31, 2019

Der chinesische Aktienmarkt hat am Dienstag das Jahr mit einem kräftigen Plus abgeschlossen. Am letzten Handelstag 2019 legte der Leitindex CSI300 zwar nur moderate 0,4 Prozent auf 4096 Punkte zu. Er verbuchte damit aber einen Zuwachs im gesamten Jahr von 36,1 Prozent und dürfte damit auch die Rally an den US-Börsen in den Schatten stellen.

Der Shanghai-Composite-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 3050 Zählern und verzeichnete damit einen Jahresgewinn von 22,3 Prozent. Hintergrund sei, dass die Anleger die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China etwas verloren aber, auch dank der jüngsten Entspannungssignale wie dem ersten Teilabkommen, sagten Händler.

Zudem machten Konjunkturhilfen und Kapitalmarktreformen der Pekinger Führung Konsum- und Technologieaktien begehrt.

In der Schweiz, Deutschland und Japan sind die Börsen heute geschlossen. Die USA, China und Hongkong handeln den ganzen Tag über, in Grossbritannien dauert der Handel bis zum Mittag.

Wie und wo über die Neujahrstage gehandelt wird und welche Börsen geschlossen sind, zeigt folgende Übersicht:

Datum Tag Schweiz USA Deutsch-

land UK Japan China Hong-

kong 31. Dez

Silvester Di x offen x 1/2 x offen offen 1. Jan

Neujahr Mi x x x x x x x 2. Jan

Berchtolds-

tag Do x offen offen offen x offen offen 3. Jan Fr offen offen offen offen x offen offen

Die asiatische Aktien rutschten am letzten Handelstag des Jahrzehnts ab. "Wir sehen einige Gewinnmitnahmen bis zum Jahresende", sagte Ryan Felsman, leitender Ökonom bei CommSec in Sydney. Anleger nehmen Gewinne mit, die sie seit dem Abschluss einer vorläufigen Einigung zwischen den USA und China aufgebaut haben. Er und fügte hinzu, dass Fortschritte bei einer Lösung des 17 Monate dauernden Handelskonflikts auch im neuen Jahr ein positiver Faktor für die Anleger blieben.

Der Handelsberater des Weissen Hauses sagte am Montag, dass das Handelsabkommen wahrscheinlich in der nächsten Woche unterzeichnet werde, betonte aber, dass die Bestätigung von Präsident Donald Trump oder dem US-Handelsbeauftragten kommen würde. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,8 Prozent tiefer bei 23'667 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans bewegte sich kaum. Die Märkte in Japan und Südkorea blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 108,70 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9760 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9678 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1203 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0845 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3120 Dollar.

An der Wall Street haben die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd etwas Kasse gemacht. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag allesamt nach, machten jedoch im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wieder wett. Börsianer sprachen gleichwohl von einem recht dünnen Handel kurz vor dem Jahreswechsel. An Neujahr wird nicht gehandelt.

Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,41 Prozent auf 28 528,34 Punkte. Damit liegt die Jahresbilanz für den US-Leitindex aktuell aber immer noch bei gut 22 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,39 Prozent auf 3227,27 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 stand 0,49 Prozent tiefer bei 8727,57 Zählern, nachdem er im frühen Handel noch mehr als 1 Prozent eingebüsst hatte. Alle drei Indizes hatten am Freitag noch Rekordstände erklommen.

(cash/AWP/Reuters)