Der Dow Jones notiert zur Eröffnung 2,2 Prozent tiefer bei 23'129 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq verliert 1,2 Prozent und 8458 Punkten und der S&P 500 startet 1,8 Prozent tiefer und 2774 Punkten.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial bei 23'121,8 Punkten, das entspräche einem Minus von 2,44 Prozent. Die Preiskapriolen beim Öl fachen bei Anlegern die Sorge um die bereits durch steigende Arbeitslosenzahlen bedrohte US-Wirtschaft weiter an. So geht die Furcht um, dass die teils hochverschuldeten US-Ölunternehmen in Schieflage geraten könnten und dies wiederum weitere Kreise ziehen könnte.

"Sollten diese Unternehmen ihre Ausstände nicht mehr bezahlen können, sollte man sich darum sorgen, welche Folgen das auf die Kreditmärkte und die Banken im Besonderen hat", gab Neil Wilson von Markets.com zu bedenken. In Europa hatten Investoren am Dienstag zuvorderst Anteile an Öl-, Energie- sowie Rohstoffkonzernen aber auch die Aktien von Geldhäusern aus den Depots geworfen. Diese Branchen könnten nun auch an der Wall Street im Auge des Hurrikans stehen.

Unter den Einzelwerten stehen zudem Coca-Cola nach Zahlen im Blick. Der US-Softgetränkehersteller hatte sich im ersten Quartal zwar besser geschlagen als gedacht, rechnet aber wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal mit deutlichen Einbussen. Vor allem wegen des Ausfalls gewerblicher Kunden hatte der Konzern weltweit allein seit Anfang April rund ein Viertel weniger verkauft.

Zudem haben die Investoren die bereits am Vorabend vorgelegten Zahlen des US-Computer-Riesen IBM zu verdauen. Obwohl die ersten Wochen des Quartals noch nicht vom Corona-Virus betroffen waren, meldete der Konzern deutliche Gewinneinbussen und hob seine Jahresprognosen auf. Vorbörslich ging es für die Aktie um mehr als vier Prozent abwärts.

Ebenfalls vorbörslich unter Druck gerieten die Aktien des Tabakkonzerns Philip Morris . Die Corona-Pandemie hatte die Geschäfte beim Zigaretten-Hersteller im ersten Quartal noch wenig beeinträchtigt. So konnte der Konzern Umsatz und Ergebnis steigern, rechnet aber für das Gesamtjahr mit negativen Belastungen. Anstatt der bisherigen Jahresprognose traut sich Philip Morris nun nur Aussagen zum zweiten Quartal zu.

14.45

Der SMI tendiert weiter negativ. Aktuell steht er 2,3 Prozent im Minus. Hier die Übersicht zu den Einzelwerten:

13:45

Die US-Aktienmärkte werden voraussichtlich tiefer starten. Die Futures auf dem Dow Jones liegen 1,8 Prozent im Minus, etwas besser sind die Terminkontrakte auf dem Nasdaq. Sie sinken "nur" 0,8 Prozent.

13:30

Der Absturz der Ölpreise treibt Anlegern an den europäischen Aktienmärkten die Schweissperlen auf die Stirn. "Die Mega-Verschiebungen auf dem Ölmarkt haben enorme Auswirkungen auf die Aktien", sagte Marktanalyst David Madden von CMC Markets. Der deutsche Leitindex Dax büsste bis zu 2,9 Prozent auf 10'363 Punkte ein; der EuroStoxx50 verlor bis zu 2,8 Prozent auf 2829 Zähler. Die Kurse von Europas Öl-Multis BP, Shell, Total und Eni gaben bis zu fünf Prozent nach. Der Swiss Market Index leigt 2,1 Prozent im Minus.

Weil der wirtschaftliche Stillstand in Folge der Coronavirus-Pandemie die Öl-Nachfrage einbrechen ließ, war der Preis für die US-Ölsorte WTI zum Wochenauftakt erstmals in der Geschichte ins Minus gerutscht. Am Dienstag mussten Verkäufer weiterhin noch etwas draufzahlen, um den auslaufenden Terminkontrakt für Mai-Lieferungen der US-Sorte WTI loszuwerden. Investoren sehen im Ölpreis-Crash den jüngsten Beweis für den Schaden, den die Corona-Krise in der Weltwirtschaft verursacht hat. Weitere Belege lieferten Firmen, die zur Zeit reihenweise ihre Prognosen einstampfen und die Dividende streichen, um mit den Virus-Folgen fertig zu werden.

