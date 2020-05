11:50

Ermutigende chinesische Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China geben dem Kupferpreis Auftrieb. An der Börse Shanghai gewinnt das Indsutriemetall 1,9 Prozent und ist mit 43.610 Yuan (6163 Dollar) je Tonne so teuer wie zuletzt vor drei Wochen. Die Londoner Metallbörse LME bleibt wegen eines Feiertags geschlossen.

11:35

Der SMI gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,55 Prozent hinzu auf 9'670,64 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt um 0,58 Prozent auf 1'413,55 und der breite SPI um 0,60 Prozent auf 12'042,33 Punkte. Im SLI stehen derzeit 24 Gewinner sechs Verlierern gegenüber.

Am Nachmittag stehen die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten an, vor denen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagten, sagen Börsianer. Im Schnitt erwarten Ökonomen derzeit um die 22 Millionen Arbeitslose in den Vereinigten Staaten, respektive eine Arbeitslosenquote von mehr als 16 Prozent.

European shares gained in early trading Friday, before a U.S. jobs report that's expected to show a record drop in payrolls

Damit dürften die Daten gut in diese Woche passen. So hatte Deutschland am Morgen einen rekordhohen Exportrückgang gemeldet. Wie der Chefökonom der VP Bank kommentiert, ist dies der dritte Negativrekord in einer Woche. Auch hierzulande standen die Daten dieser Woche ganz im Zeichen von Lockdown und Coronakrise. Dass die Märkte nicht noch viel negativer auf diese Daten reagieren, begründen Händler zum Teil mit der Erwartungshaltung: Man gehe ohnehin davon aus, dass die Konjunkturzahlen unterirdisch seien. Für eine gewisse Unterstützung sorgen derweil immerhin die jüngsten Signale aus den US-chinesischen Handelsgesprächen.

Dass der Schweizer Markt erneut anderen europäischen Börsen hinterherläuft, liegt abermals an den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis (beide +0,2 Prozent), die mit unterdurchschnittlichen Kursgewinnen den Gesamtmarkt ausbremsen.

Dagegen greifen Anleger zum Wochenschluss vor allem bei konjunkturabhängigen Unternehmen verstärkt zu. Die Geberit-Aktien (+3,3 Prozent) bewegen sich dabei ganz vorne mit. Die Titel erhalten durch eine Hochstufung von Kepler Cheuvreux auf "Buy" zusätzlichen Schub. Aber auch der Rolltreppen- und Liftbauer Schindler (+2,2 Prozent) oder der Warenprüfkonzern SGS (+2,1 Prozent) sowie der Bankensoftware-Spezialist Temenos (+2,0 Prozent) legen überdurchschnittlich zu und profitieren somit von der guten Stimmung.

Dass die Anleger den etwas defensiveren Anlagen gegenüber nicht grundsätzlich zurückhaltend eingestellt sind, zeigen dafür die Kursgewinne beim Telekomkonzern Swisscom (+1,3 Prozent), oder beim Nahrungsmittelgiganten Nestlé (+1,0 Prozent). Aber auch Vifor Pharma (+1,1 Prozent) oder die Papiere des Augenheilkonzerns Alcon (+0,7 Prozent) gewinnen stärker als der Markt hinzu.



11:00

Der SMI steigt um 11:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 9666 Punkte. Die Aktien der Grossbanken sind mittlerweile ins Minus gerutscht. Die CS verliert 0,9 und die UBS 0,4 Prozent.

SMI-Titel um 11:00 (Quelle: cash.ch).

10:50

Nach den ersten Lockerungen gibt es laut IfW-Institut positive Signale für die Konjunktur. "Die deutsche Wirtschaft hat den schlimmsten Absturz hinter sich, und es zeichnet sich nun eine Bodenbildung auf niedrigem Niveau ab", teilten die Konjunkturforscher am Freitag mit.



10:45

Der Euro hat am Freitag bisher nicht an die Vortagesgewinne anknüpfen können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag mit 1,0827 US-Dollar ähnlich viel wie am Abend zuvor. Und zum Schweizer Franken zeigt sich der Euro mit 1,0528 leicht tiefer. Der Dollar notiert derweil bei 0,9725 Franken.

