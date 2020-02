12:15

Ein beschleunigter Umsatzrückgang verschreckt WPP-Anleger. Die Aktien der weltgrössten Werbeagentur fielen am Donnerstag in London um 17 Prozent und steuerten auf den größten Tagesverlust seit 1992 zu.

Dem britischen Unternehmen zufolge schrumpfte das organische Wachstum im abgelaufenen Quartal um 1,9 Prozent. Das ist fast vier Mal so stark wie im vorangegangenen Vierteljahr. Das werfe die Frage auf, ob das Geschäft der mitten im Umbau befindlichen Firma im Jahresverlauf wieder Schwung gewinnen könne, schrieben die Analysten der Bank JPMorgan.

11:30

Am Schweizer Aktienmarkt ist der Ausverkauf noch nicht vorbei. Die kurze Erholung zur Wochenmitte entpuppt sich als sehr kurzlebig. Das Coronavirus und die kaum absehbaren wirtschaftlichen Folgen kommen langsam in den Köpfen der Investoren an. Und es melden sich mehr und mehr Unternehmen zu Wort, die ihre Geschäftsentwicklung durch das Virus negativ beeinflusst sehen.

Hinzu komme, dass die Krise ausserhalb Chinas erst begonnen habe, ergänzt ein Händler. Das Virus werde seine volle Wirkung also nach und nach entfalten. Damit gehe die Hängepartie für die Börse weiter. "Fast börsentäglich wechseln die Investoren die Lager der Pessimisten und Optimisten", kommentiert ein weiterer Börsianer.

Aktienmärkte - Coronavirus: Goldman Sachs sieht Börsen-Durststrecke bis Ende Juli

Der SMI steht gegen 11.15 Uhr um 1,47 Prozent tiefer bei 10'358,07 Punkten. Dabei sind die Volumen aktuell etwa doppelt so hoch wie sonst üblich. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, fällt um 1,79 Prozent auf 1'579,48 und der umfassende SPI um 1,40 Prozent auf 12'525,57 Zähler. Auch in Europa setzt sich der Abwärtstrend fort.

Die Schweizer Grossbanken- und Luxusgüteraktien stehen schwer unter Druck. Auch bei den übrigen SMI-Aktien sieht es düster aus. Auch LafargeHolcim dreht trotz guter Zahlen ins Minus. Gewinner finden sich vereinzelt in den hinteren Reihen.

11:00

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt, eine Epidemie bahne sich an. "Wir haben eine Krise vor uns", sagt er. Er besuchte das Krankenhauses, in dem Coronavirus-Patienten behandelt wurden. In dem Land sind bereits zwei Menschen an der Krankheit gestorben.

10:50

Das kurze Aufbäumen vom Vortag ist am Donnerstag an den europäischen Aktienmärkten schon wieder Geschichte. Der EuroStoxx fiel belastet von den Virusängsten der Anleger um 1,76 Prozent auf 3514,67 Punkte, wenngleich er damit kein neues Tief seit Oktober markierte. Am Vortag hatten ihn die Schwankungen mit 3467 Punkten zeitweise auf ein noch tieferes Niveau geführt.

09:50

Die Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie drückt den Ölpreis auf den niedrigsten Stand seit Januar 2019. Leichtes US-Öl kostet mit 47,82 Dollar je Barrel 1,9 Prozent weniger als am Vortag, Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich um 1,7 Prozent auf 52,53 Dollar. Im Vergleich zum Vorwochenschluss hat sich Rohöl damit um etwa zehn Prozent verbilligt.

09:45

Spekulationen auf sinkende Zinsen in den USA stützen den Kurs des Euro. Die Gemeinschaftswährung legte am Donnerstag 0,5 Prozent zu auf 1,0934 Dollar, das ist der höchste Stand seit zweieinhalb Wochen. Börsianer befürchten eine Konjunkturabkühlung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Das lasse Spekulationen auf eine Leitzinssenkung in den USA aufkommen, sagte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Dies unterstützt auch unsere Sicht, dass der Dollar eben kein klassischer sicherer Hafen ist."

Bis zum Jahresende habe der Markt mehr als zwei Lockerungsschritte der US-Notenbank (Fed) eingepreist, konstatierten die Devisenexperten der DZ Bank. In der Euro-Zone und Großbritannien werde jeweils eine Senkung um einen viertel Prozentpunkt vorhergesagt.

09:30

"Die aktuellen Verluste sind keine Korrektur des jüngsten Rally, sondern spiegeln vielmehr die Angst um die Auswirkungen des Virus auf die Unternehmensgewinne", kommentiert ein Händler die starken Kursverluste am Schweizer Aktienmarkt.

Nachdem kürzlich schon Apple seine Prognosen angepasst hatte, folgte nun Microsoft und kassierte die Umsatzerwartungen. In beiden Fällen machen die Technologiekonzerne die nicht absehbaren Auswirkungen des Virus auf die Lieferketten verantwortlich. "Die jüngste Korrektur scheint drastisch. Zieht man aber in Betracht, dass die Aktienmärkte das Risiko des Coronavirus zuvor deutlich unterschätzt hatten und die Konsequenzen für die Weltwirtschaft ungewiss sind, kommen die Kursverluste nicht überraschend", fasst ein weiterer Experte das aktuelle Geschehen zusammen.

Der SMI sackt gegen 9.20 Uhr um 1,31 Prozent ab auf 10'374,97 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, verliert 1,37 Prozent auf 1'586,17 und der umfassende SPI um 1,46 Prozent auf 12'517,94 Zähler. Auch in Europa setzt sich der Abwärtstrend fort.

