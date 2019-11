08:15

Der SMI steht vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer bei 10'510 Punkten. Die etwas gedrückte Anlegerstimmung schlägt sich bei allen 20 Titeln nieder. Am meisten unter Druck sind gemäss den Berechnungen von Julius Bär die Zykliker Adecco und ABB (je -0,3 Prozent).

Am breiten Markt fallen positiv nur Börsenneuling Softwareone (+0,1 Prozent) und Vifor (+0,9 Prozent) positiv auf. Letztere profitiert von einer Kaufempfehlung.

08:10

Die wieder aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und China setzen den asiatischen Börsen erneut zu. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,5 Prozent auf 23.294 Punkte und die Börse Shanghai büsste ebenfalls 0,5 Prozent auf 2874 Zähler ein. Auslöser der jüngsten Verkaufswelle war die Unterzeichnung eines Gesetzes zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong durch US-Präsident Donald Trump am Mittwoch.

China verbat sich eine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten und kündigte Gegenmassnahmen an. "Anleger rechnen mehrheitlich allerdings weiter damit, dass die Verhandlungen über ein Handelsabkommen dadurch nicht platzen", sagte Norihiro Fujito, Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Angesichts der schwächelnden Konjunktur in China habe die Regierung in Peking Interesse an einem Deal. Am japanischen Aktienmarkt legten die Titel von Panasonic gegen den Trend 2,3 Prozent zu. Der Elektronik-Konzern verkauft seine defizitäre Halbleiter-Sparte an den taiwanischen Chip-Hersteller Nuvoton. Dessen Papiere verteuerten sich um 1,8 Prozent.

07:50

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,70 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 58,04 Dollar.

07:30

Spekulationen auf Zinssenkungen geben den Aktienbörsen in Australien und Neuseeland am Freitag erneuten Rückenwind. Die dortigen Leitindizes notieren mit 6983,70 und 11.337,45 Punkten jeweils so hoch wie noch nie.

06:40

An der japanischen Börse haben sich Anleger am Freitag zurückgehalten. Zum einen fehlten Impulse von der Wall Street, weil diese am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen blieb.

Zum anderen waren Investoren besorgt, wie es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehen würde, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Gesetz unterzeichnete, das der Protestbewegung in Hongkong den Rücken stärkt.

Hong Kong stocks plunge, surprising traders who don't see an "obvious trigger" https://t.co/fvSVBU72PJ pic.twitter.com/0ugEOzfPYA — Bloomberg (@business) November 29, 2019

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 0,5 Prozent auf 23'296 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

04:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,48 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9987 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1010 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0997 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2907 Dollar.

03:55

Der amerikanische Markt schloss am Donnerstag leicht positiv. Der New Yorker Leitindex Dow Jones beendete den Handel mit 0,2 Prozent im Plus bei rekordhohen 28'164 Punkten.

