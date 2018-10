06:45

Die Währungskurse verhalten sich stabil. Der Euro steht zum Franken bei 1,1394, während der US-Dollar zum Franken bei 0,9840 notiert.

+++

06:40

Anleger in Japan haben am Dienstag weiter bei Aktien zugegriffen. Sie setzten offenbar auf gute Unternehmensbilanzen, die am Ende des Monats zur Veröffentlichung anstehen, sagte Marktstratege Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Auch Hoffnungen auf ein Ende der weltweiten Handelsstreitigkeiten machten Investoren wieder mutiger. Zudem sorgte die schwächere Landeswährung Yen für Kauflaune bei Exportwerten wie Toyota oder Panasonic.

Indonesia’s rupiah weakens past 15,000 per dollar for the first time in 20 years following souring sentiment on emerging-nation assets https://t.co/nbU82gHL7s pic.twitter.com/PZupUqnoDv

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 2, 2018