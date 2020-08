13:15

Der anstehende Aktiensplit bei Apple wirbelt die Zusammensetzung des Dow-Jones-Index durcheinander. Nach 92 Jahren muss der Ölkonzern ExxonMobil die erste US-Börsenliga am 31. August verlassen, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices mitteilte. Auch der Pharmariese Pfizer und der Rüstungskonzern Raytheon Technologies werden nicht mehr zu den 30 Standardwerten in den USA gehören. Stattdessen ziehen der SAP-Konkurrent Salesforce.com, der Biotechnologiekonzern Amgen und der Mischkonzern Honeywell in den Index ein. Die Papiere der Absteiger gaben am Dienstag im vorbörslischen US-Handel nach, die der Aufsteiger zogen an. Die Titel des Cloudspezialisten Salesforce.com steuern sogar auf ein Rekordhoch zu.

Auslöser des Umbaus ist der Aktiensplit bei Apple, bei dem jede Aktie in vier neue Papiere aufgeteilt werden soll. Das ändert zwar nichts an der Marktkapitalisierung, die zuletzt über die Schwelle von zwei Billionen Dollar gestiegen ist. Aber das Gewicht von Apple im Index sinkt, weil es anders als in Deutschland auf Basis des Aktienpreises berechnet wird, nicht anhand des gesamten Marktwerts.

ExxonMobil war seit 1928 Mitglied im Dow und ist damit das Unternehmen, das auf die längste Geschichte in dem Index zurückblicken kann. Nach dem Ausscheiden des Ölmultis ist Chevron das letzte verbleibende Energieunternehmen. Die drei Aufsteiger werden mit Kursen von 217, 245 beziehungsweise 165 Dollar ein höheres Gewicht haben als die Absteiger. Exxon wurde zuletzt mit 41,55 Dollar gehandelt, Pfizer mit 38,22 und Raytheon mit 60,06 Dollar.

+++

13:00

Die US-Börsen werden voraussichtlich höher eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,2 Prozent im Plus.

Dow Jones: +0,7 Prozent

S&P 500: +0,4 Prozent

Nasdaq: +0,2 Prozent

+++

11:35

Der SMI notiert um 11 Uhr um 0,08 Prozent höher bei 10'316,68 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, avanciert um 0,13 Prozent auf 1574,59 und der breite SPI um 0,09 Prozent auf 12'842,09 Zähler. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 18 Gewinner 12 Verlierer.

Versicherer wie Zurich Insurance (+0,7 Prozent), Swiss Re (+1,1 Prozent) und Swiss Life (+0,4 Prozent) laufen gut. Ihnen, wie auch den Bankaktien Julius Bär (+0,5 Prozent) und UBS (+0,4 Prozent) ist allen gleich, dass sie bisher auf eine negative Jahresperformace kommen.

Credit Suisse ziehen um 0,3 Prozent an. Die Grossbank reorganisiert ihr Schweizer Geschäft. Filialen der Tochter NAB werden geschlossen und Arbeitsplätze abgebaut. Die Bank verspricht sich von den Massnahmen jährliche Kosteneinsparungen von 100 Millionen Franken. Marktbeobachter erklären die verhaltene Kursreaktion damit, dass die Massnahmen Bestandteil eines bereits Ende Juli angekündigten Gesamtprogramms sind.

Mit zu den grössten Gewinnern zählen aber auch defensive Werte wie Novartis (+0,6 Prozent), Technologieaktien wie Temenos (+0,7 Prozent) oder zyklische Werte wie Richemont (+0,5 Prozent) und Kühne+Nagel (+0,9 Prozent). Für letztere hat die Deutsche Bank ihr Kursziel erhöht. Nestlé steigen um 0,2 Prozent.

Am anderen Ende der Rangliste liegen Logitech (-0,9 Prozent), Roche (-0,7 Prozent), Clariant (-0,4 Prozent) und Geberit (-0,3 Prozent) - auch hier ist kein einheitlicher Branchentrend auszumachen.

