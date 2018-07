15:45

Der Dow Jones und der S&P 500 klettern um je 0,1 Prozent, während der Nasdaq-Composite 0,4 Prozent anzieht. Unterstützt wird der Trend von Konjunkturdaten: Die US-Wirtschaft war im Frühjahr mit 4,1 Prozent auf das Jahr hochgerechnet so stark gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Damit sei der Weg frei für zwei weitere Zinserhöhungen in der weltgrössten Volkswirtschaft, sagen Analysten.

Für lange Gesicht sorgt vor allem Twitter, die nur einen Tag nach dem Kurssturz von Facebook wegen enttäuschender Nutzerzahlen um 14,6 Prozent auf 36,68 Dollar einbrechen. Facebook, die am Donnerstag um 19 Prozent in den Keller gerauscht waren, erholen sich um 1 Prozent.

Im Fokus stehen zudem die Bilanzen von Schwergewichten wie Amazon und Intel. Das Online-Kaufhaus wies einen Rekordgewinn aus, was die Aktien um über 3 Prozent anschiebt. Der Chiphersteller enttäuschte dagegen. Die Aktien verlieren über 6 Prozent. Da Anleger vermuten, dass die Schwäche von Intel der Erfolg des Rivalen AMD ist, ziehen deren Aktien um rund 4 Prozent an.

Exxon und Chevron verlieren 2,6 und knapp 1 Prozent. Beide Ölkonzerne profitierten zwar vom Ölpreisanstieg, verdienten im Quartal aber dennoch weniger als erwartet.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag freundlich und bestätigt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tage und Wochen. Angesichts der doch sehr moderaten Aufschläge am Berichtstag und der starken Entwicklung des SMI schon seit Monatsbeginn herrscht unter den Marktteilnehmern jedoch keine Euphorie. Mit Blick auf den globalen Handelsstreit wird denn auch in verschiedenen Kommentaren davor gewarnt, die positiven Signale vom eingangs erwähnten Gespräch zu stark zu bewerten.

Der SMI legt bis Mittag 0,3 Prozent auf 9168 Punkte zu. Der SMI befindet sich damit auf einem Niveau, dass man zuletzt anfangs Februar gesehen hatte. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,4 Prozent auf 1503 Punkte und erobert damit die Marke von 1500 zurück und der breite SPI 0,3 Prozent auf 10'915 Punkte.

Von den 30-SLI-Titeln tendieren 22 nach oben und 8 nach unten. An der Tabellenspitze haben sich LafargeHolcim (+2,9%) etabliert. Der Zementhersteller präsentierte ein überraschend solides Halbjahresergebnis und übertraf damit sowohl beim organischen Umsatzwachstum als auch beim operativen Gewinn die Analystenschätzungen leicht.

Dahinter ziehen Aryzta (+1,5%) überdurchschnittlich an, während die Aktien der Banken UBS (+1,5%) und CS (+1,4%) ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Im breiten Markt klettern Forbo (+10,2%) markant nach oben. Die Industriegruppe hat im ersten Semester die Markterwartungen mit den präsentierten Zahlen klar übertroffen.

Etwas nach oben geht es mit den Aktien der Bank Vontobel (+2,7%). Die Bank hat Gewinn, Ertrag und Nettoneugelder in der ersten Jahreshälfte deutlich erhöht und die Ziele angepasst. Diese werden von Analysten indes als eher vorsichtig eingeschätzt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

