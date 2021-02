12:10

Anziehende Preise für Kupfer und andere Rohstoffe ermuntern Anleger zum Einstieg bei Bergwerksbetreibern. Die Aktien von Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Glencore und Rio Tinto steigen in London um bis zu 4,3 Prozent.

11:30

Der SMI notiert 0,50 Prozent höher bei 10'806 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, zieht um 0,7 Prozent auf 1728 Punkte an und der umfassende SPI um 0,5 Prozent auf 13'493 Punkte.

"Die Optimisten haben an den Börsen wieder das Zepter übernommen", meint auch die Zürcher Kantonalbank in einem Kommentar zur aktuellen Lage. Genährt werde die Zuversicht von den - trotz der US-Arbeitsmarktdaten - insgesamt ansprechenden Konjunkturdaten einerseits und andererseits von den teils überraschend guten Gewinnausweisen der Unternehmen. Die Corona-Pandemie laste zwar weiterhin schwer auf der globalen Konjunktur, die negativen Auswirkungen seien allerdings deutlich kleiner als befürchtet und auch weniger dramatisch als noch beim ersten Lockdown.

Straumann (+4,6 Prozent) sind am Montag klar gesucht und belegen derzeit die Tabellenspitze. Auf Rekordniveau geht es damit für den Titel weiter aufwärts. Bereits in der Vorwoche zogen die Aktien bis auf den seitwärts verlaufenen Freitag stetig nach oben. Zum Wochenstart wird das Papier von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank gestützt, welche gleichzeitig das Kursziel deutlich über das aktuelle Niveau angehoben hat.

Dahinter legen auch AMS (+1,9 Prozent) überdurchschnittlich zu, dank Übernahmefantasien im Sektor nach einem Angebot der japanischen Renesas Electronics an die deutsche Dialog Semiconductor. AMS profitiert zudem von positiven Kommentaren von BNP Paribas und Credit Suisse, die die AMS-Aktie bereits am vergangenen Freitag mit einem Kursziel von 30 bzw. 27 Franken zum Kauf empfohlen und damit kräftig Schub gegeben haben. Ausserdem wird AMS am morgigen Dienstag den Zahlenkranz für das Schlussquartal vorlegen.

Weit vorne sind zudem Clariant (+1,5 Prozent) oder Logitech (+1,2 Prozent) zu finden. Logitech liegen wie etwa auch Straumann oder andere Titel auf Allzeithoch. Erstmals haben die Aktien die Marke von 100 Franken geknackt.

Knapp über 1 Prozent legen weitere Titel wie Swiss Life, Swiss Re, UBS und Zurich bei den Finanzwerten oder Schindler und Sika bei Industriewerten zu. Sika hat am Morgen eine kleinere Akquisition in Russland bekanntgegeben.

ABB (+0,8 Prozent) erhalten Support von einer Aufstufung durch Berenberg auf "Hold" von "Sell". Die Guidance für 2021 erscheine zwar eher konservativ, aber pragmatisch, so Berenberg unter anderem zur Begründung.

Die Schwergewichte Roche (unv.) und Nestlé (-0,2 Prozent), welche den Gesamtmarkt am Freitag vor allen anderen belastet hatten, sind am Berichtstag erneut die Bremsklötze und verhindern einen stärkeren Anstieg des SMI. Nebst Nestlé büssen noch Julius Bär (-0,7 Prozent) an Terrain ein.

Im breiten Markt zeigen die Aktien des Verpackungsspezialisten Aluflexpack (+5,6 Prozent auf 41,50 Fr.) nach dem starken Freitag auch zu Wochenbeginn keine Ermüdungserscheinungen. Vor dem Wochenende haben die Titel beflügelt von einem starken Zahlenset bereits über 9 Prozent angezogen. Am Berichtstag werden die Aktien von einer markanten Kurszielerhöhung durch Berenberg auf 45 Franken mit der unveränderten Empfehlung "Buy" gestützt.

Nach der Kapitalerhöhung von Ende vergangener Woche klettern auch Santhera um 9,4 Prozent weiter nach oben. Relief Therapeutics (+6,5 Prozent) werden gekauft, nachdem der Partner NeuroRx eine Studie mit inhaliertem RLF-100 bei Patienten mit schweren Covid-19-Erkrankung gestartet hat.