Telekommunikation - Weko eröffnet neue Untersuchung gegen Swisscom im Bereich Breitbandanbindung https://t.co/ZJr4XvNFl9 pic.twitter.com/upYsTJ4RL3 — cash (@cashch) August 25, 2020

Swisscom büssen 0,8 Prozent ein. Der Telekommunikationskonzern sieht sich mit einer Untersuchung der Wettbewerbskomission konfrontiert. Grund sind Anhaltspunkte, dass die Swisscom ihre Marktposition im Bereich Breitbandanbindungen missbraucht hat.

Im breiten Markt geht es mit Helvetia um 1,7 Prozent nach unten. Die Versicherungsgruppe hat mit einem IT-Projekt Schiffbruch erlitten und zudem ein schwaches Anlageresultat geschrieben. Helvetia kündigte in der Folge einen Halbjahresverlust an.

Die vollständige Mittagsbörse finden Sie hier.

+++

11:15

Der EuroStoxx 50 baute seine kräftigen Wochenauftakt-Gewinne aus: Am Vormittag stieg der Leitindex der Eurozone um 0,7 Prozent auf 3353,48 Punkte. Am Montag hatte er bereits um 2,2 Prozent zugelegt und damit seine Verluste aus der vergangenen Woche mehr als wettgemacht.

In Frankreich legte der Cac 40 zuletzt um 0,8 Prozent auf 5046,88 Punkte zu. In Grossbritannien gewann der FTSE 100 weitere 0,3 Prozent auf 6122,80 Zähler.

Trotz aller politischer Spannungen halten die beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelskrieges fest. Wie es nach einem Telefongespräch untereinander hiess, sehen beide Seiten "Fortschritte".

Das Coronavirus betreffend schloss die EU nun mit dem US-Biotechnologieunternehmen Moderna Vorgespräche über den Erwerb eines möglichen Impfstoffs ab. Ähnliche Gespräche hatte die Kommission zuvor bereits mit einem Gemeinschaftsunternehmen von Sanofi und GSK sowie mit Johnson & Johnson sowie Curevac abgeschlossen. Mit Astrazeneca wurde bereits eine Kaufvereinbarung unterzeichnet.

Branchenweit waren die zuletzt wieder geschmähten Aktien aus dem europäischen Reise- und Freizeitbereich die Favoriten. Der Sektor legte um 1,4 Prozent zu. Dicht folgte der Bankensektor mit plus 1,1 Prozent. Als einzige Branche mit moderaten Verlusten von 0,1 Prozent stach der Immobiliensektor ins Auge.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

+++

10:40

Die Stimmung in deutschen Unternehmen hat sich im August weiter aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber Juli um 2,2 Punkte auf 92,6 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte.

Es ist der vierte Anstieg in Folge - nach einem drastischen Einbruch in der Corona-Krise. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet, allerdings nur auf im Schnitt 92,1 Punkte.

German businesses confidence rose more than forecast in August https://t.co/uPcx5G2xI1 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) August 25, 2020

"Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Unternehmen bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussicht für das nächste halbe Jahr besser. Die Stimmung unter den Unternehmenslenkern sei weiter im Aufwind, ergänzte Fuest.

+++

+++

10:20

Die Aktien des Zugherstellers Stadler Rail legen am Dienstag deutlich zu, obwohl der Ostschweizer Konzern im ersten Halbjahr die Markterwartungen bei Umsatz und EBIT markant verfehlt hat. Analysten heben indes den starken Auftragseingang in den ersten sechs Monaten hervor, der zu rekorddicken Auftragsbeständen führte.

Die Stadler-Aktie klettert um 4,5 Prozent auf 39,40 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) steht gleichzeitig nur leicht (+0,1 Prozent) höher.

Das Halbjahresergebnis sei mit Ausnahme des Auftragseingangs enttäuschend, kommentierte der zuständige CS-Analyst. Umsatz und EBIT seien deutlich unter den Erwartungen ausgefallen, befanden auch andere Analysten. "Obwohl der Umsatz und besonders der EBIT stark von der Coronakrise betroffen waren, zeigte sich der Auftragseingang resilient", urteilte die ZKB. Auch die UBS sprach von starken Auftragseingängen.

+++

09:40

Der SMI gibt die frühen Gewinne teilweise ab und liegt noch 0,1 Prozent im Plus. Belastend für den Schweizer Leitindex: Die Genussscheine des Schwergewichts Roche (-0,6 Prozent) werden verkauft.