Erhebung - Deutsche Exporte brechen so stark ein wie seit 30 Jahren nicht

Damit hat der Euro nach der Veröffentlichung der unerwartet stark eingebrochenen deutschen Exporte seine leichten Gewinne gegenüber dem Dollar aus dem frühen Handel wieder abgegeben. Die Exporte sind im März zum Vormonat um 11,8 Prozent gesunken. Dies war der stärkste monatliche Rückgang seit Beginn der Erhebung im August 1990.

09:50

Der SMI gewinnt gegen 09:50 Uhr 0,6 Prozent hinzu auf 9672 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt um 0,6 Prozent auf 1413 und der breite SPI um 0,6 Prozent auf 12'046 Punkte.

Wie bereits am Vortag sind es erneut die beiden Pharmaschwergewichte Roche (+0,2 Prozent) und Novartis (+0,5 Prozent), die mit unterdurchschnittlichen Kursgewinnen den Markt ausbremsen. Nestlé (+1,1 Prozent) können hingegen ganz Schritt halten.

An der Index-Spitze sind derweil Zykliker wie Schindler (+ 2,3 Prozent), Geberit (+1,2 Prozent) und LafargeHolcim (+ 1,1 Prozent) zu finden. Geberit erhalten durch ein neu ausgesprochene Kaufempfehlung von KeplerCheuvreux zusätzliche Unterstützung.

In den hinteren Reihen stechen Meyer Burger mit -11,5 Prozent hervor. Bei dem Solarzulieferer kommt ein Grossauftrag im Bereich "Heterojunction" nun doch nicht zustande.

09:40

Die spanische Industrieproduktion ist im März noch stärker eingebrochen als erwartet. Die Produktion fiel belastet durch die Corona-Krise um 11,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 9,6 Prozent gerechnet. Im Februar hatte sich die Produktion kaum verändert.



09:30

In Japan signalisiert die Regierung weitere Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft. "Wir werden uns schnell anschauen, welche zusätzlichen Schritte notwendig sind", sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Im April war bereits ein Konjunkturprogramm im Rekordvolumen von umgerechnet 1,1 Billionen Dollar geschnürt worden. Es sieht insbesondere Bargeldauszahlungen für die Haushalte vor sowie Kredite an kleine Firmen, die von der Pandemie getroffen werden.

09:05

Der SMI steigt 0,50 Prozent auf 9665 Punkte. Am Vortag war der Leitindex im Vergleich zu einigen europäischen Indizes eher verhalten vorangekommen, da die Pharmaschwergewichte belastet hatten.

Das Hauptaugenmerk ist an diesem Handelstag auf die USA gerichtet. Dort werden am Mittag die Arbeitslosenzahlen für April veröffentlicht. Am Markt wird aktuell von etwa 22 Millionen ausgegangen, oder einer Arbeitslosenrate von mehr als 16 Prozent. Die Frage ist nur, ob die tatsächlichen Zahlen am Ende die derzeitige Stimmung zum Kippen bringen, heisst es im Handel. Leicht positiv werden zudem die positiven Signale aus den Handels-Gesprächen zwischen den USA und China gewertet.

Stark aufwärts geht es für die UBS (+0,9 Prozent) und die Credit Suisse (+0,5 Prozent). Aber auch Zykliker wie ABB (+1,4 Prozent) und Adecco (+0,7 Prozent) schlagen sich besser als der Markt. Bei den beiden Uhrenherstellern Richemont und Swatch (+ 0,2 und 0,4 Prozent) dürften die Nachrichten zu den US-chinesischen Gesprächen etwas Erleichterung verschaffen.

Im Blick behalten sollten Investoren auch die Aktien von Meyer Burger (-13,2 Prozent). Der Solarzulieferer muss einen Rückschlag verkraften. Ein Grossauftrag im Bereich "Heterojunction" kommt nun doch nicht zustande.

08:20

Entspannungssignale im Streit zwischen den USA und China haben den wichtigsten Aktienmärkten in Fernost am Freitag einen Schub nach oben gegeben. Positive Vorgaben kamen zudem von den starken US-Börsen sowie von weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen in einigen Ländern.

Die USA und China wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelssstreit festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut Chinas Handelsministerium in einem Telefonat verständigt.

China und USA bekräftigen Willen zur Umsetzung der Handelskrieg-Teilvereinbarung

Der japanische Nikkei-225 beendete den Handel 2,6 Prozent im Plus bei 20 179 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um rund 1,0 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt rund 1,2 Prozent.

