11:10

Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindices stehen deutlich höher.

So steht der Future auf dem Dow Jones um 1,2 Prozent im Plus. Bei der Tech-Börse Nasdaq sind es 1,3 Prozent, im breiteren S&P 500 ebenfalls 1,3 Prozent.

11:00

Der SMI steht mit 0,8 Prozent im Plus und baut damit seine Gewinne im Vergleich zum frühen Handel aus. Die übrigen europäischen Märkte performen aber noch besser, wie der Chart von Bloomberg zeigt:

09:15

Der SMI steht nach Handelsöffnung um knapp ein halbes Prozent bei 9594 Punkten höher. Die schwachen Vorgaben aus den USA sind im Zusammenhang mit den Turbulenzen am Ölmarkt zu sehen, was im hiesigen Leitindex aber ebenfalls bereits am Vortag eingepreist wurde.

Für eine gewisse Unterstützung des Börsensentiments könnte ein Durchbruch an der politischen Front in den USA sorgen. So haben sich dort Republikaner und Demokraten auf ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von knapp eine halben Billion US-Dollar geeinigt.

Das entsprechende Gesetzespaket solle nun rasch verabschiedet werden. Das Parlament hatte im März bereits ein umfassendes Corona-Konjunkturprogramm in Höhe von rund 2,2 Billionen Dollar beschlossen.

Roche tendierten um ein Prozent höher. Der in den ersten drei Monaten erwirtschaftete Umsatz lag sowohl auf Gruppenebene als auch im Hauptgeschäft Pharma deutlich über dem AWP-Konsens. Gleichzeitig hat das Unternehmen die bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigt.

Analyse von cash-Autor Lorenz Burkhalter: Roche-Aktionäre dürfen aufatmen

Zum guten Abschneiden haben vor allem die neueren Medikamente beigetragen, die damit Umsatzeinbussen durch Nachahmerprodukte mehr als ausgeglichen. Nestlé (+1,1 Prozent) und Novartis (+0,5 Prozent) tragen ebenfalls zur positiven Performance des SMI bei.

Credit Suisse (-1 Prozent), für welche HSBC das Rating auf "Hold" gesenkt und das Kursziel auf 9 Franken beinahe halbiert hat, fallen klar zurück. Adecco (-4,2 Prozent oder -1,72 Franken) werden ex-Dividende von 2,50 Fr. gehandelt.

08:10

Der SMI steht vorbörslich um 0,3 Prozent bei 9573 Punkte höher. Trotz der Ölpreiskrise ist die Mehrheit der 20 Titel höhergestellt. Roche (+0,3 Prozent) legt nach guten Quartalszahlen allerdings nur im Gleichschritt mit dem Markt zu.

Im Minus stehen Credit Suisse (-0,6 Prozent), nachdem gegen sie und andere globale Grossbanken eine Klage wegen möglicher Corporate-Bond-Manipulationen eingegangen ist und die Bank eine Herabstufung im Rating erfahren hat. Auch tiefer stehen Richemont (-0,3 Prozent). Adecco (-4,8 Prozent) werden ex Dividende gehandelt.

07:15

Am Ölmarkt geht es weiter kräftig nach unten. Zum Handelsstart am Mittwoch stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger.

Der Preis für den Juni-Future, der kommende Woche ausläuft, fiel um bis zu 3,35 Dollar oder 17 Prozent auf 15,98 Dollar. Damit kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent erstmals seit 1999 weniger als 16 Dollar.

Zuletzt konnte sich der Kurs wieder etwas erholen und lag bei 16,64 Dollar - das Minus beträgt aber immer noch mehr als 2,69 Dollar oder knapp 14 Prozent. Damit beschleunigt sich auch beim Brent-Öl die Talfahrt dramatisch. Mitte April hatte ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte noch rund 30 Dollar gekostet.

Auch beim Brent rückt das Ende des Terminkontrakts mit der kürzesten Laufzeit näher. Zum Wochenauftakt war vor allem der Markt für die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) im Fokus gestanden. Dort hatte ein sogenannter Kontraktwechsel für historische Marktverwerfungen gesort - der Preis für den Terminkontrakt zur Auslieferung für Mai war am Montag heftig ins Minus gerutscht.

Das heisst, dass für die Abnahme von Öl Geld bezahlt wurde. Grund dafür war, dass es derzeit in den USA wegen der vielen Beschränkungen infolge der Corona-Krise stark gesunkenen Nachfrage kaum noch Lager für Öl gibt und vor der Westküste viele voll geladene Tanker liegen.

Inzwischen ist der WTI-Mai-Kontrakt ausgelaufen und der Juni-Future gab am Mittwoch nach heftigen Verlusten zum Wochenauftakt weiter nach - zuletzt gab der Kurs 59 Cent oder rund fünf Prozent auf 10,98 Dollar. Damit summieren sich die Kursverluste seit vergangenen Freitag auf rund 56 Prozent.

06:05

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch auf ein Zwei-Wochen-Tief gefallen. Der Absturz der Rohöl-Preise lässt die Auswirkungen der Geschäftsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie erahnen: Anfang dieser Woche stürzte der US-Terminkontrakt im Mai zum ersten Mal in der Geschichte ins Minus.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 19'080 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 2,5 Prozent.

Neben massiven Überangebotssorgen, so Analysten, unterstreiche der Einbruch des Ölpreises auch die technischen Zwänge, denen der Markt bei der Reaktion auf solche Schocks ausgesetzt sei. "Der negative Preis war wahrscheinlich eine Anomalie, aber er war auch ein Symptom für grössere zugrundeliegende Probleme, die die Branche angehen muss", sagte Arij van Berkel, der das Energieforschungsteam von Lux Research in Amsterdam leitet.

Es zeige, dass trotz des vielfältigen Produktportfolios in der Ölindustrie, die Fähigkeit der Branche "extrem begrenzt" sei, zwischen den Märkten zu wechseln. Der Ölpreisverfall habe neue Vorsicht gegenüber dem Aktienmarkt ausgelöst.

"Über Nacht fielen die Aktien von Unternehmen, die in der 'Post-Corona-Welt' als Gewinner angesehen wurden, wie Amazon. Das ist ein beunruhigendes Zeichen", ergänzte Naoya Oshikubo, Manager bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Die Aktien des Online-Riesen fielen am Dienstag um 2,7 Prozent.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,73 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0833 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9702 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0847 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0527 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2284 Dollar.

(Reuters)