Kurstableau des Swiss Market Index (Quelle: cash.ch).

+++

09:10

Der SMI notiert 0,2 Prozent höher auf 10'333 Zählern.

Wie bereits zu Wochenauftakt setzen Anleger auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus. Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigten sich hingegen die Börsen in Asien.

In China etwa belasteten die bisher wenig ergiebig verlaufenen Verhandlungen im Handelsstreit mit den USA. Die Aussichten auf eine Annäherung seien ohnehin recht gering, erklärten Händler. Kurz nach dem Handelsbeginn dürften sich die Blicke der Börsianer dann auf den Ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland richten.

Bei den Blue Chips stehen Credit Suisse (+1,4 Prozent) im Fokus. Die Grossbank reorganisiert ihr Schweizer Geschäft. Filialen werden geschlossen und Arbeitsplätze abgebaut. Die CS verspricht sich von den Massnahmen jährliche Kosteneinsparungen von brutto 100 Mio Franken.

Daneben fallen nur noch UBS mit einem Kursplus von 1,0 Prozent auf.

Im breiten Markt geht es mit Helvetia um 0,5 Prozent nach unten. Die Versicherungsgruppe hat mit einem IT-Projekt Schiffbruch erlitten und schrieb zudem ein schwaches Anlageresultat. Helvetia kündigte in der Folge einen Halbjahresverlust an.

Der Zugbauer Stadler Rail ist ersten Halbjahr von der Coronakrise gebremst worden. Umsatz und Gewinn lagen deutlich unter den Erwartungen der Analysten. In der zweiten Jahreshälfte soll es nach Aussagen des Unternehmens wieder deutlich aufwärts gehen. Die Aktien gewinnen trotzdem 3,2 Prozent.

+++

08:20

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag den Vorgaben aus Asien folgend mit Gewinnen in den Handel starten.

Der SMI notiert gemäss vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,3 Prozent im Plus bei 10'340 Punkten. Alle 20 SMI-Titel notieren im Plus. Die Aktien der Grossbank Credit Suisse notieren 0,9 Prozent höher. Dies nachdem die CS eine Neuorganisation des Schweizer Geschäfts angekündigt hat.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,2 Prozent. Abgestraft wird der Versicherer Helvetia (-1,2 Prozent). Ein Abschreiber auf ein Informatikprojekt belastet den Halbjahreskranz des Versicherers.

+++

07:35

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe eine Dollarschwäche der Gemeinschaftswährung im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen. Aktuell wird der Euro bei 1,1809 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch unter 1,18 Dollar gestanden hatte.

Auch zum Schweizer Franken legte der Euro im Vorabendvergleich wieder etwas zu. Derzeit notert er bei 1,0763 Franken nach 1,0748 Franken am Montagabend. Der Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9115 Franken.

An den Finanzmärkten herrschte am Morgen eine allgemein freundliche Stimmung, nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zuletzt nachgelassen hatten. Der als weltweite Reservewährung geschätzte Dollar geriet daraufhin etwas unter Druck. Die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt wollen an der Umsetzung eines Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits festhalten.

Internationale Politik - USA und China nach Wideraufnahme der Gespräche optimistisch bezüglich Handelsabkommen https://t.co/z2HNk5x9zV pic.twitter.com/nkylwApj3b — cash (@cashch) August 25, 2020

+++

Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Montag war er beflügelt von der Hoffnung auf eine rasche Zulassung eines Corona-Impfstoffs in den USA 2,4 Prozent fester bei 13'066,54 Punkten aus dem Handel gegangen.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 23'290 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 1629 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,4 Prozent.

-Chinese markets edge up after the U.S. and China agree to commit to the phase-one trade deal

-Tencent has recovered 85 Prozent of its losses since the U.S. ban

-Asian stocks are on track for their best August in 17 yearshttps://t.co/LpTQKFAXOH pic.twitter.com/ngFW15L2oV — Bloomberg Next China (@next_china) August 25, 2020

Weltweit reagierten die Märkte positiv auf die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass die US-Aufsichtsbehörde FDA die Verwendung von Blutplasma genesener Covid-19-Patienten als Behandlungsmethode zugelassen haben. Die US-Regierung erwäge laut einem Bericht der Zeitung "Financial Times", die Zulassung eines experimentellen Impfstoffs von AstraZeneca zu beschleunigen. Der führende US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, erklärte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass eine vorschnelle Zulassung von Impfstoffen die Studien anderer erfolgsversprechender Kandidaten untergraben könnte.

