08:20

Die Zugeständnisse der USA im Zollstreit mit China haben die Anleger in Asien am Mittwoch zu Aktienkäufen ermutigt. Der japanische Leitindex Nikkei legte ein Prozent auf 20.653 Punkte zu, der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent.

Selbst der seit Tagen wegen der gewaltsamen Proteste in Hongkong unter Druck stehende Hang-Seng-Index zog um 0,6 Prozent an. Gefragt waren vor allem Chipwerte und andere Technologietitel. Aktien des Apple-Zulieferers Taiyo Yuden legten mehr als sechs Prozent zu.

+++

08:10

Vorbörslich legt der SMI um 0,13 Prozent auf 9799 Punkte zu, nachdem bereits die Börsen in Asien und den USA Gewinne verzeichnet haben (zu den vorbörslichen Kursen).

Im SMI stehen Swatch und Richemont um je 0,6 Prozent höher, da ihr Geschäft stark von China und Hongkong abhängig ist. In Hongkong allerdings eskaliert die politische Lage nach weiteren Grossprotesten immer mehr. Zurich (+0,4 Prozent) profitieren von einer Kurszielerhöhung.

Am breiten Markt steigen überdurchschnittlich AMS (+2,1 Prozent), nach Zahlen Straumann (+2,1 Prozent) sowie Dufry (+1,1 Prozent). Schindler (-1,9 Prozent) verlieren nach Zahlen deutlich. Kaum bewegt sind die Titel von Ascom (+0,1 Prozent), nachdem die Ziele reduziert worden sind.

+++

06:50

Nach dem knapp 40-prozentigen Kurssturz vom Montag sind die Anleger am Dienstag wieder an den argentinischen Aktienmarkt zurückgekehrt. Der Leitindex der Börse Buenos Aires stieg um elf Prozent. Ein Dollar verteuerte sich in der Spitze um knapp 13 Prozent auf fast 59 Peso.

Am Ende des offiziellen Handels lag der Kurs bei 55,9 Peso - ein Minus von 4,3 Prozent. Zu Wochenbeginn war der Peso auf ein Rekordtief gefallen. Das Minus hatte zeitweise 30 Prozent betragen, was 65 Peso für einen Dollar entsprach.

+++

06:45

Der Euro steht zum Franken bei 1,0909 weiterhin knapp über der 1,09er-Linie. Der Dollar steht zur Schweizer Währung ebenfalls nahezu unverändert bei 0,9762.

Gold hält sich bei 1500 Dollar, während der Ölpreis bei gut 60 Dollar verharrt (Brent). Bitcoin ist weider deutlich gefallen und kostet derzeit 10'560 Dollar. Vor wenigen Tagen hatte der Stand bei etwa 13'000 Dollar gelegen.

+++

06:40

Zugeständnisse der USA in Zollstreit mit China haben am Mittwoch für steigende Kurse an den wichtigsten Aktienbörsen in Asien gesorgt. Zuvor hatte bereits die Wall Street in New York zu einer Erleichterungsrally angesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio legte im frühen Handel um 0,6 Prozent zu, der südkoreanische Kospi stieg um 0,8 Prozent.

Mehr zur jüngsten Entwicklung im Handeskonflikt gibt es hier.

Selbst der seit Tagen wegen der gewaltsamen Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolinie Hongkong unter Druck stehende Hang-Seng-Index zog um 0,5 Prozent an. US-Präsident Donalds Trump hatte am Dienstag erklärt, seine Regierung werde die Einführung weiterer Strafzölle auf bestimmte chinesische Waren wie Handys oder Bekleidung verschieben.

#CathayPacific hat entschieden: Protestieren und Fliegen geht nicht zusammen. Demonstrierenden Beschäftigten droht jetzt der Rauswurf. pic.twitter.com/k6xPCtRs9l — DW Wirtschaft (@dw_wirtschaft) August 12, 2019

Aktien der Fluggesellschaft Cathay Pacific, die am Dienstag noch auf den tiefsten Wert seit zehn Jahren gefallen waren, zogen wieder an und verteuerten sich in der Spitze um mehr als sieben Prozent. Das Papier der Airline litt zuletzt unter der Furcht der Investoren, China könne das Unternehmen mit Sanktionen belegen.

Die Analysten von Chinas grösster Bank ICBC raten stark zum Verkauf der Aktie. Vergangene Woche hatte die chinesische Flugaufsicht Cathay aufgefordert, Mitarbeiter nicht in Flügen über chinesischem Luftraum einzusetzen, die sich an illegalen Protesten in Hongkong beteiligten oder diese unterstützten. Die Fluggesellschaft suspendierte daraufhin einen Piloten.

(Reporter: Shinichi Saoshiro, geschrieben von Andreas Framke. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

(Reuters)