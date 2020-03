20:30

Der Dow Jones Industrial verliert zur Stunde 3,52 Prozent auf 26 136,55 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex noch 4,5 Prozent gewonnen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am vorletzten Handelstag der Woche zuletzt um 3,40 Prozent auf 3023,56 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 2,87 Prozent auf 8692,08 Punkte.

Grund ist die nicht nachlassende Coronavirus-Krise. Anleger sind nervös, dies zeigen die seit Tagen starken Kursausschläge in beide Richtungen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom rief inzwischen wegen der Ausbreitung des Virus den Notstand aus.

Es sehe derzeit auch so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitgestellt werde, sagte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Das Einschreiten werde wohl eher als Zeichen der Schwäche interpretiert.

Die Aktien von Boeing sackten auf ein Tief seit Ende 2017 und verloren zuletzt sechseinhalb Prozent, womit sie der zweischwächste Dow-Wert waren vor United Technologies mit minus siebeneinhalb Prozent. Die Ausbreitung des Coronavirus setzt dem krisengeschüttelten Flugzeugbauer nach dem Desaster mit seiner 737 Max zusätzlich zu. Am Vortag hatten bereits Kreisemeldungen die Runde gemacht, wonach der europäische Erzrivale Airbus erwägt, die Produktion seiner A330neo-Jets zusammenzustreichen.

Die derzeit weltweit eingeschränkte Reiseaktivität führt dazu, dass immer mehr Airlines Flugzeuge am Boden lassen und ihre Flugpläne ausdünnen. Ihre Aktienkurse verloren deshalb bereits in den vergangenen Tagen stark an Wert. Auch an diesem Donnerstag ging es wieder kräftig bergab. United Airlines , American Airlines , Delta Air Lines und Southwest verloren bis zu 10 Prozent.

Das Ölkartell Opec will auf die wirtschaftlichen Folgen des neuen Coronavirus mit einer deutlichen Kürzung der Rohölförderung reagieren. Eine weitere Verschärfung der Lage würde die Nachfrage nach Rohöl weiter dämpfen. Der Ölkonzern ExxonMobil kündigte nun an, die Produktion im wichtigen Permbecken in den USA zu drosseln und reagiert damit auf die jüngst sinkenden Ölpreise. Das beschwichtigte die Anleger aber nicht, die Aktien verloren rund 5 Prozent. Investoren sorgen sich wegen des hohen Ausgabenprogramms des Konzerns.

Die Milliarden aus dem im Repräsentantenhaus beschlossenen Coronavirus-Hilfspaket sollen in präventive Massnahmen und die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen fliessen. Die Aktien einiger kleinerer Unternehmen werden nun als Profiteure gefeiert. Kurssprünge von fast 24 Prozent gab es etwa bei Co-Diagnostics , die Aktien von iBio verteuerten sich um 12 Prozent.

Zum Thema wurde am Donnerstag auch wieder das Übernahmeinteresse von Xerox am Konkurrenten HP. Der PC- und Druckerhersteller wehrt sich weiter gegen die Bestrebungen des deutlich kleineren Drucker- und Kopiererherstellers. HP bezeichnete die im Februar auf 24 Dollar aufgestockte Offerte als immer noch zu niedrig. HP notierten zuletzt leicht schwächer, Xerox verloren deutliche 5,8 Prozent.

Der Halbleiterhersteller Cypress Semiconductors stürzte um 16 Prozent ab. Laut dem Fachdienst MLex stellt sich die US-Behörde CFIUS gegen die geplante Übernahme durch den deutschen Wettbewerber Infineon.

17:35

Händler sagten, die Anleger fürchteten sich vor einen Konjunkturknick als Folge der Ausbreitung der Krankheit. Der SMI sank um 1,1 Prozent auf 10'144 Punkte und büsste damit einen Teil der im bisherigen Verlauf der Woche erzielten Kursgewinne wieder ein.

Von den 20 grössten Titeln gaben 19 nach, einzig die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom (+0,3 Prozent) rückten vor. Die grössten Einbussen verzeichneten Adecco mit einem Minus von 3,7 Prozent. Zuvor hatten die JP Morgan-Analysten die Einstufung der Titel des Personalvermittlers gesenkt. Auch Bankwerte standen weltweit auf den Verkaufszetteln. Credit Suisse sanken 3,2 Prozent, UBS 2,8 Prozent. Banken leiden unter den kürzlich beschlossenen Zinssenkungen von mehreren Notenbanken und der Versunsicherung der Anleger als Folge der Coronavirus-Krise.

Bei den Nebenwerten verloren Obseva fast ein Fünftel ein Wert. Die auf Fruchtbarkeitsmedizin spezialisierte Biotech-Firma hat das vergangene Jahr mit einem Verlust von 108,8 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Aktien der Technologiefirma Ascom sackten nach einem enttäuschenden Jahresbericht 6,5 Prozent ab.