10:50

An den europäischen Börsen setzt sich in der neuen Woche der Optimismus durch. Der italienische Leitindex FTSE MIB liegt mit plus 0,9 Prozent an der Spitze. Es verdichten sich zunehmend die Anzeichen, dass der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi neuer Ministerpräsident von Italien wird. Einzig der spanische Ibex 35 (-0,1 Prozent) liegt im Minus. Der Swiss Market Index befindet sich mit plus 0,5 Prozent im Mittelfeld.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

09:50

Der SMI notiert 0,4 Prozent höher bei 10'798 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, gewinnt 0,7 Prozent auf 1727 Punkte und der umfassende SPI 0,4 Prozent auf 13'487 Zähler.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:30

In Erwartung einer anziehenden Nachfrage decken sich Anleger mit Rohstoffen ein. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee stieg um 1,2 Prozent auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 60,06 Dollar je Barrel. Das wichtige Industriemetall Kupfer verteuerte sich ebenfalls um 1,2 Prozent auf 8008,50 Dollar je Tonne.

09:10

Der SMI steht um 0,4 Prozent höher bei 10'804 Punkten.

Nach den eher schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag hätten sich die Hoffnungen auf ein baldiges Stimulus-Paket in den USA verstärkt, hiess es in Marktkreisen. So gesehen seien die schlechten Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gleichzeitig gute Nachrichten. Am Sonntag hatte zudem die neue US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket geworben. Gleichzeitig beruhigte sie die Märkte hinsichtlich der Inflationsgefahren.

Etwas auffällig ist das Plus der Genussscheine von Roche (+0,6 Prozent). Hier kommt es nach dem schwachen Freitag zu einer Gegenbewegung. Ausserdem hat das Unternehmen am Morgen Neuigkeiten zu einem Krebs-Diagnosetest erhalten. Dieser hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA den Status "Breakthrough Device" erhalten.

Aus der breiten Masse heben sich zudem ABB (+0,5 Prozent) hervor, dies nach einer Aufstufung durch Berenberg auf "Hold" von "Sell". Die Guidance für 2021 erscheine zwar eher konservativ, aber pragmatisch, hiess es bei Berenberg unter anderem zur Begründung.

Noch deutlicher sind allerdings die Gewinne von AMS (+2,9 Prozent). Der Titel wird von Übernahmefantasien gestützt, nachdem der japanische Konzern Renesas Electronics eine Offerte für die deutsche Dialog Semiconductor in Aussicht gestellt hat.

Straumann (+3,2 Prozent) erhalten Auftrieb von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf "Buy" von "Hold".

08:20

Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt: ABB: Berenberg erhöht Kursziel von 20 auf 25 Franken, erhöht Rating von "Sell" auf "Hold" Aluflexpack: Berenberg erhöht Kursziel von 38 auf 45 Franken, "Buy" Idorsia: JPMorgan senkt Kursziel von 31 auf 28 Franken, "Neutral" Lem: Credit Suisse erhöht Kursziel von 1422 auf 1709 Franken, "Neutral" Straumann: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 940 auf 1250 Franken, erhöht Rating von "Hold" auf "Buy" VAT: UBS erhöht Kursziel von 255 auf 280 Franken, "Buy"

08:10

Nach Julius-Bär-Berechnung steigt der SMI vorbörslich um 0,61 Prozent auf 10'821 Punkte. Deutlich im Plus steht ABB (+1,5 Prozent). Ebenfalls deutlich höhergestellt sind die Genussscheine von Roche (+1,3 Prozent).

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,55 Prozent. Einzig die Aktien (-0,4 Prozent) von Idorsia sind im Minus. Ein starkes Kursplus verzeichnet AMS (+3,4 Prozent).

07:40

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2040 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Starke Impulse gab es für den Devisenhandel zunächst nicht.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro im Vergleich zum Freitagabend auf 1,0828 von 1,0835 minim abgeschwächt. Der US-Dollar kostet hingegen unverändert 0,8997 Franken.

Zum Wochenstart blicken die Anleger auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. In Deutschland werden Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Zudem veröffentlicht das Institut Sentix sein Barometer für die Anlegerstimmung in der Eurozone. Aus der EZB äussert sich Präsidentin Christine Lagarde.

07:30

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag war er nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Mit 14'056,72 Punkten lag er rund 75 Zähler unter seinem Rekordhoch von Anfang Januar.

Zum Wochenstart legen Carl Zeiss Meditec Zahlen vor. Auf der Agenda stehen zudem die deutschen Industrieproduktionsdaten.

06:30

Der SMI steht beim Broker IG vorbörslich um 0,5 Prozent bei 10'812 Punkten höher.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent höher bei 29'297 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,5 Prozent und liegt bei 1918 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans steigt um 0,6 Prozent.

Japan’s Topix is on course for its highest close since 1991

S&P 500 futures added 0.5 Prozent

Crude oil extends its advance Here's the latest in markets https://t.co/muByZIvzNp — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar 0,1 Prozent auf 105,49 Yen und gibt 0,1 Prozent auf 6,4572 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,8996 Franken. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2035 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0830 Franken. Das Pfund Sterling stagniert bei 1,3731 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)