Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihren starken Einbussen an den vergangenen Tagen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 56,59 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte (WTI) stieg ebenfalls moderat um 31 Cent auf 46,55 Dollar.

Seit Wochenbeginn haben die Ölpreise ihre Verlustserie trotz der jüngsten Erholung ausgeweitet. Seit Anfang Oktober sind die Weltmarktpreise um etwa 40 Prozent eingebrochen. Daran hat selbst die Ankündigung des Ölkartells Opec, die Förderung im kommenden Jahr spürbar zu reduzieren, nichts ändern können. An der Kürzung wollen sich auch andere grosse Förderstaaten wie Russland beteiligen.

Gründe für die Talfahrt am Ölmarkt finden Fachleute auf der Nachfrage- wie auf der Angebotsseite. Die künftige Nachfrage wird derzeit durch getrübte Wachstumsaussichten in vielen grossen Volkswirtschaften belastet. Das Angebot dagegen dürfte vor allem in den USA weiter steigen. Die Vereinigten Staaten sind dabei, zum grössten Ölproduzenten der Welt aufzusteigen. Entscheidend dafür ist die Fracking-Technologie zur Förderung von Schieferöl.

Der SMI wird nach den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär weiter sinken und um 0,2 Prozent auf 8512 Punkte absinken. Sämtliche Titel fallen zurück, wobei die Zykliker und die Banken noch etwas tiefer gesehen werden als der Rest (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Besser spät als nie: Jetzt ist man auch bei der @CreditSuisse auf die übertriebene Kursschwäche bei @georgfischer aufmerksam geworden. Die Grossbank stuft die Aktien auf OUTPERFORM (Neutral) herauf. Das Kursziel lautet neu 1150 (1380) Franken. $FIN — cashInsider (@cashInsider) 19. Dezember 2018

Am breiten Markt fällt Galencia (-3,2 Prozent) auf, wo eine Gewinnwarnung die Aktie besonders belastet. VAT (-2,2 Prozent) verlängert die Kurzarbeit. Bei Georg Fischer (+4,3 Prozent) machen sich sowohl ein angekündigter Führungswechsel an der Spitze bemerkbar, wie auch eine Kaufempfehlung durch die Credit Suisse. Ausserdem befindet sich auch die Aktie von Vifor (+2,9 Prozent) nach einer Kaufempfehlung im Plus.

Ein schwacher Börsengang des Mobilfunkbetreibers SoftBank hat den Handel an der japanischen Börse am Mittwoch überschattet. SoftBank-Aktien verloren beim Marktdebüt mehr als zehn Prozent. Es war der grösste bisherige Börsengang in Japan mit einem Volumen von 23,5 Milliarden Dollar.

Marktteilnehmer sagten, vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed würden zudem viele Anleger Risiken scheuen. Der Nikkei-Index fiel zeitweise um mehr als ein Prozent auf den tiefsten Stand seit fast neun Monaten. Der Index der 225 führenden japanischen Werte gab zum Mittag 0,8 Prozent auf 20'941 Punkte nach.

In den USA wird am Abend mit der vierten Zinserhöhung in diesem Jahr gerechnet. Entscheidend für Anleger werden aber Signale, wie oft die Fed 2019 nachlegen könnte.

Der Euro wertete im fernöstlichen Handel zum Dollar um 0,2 Prozent auf. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1383 Dollar. Zum Franken steht der Euro bei 1,1297.