16:05

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 2,6 Prozent auf 26'390 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 2,5 Prozent auf 3053 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 2,3 Prozent auf 8743 Punkte nach.

Die Angst der Anleger vor einem Konjunkturknick wird weiter geschürt: der Bundesstaat Kalifornien rief nach weiteren Infektionen und einem ersten Todesfall den Notstand aus. "Schwankungen an den Börsen sind im Moment die Norm, während sich herausstellt, wie gross der wirtschaftliche Schaden durch die Coronavirus-Epidemie sein wird", sagte Marktstratege Art Hogan vom New Yorker Vermögensverwalter National Securities.

Nun richte sich der Blick der Anleger vor allem auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen indes um 3000 auf 216'000 zurück.

Bei den Einzelwerten gerieten vor allem die Sektoren Tourismus und Finanzen unter Druck. Papiere der Fluggesellschaften American Airlines, Delta und Spirit Airlines fielen um bis zu zehn Prozent. Die Titel der Kreuzfahrtschiff-Betreiber Carnival, Royal Caribbean und Norwegian sackten um bis zu 8,6 Prozent ab. Aktien der Investmentbanken JPMorgan und Goldman Sachs fielen um bis zu 3,5 Prozent.

14:45

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag nach den deutlichen Vortagsgewinnen wieder ein Rücksetzer ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsbeginn 2,7 Prozent tiefer auf 26'366 Punkte. Als Grund gilt die weiter schwelende Viruskrise, die zuvor auch in Europa die Börsen wieder unter Druck setzte.

Tags zuvor hatte der US-Leitindex noch 4,5 Prozent gewonnen und auf Tageshoch geschlossen. Dabei hatte er von den Ergebnissen der US-Vorwahlen profitiert, bei denen sich eine Kandidatur des bei Anlegern beliebteren Demokraten Joe Biden abzeichnet. Die Rally hatte aber nur kurze Beine, wie sich nun angesichts der weiter schwelenden Risiken durch den neuartigen Coronavirus zeigt.

Filings for U.S. unemployment benefits fell last week, underscoring a healthy labor market even as concerns mounted about the impact of the coronavirus on the economy https://t.co/jovh2o0i5d pic.twitter.com/Pj29IuMc2H — Bloomberg (@business) March 5, 2020

Zu den grössten Verlierern dürften einmal mehr die Fluggesellschaften gehören. United Airlines streicht seinen Flugplan wegen der Ausbreitung des Virus erheblich zusammen, für die Aktien ging es vorbörslich um 3,4 Prozent bergab. Anderswo im Sektor war das Bild ähnlich, für American Airlines zeichnet sich gar ein 4,6 Prozent schwächerer Handelsstart ab.

Auch für die Aktien von Boeing ging es im Zuge der trüben Branchenstimmung in der Luftfahrt vorbörslich um 2,7 Prozent bergab. Bei dem Flugzeugbauer jährt sich in diesen Tagen auch das Flugverbot für den eigentlich als Kassenschlager vorgesehenen 737-Max.

Milliarden aus einem im Repräsentantenhaus beschlossenen Paket sollen in präventive Massnahmen und die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen fliessen. Die Aktien einiger kleinerer Unternehmen werden nun vorbörslich als Profiteure gefeiert. Kurssprünge von mehr als 20 Prozent gab es etwa bei Co-Diagnostics oder der Aktie von iBio.

Die Papiere der Meet Group fallen vorbörslich um 8,8 Prozent auf 6,22 Dollar, nachdem sie am Vortag in der Schlussphase wegen einer sich anbahnenden Übernahme bis auf 6,82 Dollar nach oben gesprungen waren. Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1 bietet gemeinsam mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic 6,30 Dollar je Aktie.

Zum Thema wird am Donnerstag ausserdem wieder das Übernahmeinteresse von Xerox am Konkurrenten HP. Der PC- und Druckerhersteller wehrt sich weiter gegen die Bestrebungen des deutlich kleineren Drucker- und Kopiererherstellers. HP bezeichnete die im Februar auf 24 Dollar aufgestockte Offerte als immer noch zu niedrig.

13:50

Die Futures für den US-Aktienmarkt zeigen massiv nach unten. Für den Dow Jones errechnet sich derzeit in Minus von 1,6 Prozent. Die Terminkontrakte für den Tech-Index Nasdaq stehen um 1,7 Prozent tiefer. Beim breiteren S&P 500 sind es -1,8 Prozent.

13:45

Der SMI steht inzwischen um 1,3 Prozent im Minus. Er bewegt sich auf dem Niveau von 10'116 Punkten.

9 von 20 Titeln fallen um über 10 Prozent zurück.

13:00

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die Fördermenge und die Coronakrise bewegt die Märkte. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,47 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 27 Cent auf 51,05 Dollar.