Bei den Einzelwerten stand zudem SAP im Fokus der Anleger. Nach nur einem halben Jahr verabschiedet sich der Technologiekonzern wieder von seiner Doppelspitze. An der Börse wurde die Nachricht vom Weggang der US-Managerin Jennifer Morgan skeptisch aufgenommen. SAP-Aktien gaben bis zu 3,1 Prozent nach. Analyst Julian Serafini von Jefferies wies darauf hin, dass mit Morgan eine Expertin für das Cloud-Geschäft gehe, das für SAP immer wichtiger werde.

12:00

Der SMI verliert 1,8 Prozent auf 9611 Punkte. Angebot und Nachfrage am Ölmarkt klaffen derzeit stark auseinander, die Preise sind im Keller. "Solche Preisasymmetrien wie am Ölmarkt setzen nicht nur Ölförderunternehmen unter Druck, sie ziehen oft auch grössere Handelsverluste bei Investmentbanken und Hedgefonds nach sich, die dann wiederum Geld aus andere Anlagen wie etwa Aktien oder Anleihen abziehen müssen", erklärte ein Marktexperte.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem Öl so niedrig handelt", kommentierte ein anderer Börsianer den drastischen Absturz. Der Einbruch der Nachfrage aufgrund der Coronakrise habe auch am Ölmarkt somit für einen historisch einmalig Moment gesorgt.

Rohstoffe - Wie und warum ist der Ölpreis unter Null gefallen? https://t.co/9BSzrj6xqk pic.twitter.com/Q4SokDYW1R — cash (@cashch) April 21, 2020

Neben den Verwerfungen am Ölmarkt kommen aktuell noch Spekulationen über die politische Entwicklung in Nordkorea ins Spiel. Der Diktator des Landes, Kim Jong Un, soll sich Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befinden. Hierzulande sind im März aufgrund der Folgen der Pandemie die Uhrenexporte um rund einen Viertel eingebrochen.

An der Schweizer Börse belaufen sich diese auf -0,1 Prozent bei Titeln wie Temenos bis -8,7 Prozent bei Swiss Re (-6,90 auf 71,82 Franken), die somit das SMI-Schlusslicht bilden. Allerdings werden die Titel des Versicherers am Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 5,90 Franken gehandelt. Zu den grössten Verlierern gehören am Vormittag aber auch die Titel anderer Versicherer wie Swiss Life (-1,8%) oder Zurich (-1,6%).

Daneben geben die Bankenpapiere deutlich nach, wie ein Blick auf UBS (-2,7%) und CS (-2,3%) zeigt. Sie würden in Sippenhaft genommen, denn der Kollaps der Ölpreise mache den Banken in den USA zu schaffen, sagte ein Händler. Die Anleger fürchteten, dass die Ölproduzenten wegen der tiefen Preise nicht nur nicht mehr kostendeckend fördern, sondern auch ihre Schulden bei den Geldhäusern nicht mehr bedienen könnten.

Klare Abgaben gibt es ausserdem bei Swatch und Richemont. Sie verlieren 2,0 respektive 1,4 Prozent. Sie leiden unter den im März deutlich gesunkenen Uhrenexporten. Die Zahlen seien zwar keine Überraschung, doch zeigten sie, wie schwierig sich das Marktumfeld mit Ausgangs- und Reisebeschränkungen in vielen Ländern für die Uhrenhändler präsentiere. Schliesslich müssen auch konjunktursensitive Titel wie ABB (-2,1%) oder Adecco (-2,0%) klare Abschläge hinnehmen.

10:30

Die Turbulenzen am Öl-Markt verschrecken Anleger in den Golf-Staaten. Der saudi-arabische Leitindex fiel zum Auftakt 1,5 Prozent. Die Aktien des weltgrössten Ölförderers Saudi Aramco sank an der Börse Riad um 1,7 Prozent. Auch viele weitere Indizes in der vom Öl abhängigen Region gaben nach, wie aus Daten des Anbieters Refinitiv hervorgeht.

