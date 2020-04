Deutlich im Plus stehen Credit Suisse (+2,1 Prozent), Geberit (+1,7 Prozent), Swiss Re (+2,8 Prozent), UBS (+2,4 Prozent) und Zurich (+2,6 Prozent). Die stärktsen Abgaben zeigen Alcon (-1,7 Prozent). Die Schwergewichte Nestlé (-0,4 Prozent), Roche (-0,3 Prozent) und Novartis (+0,6 Prozent) entwickeln sich unterschiedlichl.

Am breiten Markt stehen die Aktien des Flughafen Zürich mit 1,4 Prozent im Minus. Manfirst hat den Titel auf "Sell" von "Hold" und das Kursziel auf 90 von 130 Franken gesenkt.

Wenig verändert zeigen sich die Aktien von Georg Fischer (-0,1 Prozent). Georg Fischer führt im Zusammenhang mit der Coronakrise Kurzarbeit ein und verzichtet auf eine Prognose für 2020. Feintool (-1,7 Prozent) will an der Generalversammlung über die Aussetzung der Dividendenzahlung abstimmen lassen. Die Aktien von Leonteq (-0,3 Prozent) werden ex-Dividende von 0,50 Franken gehandelt.

+++

08:10

Die Warnungen der US-Regierung, dass eine hohe Zahl Coronavirus-Toter auf das Land zukommt, belastet die Stimmung auch an der Schweizer Börse. Vorbörslich sinkt der SMI um 0,1 Prozent auf 9160 Punkte.

Die SMI-Aktien fallen alle in einer Bandbreite von 0,6 bis 1,6Prozent. Etwas deutlicher tief gestellt sind Zykliker wie ABB, Credit Suisse und UBS. Bei Novartis (-0,13 Prozent) dürfte eine Rolle spielen, dass der Verkauf des US-Generikageschäfts abgeblasen worden ist.

+++

08:05

Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 26,76 US-Dollar. Das waren 2,02 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,45 auf 21,76 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch Meldungen aus China. Das Land wolle die aktuell niedrigen Ölpreise nutzen, um die staatlichen Ölreserven aufzustocken, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise.

Bereits am Vortag war bekannt geworden, dass Russland die Öl-Förderung im Zuge des Preiskrieges offenbar nicht weiter anheben will. Saudi-Arabien hatte die Fördermenge zuletzt auf etwa 12 Millionen Barrel am Tag ausgeweitet. Marktbeobachter berichteten zudem, das Königreich sei nur zu einer Kürzung der Fördermenge bereit, wenn alle grossen Ölnationen sich daran beteiligen.

+++

06:15

Die asiatische Aktien sind am Donnerstag den zweiten Tag in Folge gefallen. Die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass die kommenden zwei Wochen "schwierige Tage sind für unsere Nation", sowie hohe Schätzungen bezüglich der Todesraten in den USA infolge des Coronavirus liessen die Anleger zurückschrecken.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,3 Prozent tiefer bei 18'004 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent.

Trump hatte zunächst die Schwere des Virus heruntergespielt, aber medizinische Experten des Weissen Hauses prognostizieren nun, dass selbst wenn die Amerikaner beispiellosen Hausaufenthaltsanweisungen folgen, etwa 100'000 bis 240'000 Menschen an der Atemwegserkrankung sterben könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, die Zahl der weltweiten Fallzahlen klettere in den nächsten Tagen auf eine Million und die Zahl der Todesopfer werde sich auf 50'000 belaufen. Sie liegt derzeit bei 43'412. "Die neue Ton aus dem Weissen Haus hat einige der optimistischsten Händler verunsichert", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Brokerhaus CMC Markets in Sydney.

Weiterhin erklärte Trump, dass er erwäge, Flüge in die vom Virus am stärksten betroffenen Städte in den Vereinigten Staaten auszusetzen. Diese würde der bereits ins Wanken geratende Luftfahrtindustrie weiter zusetzen und die Unternehmensgewinne drücken. "Die Frage, ob der US-Index die Tiefstwerte vom März erreichen oder übertreffen wird, wird heute das Thema an den Börsen sein", sagte Chris Weston, Forschungsleiter beim Melbourner Brokerpepper Pepperstone.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 107,42 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,1034 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9677 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0935 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0586 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2384 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)