Der Optimismus der asiatischen Anleger wurde durch die Wideraufnahme der Gespräche über das Handelsabkommen zwischen den USA und China weiter angetrieben. Hochrangige Handelsvertreter hätten konstruktive Gespräche über die Zukunft des Phase-1-Handelsabkommens geführt, teilte das US-Handelsministerium mit.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,91 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9076 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9110 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1802 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0751 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3082 Dollar.

+++

00:00

Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen haben den US-Börsen zum Wochenstart weiteren Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag auf den höchsten Stand seit Ende Februar, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Er schloss mit plus 1,4 Prozent auf 28'308,46 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,0 Prozent auf 3431,28 Punkte hoch, womit er nur knapp unter seinem kurz vor Börsenschluss erreichten Rekordhoch blieb.

US-Präsident Donald Trump hatte eine Notfallgenehmigung erteilt für die Behandlung von Corona-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthält. Die US-Regierung erwägt zudem, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoffkandidaten vom britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca zu beschleunigen, dessen Aktien in London um gut zwei Prozent vorgerückt waren.

Im Dow waren jedoch ausgerechnet Werte aus dem Pharma- und Gesundheitssektor am Montag im hinteren Feld: UnitedHealth verloren am Index-Ende 1,7 Prozent, Johnson & Johnson gaben um 0,4 Prozent und Pfizer um 0,1 Prozent nach.

Die Stars im US-Technologiesektor hatten im frühen Handel weitere Kursrekorde aufgestellt und damit auch den Nasdaq 100 zeitweise in bisher ungekannte Höhen getrieben. Zum Handelsschluss stand der technologielastige Index mit 11'626,17 Punkten nicht mehr ganz so hoch, es war aber immer noch ein Plus von 0,6 Prozent.

Die Titel des iPhone-Konzerns Apple gewannen 1,2 Prozent und übersprangen erstmals die Marke von 500 Dollar. Auch Tesla , Amazon und Alphabet glänzten mit neuen Bestmarken. Die Papiere des Elektroautobauers Tesla waren zeitweise mehr als 2100 Dollar wert, drehten dann aber ins Minus. Am Ende des Tages verloren sie 1,8 Prozent.

Die politische Reaktion auf die Covid-19-Pandemie durch die Unterstützungsprogramme sowohl auf geld- als auch fiskalpolitischer Seite habe das positive Umfeld für Wachstumsaktien weiter verstärkt, schrieben die Experten der Bethmann Bank in einem aktuellen Kommentar. Investoren bevorzugten daher Papiere etwa von Technologieunternehmen, weil diese steigende Gewinne verzeichneten. Dadurch seien die Bewertungen in dieser Aktienkategorie gestiegen.

Die Anleger des chinesischen Online-Giganten Alibaba freuten sich ebenfalls über neue Kurs-Bestmarken. Für die in New York gehandelten Titel ging es zum Schluss um 3,8 Prozent hoch. Nach den am vergangenen Donnerstag veröffentlichten, starken Quartalszahlen sorgten nun positive Analystenkommentare für weiteren Rückenwind.

Delta will furlough 1,941 pilots in October because it sees little chance of improvement in demand over the next six months https://t.co/K5xPz9wdqS — Bloomberg (@business) August 24, 2020

Die am Freitag schwachen Papiere von American Airlines und United Airlines erholten sich mit einem Plus von jeweils um die zehn Prozent. Delta Air Lines gewannen ähnlich stark dazu. Fluggesellschaften würden über wieder steigende Passagierzahlen besonders deutlich von einer wirksamen Corona-Behandlung profitieren. Im Dow waren die Anteile des Flugzeugbauers Boeing mit plus 6,4 Prozent an der Index-Spitze.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)