09:10

Der SMI fällt mit Handelsbeginn um 1,8 Prozent auf 10'327 Punkte. In Asien sacken die Kurse speziell in Japan und Südkorea weiter ab, nachdem die Zahl der Coronavirus-Infizierten weiter steigt. Erstmals ist die Zahl der Neuansteckungen ausserhalb Chinas höher als im Ursprungsland selbst.

Derweil zeichnet sich auch für die Wall Street ein weiterer verlustreicher Handelstag ab. Während US-Präsident Donald Trump am Mittwoch versuchte, die Menschen zu beruhigen und versicherte, man werde alles Nötige tun, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, meldeten die US-Behörden einen ersten Fall ohne klare Infektionskette. Damit steigt die Angst, dass sich das Virus deutlich schneller als bislang gedacht ausbreiten kann. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass die Unterbrechungen in den Lieferketten Folgen haben. Zuletzt kassierte Microsoft seine Ziele.

Trotz der sich abzeichnenden Verluste warnen Händler, dass das Schlimmste damit noch nicht vorüber sein dürfte. Zwar lasse der übertriebene Optimismus etwas nach, "es gibt aber keine Anzeichen, dass die Angst wirklich überwiegt", fasst ein Händler die Stimmung zusammen. Erst wenn sich das abzeichne, könne mit einer Bodenbildung gerechnet werden.

Die Kurse an der Schweizer Börse fallen durchs Band hindurch. Die Kurse fallen zwischen 1,3 Prozent (Swisscom) und 2,8 Prozent (Swatch). Bei den Blue Chips hält sich nur der Baustoffkonzern LafargeHolcim (+1,2 Prozent) nach Jahreszahlen im Plus. Mit einem kleinen Plus von 0,4 Prozent sind die Aktien vorbörslich der einzige Schweizer Wert im grünen Bereich. Wie der Konzern mitteilte, wurden 2019 die Wachstumsziele erreicht und der Gewinn deutlich gesteigert.

Zahlen haben am Morgen unter anderem Kühne+Nagel (-6,6 Prozent) vorgelegt. Der Logistikdienstleister hat zwar erneut einen höheren Rohertrag und Reingewinn erzielt, die Erwartungen aber teilweise verfehlt. Es ist aber vor allem der um ein Drittel gekappte Dividendenvorschlag, der schlecht ankommen dürfte, heisst es etwa bei der UBS.

Für Gesprächsstoff sorgen am breiten Markt die Sunrise-Zahlen (11,9 Prozent). Der geplatzte UPC-Deal riss ein Loch von 107 Millionen Franken in die Kasse. Darüber hinaus haben sich noch verschiedenen Unternehmen aus den hinteren Reihen zu Wort gemeldet.

08:20

Die chinesische Zentralbank kündigt weitere Unterstützung für die Wirtschaft zur Milderung der Virus-Folgen an. Man werde sicher stellen, dass genügend Liquidität im Markt sei, sagt Zentralbank-Vize-Gouverneur Liu Guoqiang mit Blick auf die Reserveanforderungen für Banken (RRR).

Über deren Lockerung wird seit Tagen spekuliert, weil damit mehr Geld für die Vergabe von Krediten an die Wirtschaft freigesetzt werden könnte. Zuletzt hatte die Zentralbank bereits die Zinsen weiter gesenkt.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich mit einem Minus von 1,4 Prozent. Damit würde der Leitindex bei 10'367 Punkten starten. Zur Verunsicherung trägt bei, dass wegen des Coronavirus' nach Apple auch Microsoft Umsatzwarnungen herausgegeben hat.

Die stärksten Abgaben drohen einmal mehr den Luxusgüteraktien Swatch (-2,8 Prozent) und Richemont (-2,5 Prozent). Einzige SMI-Aktie im Plus ist LafargeHolcim (+0,4 Prozent), wo die Jahreszahlen 2019 gut ankommen.

08:00

Die Furcht vor einer weltweiten Corona-Pandemie drückt auf die US-Futures. Dow und S&P liegen je 1,4 Prozent im Minus, der Nasdaq gibt 1,5 Prozent nach.

06:30

Die Aktienmärkte in Asien weiten ihre Verluste aus. Wachsende Angst vor einer Pandemie drückt vor allem in Japan auf die Kurse. Der einzige Lichtblick war ironischerweise Chinas Aktienmarkt, der sich durch die Erleichterung stabilisierte, dass zumindest im Inland der Ausbruch unter Kontrolle zu sein scheint.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 2,1 Prozent tiefer bei 21'950 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt um 0,6 Prozent im Plus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,4 Prozent.

China's top performing Stock Is a Wuhan fever-detector maker

"Die steigenden Infektionsfälle ausserhalb der chinesischen Grenzen haben sicherlich das Pandemierisiko erhöht", sagte Desh Peramunetilleke, Leiter Mikrostrategie bei Jefferies in Hongkong. "Die aktuellen Gewinnschätzungen berücksichtigen ein solches Risiko noch nicht und sind daher anfällig für weitere Herabstufungen."

Auch US-Präsident Donald Trump, der auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus versuchte, die Risiken für die Vereinigten Staaten herunterzuspielen, bot Händlern wenig Trost: Ob und wie sich der Virus auf das Bruttoinlandsprodukt auswirke, könne noch nicht bemessen werden.

05:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 110,24 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0179 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9739 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0905 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0623 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2921 Dollar.