09:10

Der Swiss Market Index steht nach Handelsbeginn 0,6 Prozent im Minus. An der Vorbörse war noch ein Minus von 1,3 Prozent erwartet worden. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sind die deutlichsten Verlierer, sie fallen je über 2 Prozent. Die Index-Schwergewichte Nestlé und Novartis sind kaum verändert, Roche steht 0,2 Prozent im Plus. Sika steigen nach Veröffentlichung der Erstquartalszahlen 2 Prozent.

Die jüngsten Turbulenzen am Ölmarkt hatten am Dienstag schon die asiatischen Aktienmärkte belastet. Anleger sorgen sich um eine Schwächung der US-Ölwirtschaft und deren mögliche Folgen auch für die Bankenbranche. Hinzu kam die Furcht vor einer politischen Unsicherheit in Nordkorea nach Berichten, denen zufolge sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,36 Prozent im Minus geschätzt. Am deutlichsten verlieren zyklische Aktien wie ABB oder Adecco, aber auch die Uhrenhersteller Richemont und Swatch sowie die Banken UBS und Credit Suisse. Die Titel verlieren alle um 1,8 Prozent. Einzige Aktie im Plus ist Sika mit 0,1 Prozent. Der Baustoffhersteller hat die Erstquartalszahlen veröffentlicht.

06:45

Der Preis für US-Öl ist nach seinem historischen Absturz in negatives Terrain am Dienstag wieder leicht über null Dollar geklettert. Bei schwachem Handel stieg der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai um 39 Dollar auf 1,37 Dollar je Barrel.

Am Montag war der Ölpreis in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) eingebrochen und damit erstmals in seiner Geschichte ins Minus gestürzt. Weil die Pandemie die Öl-Nachfrage weltweit um fast ein Drittel hat einbrechen lassen, stehen Käufer vor dem Problem, dass die Kapazitäten der Öl-Lager bald erschöpft sein dürften

06:20

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 2,1 Prozent tiefer bei 19'268 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5 Prozent.

Der Öl-Preis war wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals in seiner Geschichte unter null gesunken: Verkäufer mussten Geld zahlen, damit jemand ihnen das Öl abnimmt. Der Preis für den Terminkontrakt auf die US-Sorte WTI für Mai brach um knapp 56 Dollar auf minus 37,63 Dollar je Barrel (159 Liter) ein. Das entspricht einem Rückgang von 306 Prozent.

"Dies ist ein klarer Beweis für die Zerstörung der Nachfrage", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Broker CMC Markets in Sydney. "Dies gilt nicht nur für die Energiemärkte, es ist ein sehr deutliches Beispiel für die entstandenen wirtschaftliche Schäden. Es geht nicht nur darum, einfach alles wieder einzuschalten und wieder in Aktion zu treten." Auch Kyle Rodda, Marktanalyst bei IG Markets in Melbourne sieht in der Öl-Krise mehr als einen Einzelfall: "Es weist darauf hin, dass Angebot und Nachfrage zerstört wurden. Die Frage ist: Werden wir in einem Monat wieder an demselben Punkt sein?" Gesundheitsexperten und Gesetzgeber fürchten, dass die Vereinigten Staaten vor einer zweiten und noch tödlicheren Infektionswelle stehen könnten, wenn die Maßnahmen vorzeitig beendet würden.

-Oil rebounds in Asian trading, after plunging below zero for the first time in history

-South Korea's won slides with stocks on report of North Korean leader’s health

-Hong Kong, Australia, Japan, China stocks ⬇

-Gold ⬇https://t.co/exFntshoXh pic.twitter.com/NCq4UX9CWA — Bloomberg (@business) April 21, 2020

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,49 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,0862 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent höher bei 0,9702 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0834 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0514 Franken.

06:00

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 2,4 Prozent tiefer auf 23'650 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab rund ein Prozent auf 8560 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 1,8 Prozent auf 2823 Punkte ein.

