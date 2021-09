05:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,4 Prozent tiefer bei 29'439 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und liegt bei 2030 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,4 Prozent, nachdem offizielle Daten zeigten, dass der chinesische Dienstleistungssektor im September nach dem Abklingen der Virus-Ausbrüche wieder expandierte. Allerdings schrumpfte die Fabrikaktivität unerwartet, da hohe Rohstoffpreise und Stromausfälle die Hersteller weiterhin unter Druck setzten.

"Es ist wahrscheinlich, dass die Energieknappheit in China bis Ende 2021 andauern wird, da die Präfekturen unter Druck stehen, die Emissionsreduktionsziele für dieses Jahr zu erfüllen", sagte Chaoping Zhu, Stratege bei JP Morgen. "Die Anleger könnten bei den Unternehmensgewinnen in China im vierten Quartal zurückhaltend bleiben." In der Zwischenzeit wird erwartet, dass der volatile globale Markt die Stimmung der Anleger in nächster Zeit weiter belasten wird.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 111,81 Yen und stagnierte bei 6,4679 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9330 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1607 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0832 Franken nach. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3449 Dollar.

00:00

Die US-Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte auf einen zarten Erholungskurs begeben. Händler sprachen davon, dass einige "Schnäppchenjäger" an die Aktienmärkte zurückgekehrt seien mit der Auffassung, dass der schlimmste Ausverkauf seit Mai tags zuvor übertrieben gewesen sei. Aktien aus den Branchen Konsumgüter und Versorger führten die Gewinnerliste an, während Technologiewerte ein uneinheitliches Bild boten. Frische Daten vom US-Immobilienmarkt hatten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 34'390,72 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um gut 1,6 Prozent gefallen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 4359,46 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 2,9 Prozent abgesackt war, sank letztlich um 0,12 Prozent auf 14'752,89 Punkte.

Unter den Einzelwerten verloren die Papiere von Micron Technology 2,0 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte am Vortag nach Börsenschluss mit seinem Ausblick enttäuscht.

Stark waren derweil Luftfahrtwerte wie Boeing und Spirit Aerosystems. Die Boeing-Titel stiegen als Dow-Spitzenreiter um 3,2 Prozent, jene von Spirit Aerosystems schnellten um 5,9 Prozent hoch. Die Investmentbank Bernstein empfahl die Aktien in einer Branchenstudie zum Kauf. Die Wende stehe wohl endlich bevor für den globalen Reiseverkehr, so der Experte Douglas Harned. Er hob seine Prognosen für die Auslieferung ziviler Flugzeuge, den Verkehr und auch die Kapazitäten an.

Die Aktien von Dollar Tree schossen um mehr als 16 Prozent nach oben. Die Billigladenkette erhöhte seine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien von 1,45 auf 2,5 Milliarden Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)