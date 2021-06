08:20

Aktuelle Kurszielanpassungen bei Schweizer Aktien: Huber+Suhner: Vontobel erhöht Kursziel von 86 auf 89 Franken, "Buy"

Sensirion: Vontobel erhöht Kursziel von 65 auf 72 Franken, "Hold"

08:10

An der Schweizer Börse zeichnet sich am Montag eine freundliche Eröffnung ab. Dies obwohl die asiatischen Anleger auf die steigenden Corona-Fallzahlen in Asien zurückhaltend agieren.

Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG warnt: "Vor allem die Ausbreitung der sogenannten Delta-Variante bereitet Sorgen. Steigende Infektionszahlen und neuerliche Einschränkungen könnten das zarte Pflänzchen Konjunkturerholung zertreten."

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,08 Prozent höher bei 12'009 Punkten. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. Die vorbörslichen Kursavancen reichen von 0,05 Prozent bei Novartis bis 0,13 Prozent bei ABB.

Der breite Markt gewinnt 0,14 Prozent. Als einziger Titel verliert Landis+Gyr ex Dividende 2,5 Prozent. Positiv auffallen tun Adecco und Idorsia (beide +1,1 Prozent). Das Biotechunternehmen Idorsia startet mit seinem Produktkandidaten Selatogrel eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie. In dem Programm kommt der Kandidat bei Patienten mit Verdacht Herzinfarkt zum Einsatz, wie Idorsia am Montag mitteilte.

07:45

Der Euro hat zu Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar ganz leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notiert am Montagmorgen bei 1,1929 US-Dollar. Bereits am Freitagnachmittag war der Eurokurs unter Druck gekommen, nachdem sich jüngst die Aussicht auf eine anziehende Wirtschaft in den USA verfestigt hatte.

Der Franken zeigt sich dagegen am Morgen kaum verändert. So kostet ein Euro mit 1,0953 Franken in etwa so viel wie am Freitagabend. Der US-Dollar geht damit aktuell zu 0,9182 Franken um.

07:25

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,1 Prozent höher bei 15'607,97 Punkten geschlossen. Relevante Firmen- oder Konjunkturtermine im Tagesverlauf nicht an.

06:20

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel der IG Bank 0,22 Prozent höher. Am Freitag ist der Leitindex rund 0,1 Prozent auf 11'999 Punkte gestiegen.

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28'985 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index bleibt unverändert und liegt bei 1962 Punkten.

Die bevölkerungsreichste Stadt Australiens, Sydney, ist nach einem Ausbruch der hochansteckenden Delta-Variante in einem zweiwöchigen Lockdown, Indonesien kämpft mit einer Rekordzahl von Infektionen, in Malaysia könnte der Lockdown verlängert werden und Thailand kündigte neue Beschränkungen in Bangkok und weiteren Provinzen an.

Anlegende in Asien behalten zudem die für Mittwoch erwarteten offiziellen Zahlen aus China genau im Auge. Nach Einschätzung von Fachleuten soll sich der Wert für das verarbeitende Gewerbe von 51 auf 50,7 abschwächen. Der Caixin PMI für das verarbeitende Gewerbe aus dem privaten Sektor folgt im Laufe der Woche.

Die Börse in Shanghai liegt unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,1 Prozent.

05:25

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,68 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4629 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9185 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1923 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0950 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3881 Dollar.

