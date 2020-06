06:55

Infolge des Insolvenzantrags des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard werden dessen Aktien aus dem Stoxx Europe 600 entfernt. Von diesem Dienstag an werden sie nicht mehr im Index der 600 grössten börsennotierten europäischen Unternehmen zu finden sein. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22'363 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,2 Prozent und lag bei 1567 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,69 Yen und gab 0,2 Prozent auf 7,0662 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9507 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1246 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0696 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2311 Dollar.

+++

00:00

Die Wall Street hat sich am Montag etwas von ihren zum Wochenschluss erlittenen Verlusten erholt. Vor allem der Dow Jones Industrial stieg deutlich. Auftrieb gaben robuste US-Konjunkturdaten: Der Immobilienmarkt erholte sich im Mai stark von der Corona-Krise. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe sprang deutlich stärker an als Analysten erwartet hatten.

Der Dow zog um 2,3 Prozent auf 25'595,80 Punkte an. Am Freitag hatte der US-Leitindex noch um 2,8 Prozent nachgegeben und einen Wochenverlust von mehr als 3 Prozent verzeichnet.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Montag um 1,5 Prozent auf 3053,24 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es nach anfänglichen Verlusten um 1,1 Prozent auf 9961,16 Punkte nach oben. Er hatte am vergangenen Dienstag ein Rekordhoch erreicht.

When it comes to the future of the stock market, investors’ predictions are all over the map https://t.co/Vp9u0czI22

— Bloomberg (@business) June 29, 2020