11:20

Die UBS-Aktie liegt mittlerweile um 1,8 Prozent im Plus und kostet somit 10,60 Franken. Damit lässt sie die übrigen SMI-Aktien deutlich hinter sich. Nur Lonza (+0,4 Prozent) zeigt noch ein sichtbares Plus, Credit Suisse, Roche und Swisscom tendieren noch leicht positiv, aber nur knapp über "unverändert".

Der Kurs der UBS-Aktie Intraday (Grafik: cash.ch):

Am anderen Ende zeigen sich der Kursverläufe volatil: Sika (-1 Prozent) ist nun das Schlusslicht, gefolgt von Richemont (-0,9 Prozent) und Zurich (-0,8 Prozent).

Der SMI insgesamt liegt mit 0,1 Prozent bei 10'257 Punkten nicht mehr so stark im Minus wie zum Beginn des Handels nach 9 Uhr.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

09:45

Stark beachtet am deutschen Markt werden die Titel von Lufthansa und Wirecard. Die Swiss-Mutter Lufthansa verliert zur Stunde 7,8 Prozent beim Aktienkurs. Zum einen ist der Rettungsplan für die Airline ins Stocken geraten, zum anderen ist die Aktie aus dem prestigeträchtigen Leitindex Dax herausgefallen.

Das Fintech Wirecard taumelt am Abgrund: Der Kursverlust beträgt seit Handelsstart in Frankfurt knapp 40 Prozent. Vergangene Woche hatte der Kurs des Unternehmens, das wegen Bilanzunregelmässigkeiten schwer in die Krise gerutscht ist, um 70 Prozent nachgelassen.

+++

09:40

Die Aktien von UBS, Geberit, Credit Suisse und Swiss Re tendieren inzwischen leicht im Plus. Weiter stark utner Druck stehen die Luxusgüter-Aktien Richemont und Swatch, wie die Übersicht von cash.ch zeigt:

Der SMI verringert sein Minus auf 0,2 Prozent und tendiert derzeit bei 10'246 Punkten.

+++

09:10

In den USA war die Börse am vergangenen Freitag nach dem europäischen Börsenschluss noch klar ins Minus gedreht. Händler verweisen vor allem auf die jüngsten Nachrichten über die steigenden Neuinfektionen weltweit mit dem Coronavirus. Dies hat grosse Konzerne wie etwa Apple dazu veranlasst, einige Geschäfte wieder zu schliessen, was eine Signalwirkung am Markt haben dürfte.

Nach der starken Vorwoche zeichnet sich also eine Konsolidierung ab. Es herrsche ein Krieg zwischen Bullen und Bären, kommentierte ein Händler das Geschehen. Dabei dürfte der Markt die jüngste Phase von "geradewegs nach oben" hinter sich gelassen haben. Auch wenn die Investoren erkannt hätten, dass das Coronavirus nicht das Weltende bedeute, bleibe die Angst in den Köpfen vieler Investoren.

Der SMI gibt um 0,7 Prozent auf 10'196 Punkte nach. Am stärksten fällt beim Handelsbeginn die Aktie der CS (-2,3 Prozent), gefolgt von ABB (-2 Prozent). auch Richemont (-1,9 Prozent), Adecco (-1,8 Prozent), Zurich (-1,4 Prozent) Swatch und Swiss Re (je -1,3 Prozent), UBS (-1,2 Prozent) und Geberit (-1,2 Prozent) trifft es deutlich. Dass vor allem Finanz- und Bankaktien sowie Zykliker leiden, zeigt den Grad der Unsicherheit. Einzige Aktie im Plus ist Novartis (+0,2 Prozent). Roche (-0,05 Prozent) ist nur leicht im Minus.

Die Partners Group (+0,4 Prozent) hält sich im Plus. Hier haben die Experten von Goldman Sachs neu eine Kaufempfehlung für die Aktien ausgegeben. Mit eigenen Nachrichten fallen im breiten Markt noch die Aktien von Basilea (+1,2 Prozent) positiv aus dem Rahmen. Die Papiere legen zu, nachdem dem Biopharmaunternehmen eine weitere Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Millionen Franken erhält.

+++

08:25

Die Ölpreise sind am Montag nach den Gewinnen der vergangenen Tage mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gegangen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 42,05 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 39,48 Dollar.

Der Rohölmarkt ist zurzeit gekennzeichnet durch ein begrenztes Angebot und die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage. Auf der Angebotsseite halten die grossen Ölförderländer rund um die Opec und weitere verbündete Staaten die Produktion begrenzt. Sie reagieren damit vor allem auf einen extremen Nachfrageeinbruch in der Corona-Krise.

