09:30

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Auftakt in den Feiertagshandel klar nachgegeben. Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem der Dax noch am Vortag im Schulterschluss mit der starken Wall Street seinen jüngsten Erholungskurs fortgesetzt hatte und auf das höchste Niveau seit Ende April gesprungen war. Im frühen Handel am Donnerstagmorgen rutschte der deutsche Leitindex nun zurück auf 11 083,61 Punkte, das war ein Minus von 1,25 Prozent.

Ausgehend von seinem Krisentief von Mitte März hat der deutsche Leitindex inzwischen aber um gut ein Drittel zugelegt. Vor allem die schrittweisen Lockerungen in der Corona-Pandemie hatten sich zuletzt als Treiber erwiesen. Der Handel an diesem Donnerstag dürfte indes in ruhigen Bahnen verlaufen. Denn einige Marktteilnehmer dürften den Feiertag und den anschliessenden Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Auch der MDax gab im frühen Handel nach, er verlor 0,90 Prozent auf 24 259,31 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büsste 1,30 Prozent auf 2904,05 Punkte ein.

08:15

Die Aktien des Lufthansa-Konzerns stehen bei Lang&Schwarz vorbörslich um 10 Prozent im Plus. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch gesagt, Gespräche über eine Staatsrettung der Airline, zu der auch die Swiss gehört, stünden kurz vor dem Abschluss.

07:50

Die Spannungen zwischen den USA und China sowie schwache Konjunkturdaten treiben den Dollar in die Höhe. Der Dollar-Index legte am Donnerstag um 0,3 Prozent zu und machte damit einen Teil der Verluste aus den vergangenen Tagen wett. Der Euro notierte im Gegenzug 0,2 Prozent schwächer bei 1,0951 Dollar.

US-Präsident Donald Trump warf China am Mittwochabend über Twitter eine "massive Desinformationskampagne" vor, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu schmälern, "damit sie weiterhin die Vereinigten Staaten abziehen können". China reagierte zunächst nicht darauf.

07:35

Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Börsenumsätze dürfen feiertagsbedingt dünn bleiben. Bei den Unternehmen werden Anleger nach den intensiven Verhandlungen über ein Rettungspaket wohl vor allem die Aktien der Lufthansa im Auge behalten.

Die Hoffnung auf eine schnell vorübergehende Rezession hatte die Anleger am Mittwoch zu Aktien greifen lassen. Der deutsche Leitindex Dax kletterte um 1,3 Prozent auf 11'223 Punkte.

In der Schweiz findet heute wegen Auffahrt kein Börsenhandel statt.

Die US-Notenbank Fed befürchtet den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzung von Ende April zufolge weitere Wellen der Coronavirus-Epidemie. Die Fed hatte angekündigt, gegen eine von der Coronakrise ausgelöste Rezession alles in ihrer Macht stehende in die Waagschale zu werfen. Ihre Aufmerksamkeit dürften die Anleger auch auf das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von Philadelphia und die Frühindikatoren richten.

Für beide Indizes sagen Experten eine leichte Verbesserung voraus. Daneben stehen die zuletzt viel beachteten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe an. Seit Ausbruch der Krise haben Dutzende Millionen Menschen in den USA ihre Jobs verloren. Experten gehen aber davon aus, dass die Zahlen langsam zurückgehen: In der abgelaufenen Wochen dürften es nur noch 2,4 Millionen sein, nach fast drei Millionen in der Vorwoche.

07:30

Die Aktienmärkte in Asien haben nach den jüngsten Kursgewinnen am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Die Sorgen wegen der langfristigen Folgen der Corona-Krise liess die Erleichterung über das vielerorts schrittweise Wiederhochfahren der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens etwas in den Hintergrund treten.

"Aktien befinden sich immer noch im Aufwärtstrend, aber das Tempo der Erholung war ein wenig schnell und wir stossen auf Widerstand", sagte Kiyoshi Ishigane, Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. Gestützt wurden die Kurse von dem am Vorabend veröffentlichten Protokollen der April-Sitzung der US-Notenbank. Darin bekräftigte die Fed, die Zinssätze nahe null zu halten, bis die Wirtschaft auf dem Weg der Erholung sei.

Sorgen bereitete den Anlegern auch die Warnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wegen steigender Infektionszahlen in ärmeren Ländern. Verbunden mit den bisherigen Lockerungen schürte die die Furcht unter Investoren vor einer zweiten Infektionswelle und den Folgen für die Weltwirtschaft.

Die Börse in Tokio zeigte sich am Donnerstag zunächst uneinheitlichschwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im um 0,1 Prozen leicht höher bei 20'610 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

06:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,60 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,1037 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9659 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0962 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0590 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2202 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)