08:05

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,7 Prozent bei 9684 Punkten höher. Sämtliche Titel stehen leicht im Plus. Die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse legen mit 1,0 und 0,9 Prozent zu. Am breiten Markt werden die Aktien von dormakaba mit minus 1,3 Prozent abgestraft. Das Unternehmen verzeichnet einen Umsatzrückgang und verzichtet auf weitere finanzielle Prognosen. cash hat hier darüber berichtet.

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag zu Handelsbeginn gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,96 US-Dollar. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 51 Cent auf 24,06 Dollar.

Händler verwiesen auf Entspannungssignale im Streit zwischen den USA und China. Beide Länder wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelssstreit festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut Chinas Handelsministerium in einem Telefonat verständigt.

07:50

Dank positiver Analystenkommentare setzen die Aktien von Zalando ihren Höhenflug fort. Sie gewinnen vorbörslich gut zwei Prozent, nachdem sie am Donnerstag mehr als elf Prozent gestiegen waren. Die Experten von JPMorgan heben das Kursziel für den Online-Modehändler auf 40 von 34 Euro an. Ihre Kollegen von RBC Capital Markets erhöhen es auf 62 von 50 Euro.

07:45

Der Eurokurs hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar an seine Vortagesgewinne angeknüpft und ist leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen mit 1,0845 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte er noch etwas niedriger notiert.

Zum Franken bleibt der Euro dagegen im Rahmen seiner engen Spanne. So zeigt er sich bei 1,0540 Franken nahezu auf dem gleichen Niveau wie Donnerstagabend. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9722 Franken, was etwas weniger ist als noch am Vorabend.

Die Kursausschläge halten sich aber generell in Grenzen. Der Markt wartet zunächst auf die Zahlen zur deutschen Handelsbilanz. Die Corona-Krise dürfte laut Volkswirten im März sowohl die Exporte als auch die Importe stark belastet haben.

In den USA steht dann am Nachmittag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Ökonomen erwarten im April einen Rückgang der Beschäftigtenzahl von 22 Millionen. Bei der Arbeitslosenquote wird ein kräftiger Anstieg von gut 4 auf über 16 Prozent erwartet.

07:35

Erstmals seit zweieinhalb Monaten notiert Bitcoin wieder über der Marke von 10'000 Dollar. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuert sich um knapp drei Prozent auf 10'078 Dollar. "Die Euphorie über das anstehende Halving beflügelt", sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll. Am 12. Mai soll es so weit sein.

07:25

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag mit erneuten Gewinnen starten. Am Donnerstag hatte er dank ermutigender chinesischen Konjunkturdaten 1,4 Prozent im Plus bei 10'759,27 Punkten geschlossen.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die offiziellen US-Beschäftigtenzahlen am Nachmittag (MESZ). Experten rechnen mit dem Wegfall von 22 Millionen Jobs, nachdem die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch den Abbau von etwa 20 Millionen Stellen signalisiert hatten.

06:30

China öffnet seine Finanzmärkte für ausländische Teilnehmer weiter. Dabei würden bei bestimmten Geschäften die Verwaltungsauflagen für Geldanweisung und Geldabzug und die Wechselkurse vereinfacht, teilten die chinesische Notenbank und die zuständige Behörde Safe am Donnerstag mit. Ziel sei, die Teilnahme ausländischer Institute am chinesischen Finanzmarkt zu erleichtern. Sie bekommen dadurch nun ungehinderten Zugang zum chinesischen Aktien- und Anleihen-Markt. Im Detail geht es dabei um das Dollar-dominierte Programm QFII und das Yuan-dominierte Programm RQFII.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 20'026 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1451 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

China's Vice Premier Liu He agreed with U.S. officials Robert Lighthizer and Steven Mnuchin to create favorable conditions to implement phase one trade deal

Für Erleichterung sorgten auch positive Signale aus Gesprächen zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 106,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,0725 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9719 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0844 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0540 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2394 Dollar.

05:35

Der japanische Diensleistungssektor ist im April wegen der Coronavirus-Pandemie so deutlich geschrumpft wie nie zuvor. Der endgültige IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) rutschte saisonbereinigt auf 21,5 Punkte von 33,8 Punkten im März. Das war der niedrigsten Stand des Indikators seit Beginn seiner Erfassung im September 2007. "Japans wirtschaftlicher Abschwung hat sich im April beschleunigt", sagte Joe Hayes, Volkswirt bei IHS Markit. Auftragseingänge und Produktion seien so stark gefallen wie nie zuvor.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)