Allerdings gibt es erste Anzeichen einer Erholung der Nachfrage nach Rohöl und Erdölprodukten wie Benzin. In Frage gestellt werden solche Hoffnungen durch die Gefahr neuer Corona-Infektionswellen. Im Mittelpunkt stehen die grossen Ölverbrauchsländer USA und China. In den Vereinigten Staaten steigen die Neuinfektionen insbesondere im Süden des Landes. In der Volksrepublik hatte unlängst ein neuer Corona-Ausbruch in Peking Sorgen hervorgerufen.

+++

08:20

Die Höllenfahrt der Wirecard-Aktie geht weiter: Der vorbörsliche Kurs ist nun laut Bloomberg bei -57 Prozent.

Im #Wirecard-Bilanzskandal sind 1,9 Milliarden Euro verschwunden: In der Nacht zu Montag erklärte der Vorstand, dass entsprechende Treuhandkonten vermutlich nicht bestehen. https://t.co/waamXTgWWr — DER SPIEGEL (@derspiegel) June 22, 2020

+++

08:15

Am Schweizer Aktienmarkt sind diverse Aktien von Analysten neu eingestuft worden:

SIG: Kursziel von 17,10 auf 18,50 Franken erhöht (UBS)

Partners Group: Kursziel von 815 auf 1000 Franken erhöht, Rating von Neutral auf Buy (Goldman Sachs)

Adecco: Kursziel von 30 auf 40 Franken erhöht, weiterhin Einstufung Unterperform (CS)

DKSH: Kurziel von 57 auf 67,50 Franken erhöht, wetierhin Einstufung Outperform (CS)

Metall Zug: Rating von Kaufen auf Halten gesenkt, Kursziel 2000 Franken (MainFirst)

+++

08:10

Der SMI fällt gemäss vorbörslichen Berechnungen um 0,8 Prozent auf 10'188 Punkte zurück. Zykliker wie ABB (-1,7 Prozent) oder Adecco (-1 Prozent) sowie die Grossbanken Credit Suisse (-1,7 Prozent) und UBS (-1 Prozent) trifft es am stärksten: Die Unsicherheit an den Märkten, dass es zu einer neuen Welle von Virus-Infektionen kommen könnte, trifft die Aktienmärkte. Einzige SMI-Aktie im Plus ist dank eines positiven Analystenurteil SGS (+0,5 Prozent).

Am breiten Markt profitieren die Titel der Partners Group (+1,2 Prozent) von einer Heraufstufung. Der Biotechniker Basilea (+0,7 Prozent) erhielt eine Meilensteinzahlung.

+++

07:45

Zwei deutsche Aktien, die stark im Gespräch sind, fallen vorbörslich deutlich zurück. Die Lufthansa-Aktie, die nicht mehr zum Leitindex Dax gehört, verliert 10 Prozent. Bei Wirecard, wo sich neue Krisenmeldungen jagen, beträgt der Kursverlust 31 Prozent.

+++

06:45

Steigende Coronavirus-Fallzahlen vor allem in den Vereinigten Staaten dämpften die Hoffnungen der Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Nach einem Ausverkauf Anfang des Jahres waren die Aktienkurse in den letzten drei Monaten weltweit gestiegen, gestützt durch massive Konjunkturimpulse auf der ganzen Welt und der Hoffnung, dass das Schlimmste der Pandemie vorbei sei.

"Der Markt ist überraschend widerstandsfähig. Vielleicht denken viele Investoren, dass es einen Aufwärtstrend gibt. Aber wir müssen die steigenden Coronavirus-Infektionen in einigen Ländern im Auge behalten", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Globalstratege bei Daiwa Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent höher bei 22'548 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

Early South Korea export figures show shipment declines easing amid resilient semiconductor demand and more purchases from China https://t.co/DwtncAZyA8 — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2020

Einem Anstieg der Infektionszahlen kann möglicherweise nur mit einem erneuten Lockdown der Wirtschaft begnet werden. "Die zweite Welle wird zu einem Thema für die Märkte. Der Anstieg in Staaten wie Florida und South Carolina ist gross genug, um als zweite Welle bezeichnet zu werden", sagte Yoshinori Shigemi, globaler Stratege bei JPMorgan Asset Management. "Ob es zu den Beschränkungen kommt, kann je nach Region variieren. Es wird eine harte Entscheidung für die Politiker. Aber sie haben wahrscheinlich keine andere Wahl, wenn ihnen die Krankenhausbetten ausgehen", sagte er.

Das Coronavirus breitet sich global weiter aus: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Sonntag einen Rekordanstieg bei den weltweit bestätigten Coronavirus-Fällen.

+++

05:15

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,88 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0777 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9517 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1192 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0653 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2370 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)