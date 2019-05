15:55

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verliert zu Handelsbeginn 0,3 Prozent auf 25'760 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 fällt um 0,2 Prozent auf 2865 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gibt 0,1 Prozent auf 7901 Punkte nach.

Trotz des unsicheren Marktumfeldes wagt sich der Fahrdienstvermittler Uber nun an die Börse. Das vor zehn Jahren gegründete Technologieunternehmen aus Kalifornien, das noch immer keine Gewinne schreibt, kommt auf eine Gesamtbewertung von mehr als 82 Milliarden Dollar. Damit ist es einer der grössten Börsengänge seit Jahren. Platziert wird zunächst ein Anteil von rund 10 Prozent.

Nach einer Gewinnwarnung und dem überraschenden Abgang des Konzernchefs brachen die Aktien des Antivirus-Softwareherstellers Symantec um knapp 17 Prozent ein. Ein überraschend hohes Gewinnwachstum im ersten Quartal treibt die Aktien des Online-Detailhändlers JD.Com um 6 Prozent in die Höhe. Für Enttäuschung sorgen hingegen die Umsätze von Marriott's. Die Aktien der weltweit grössten Hotelkette fallen um 3 Prozent.

+++

11:40

Der Schweizer Aktienmarkt legt bis Freitagmittag kräftig zu und macht einen Grossteil der Vortageseinbussen wieder wett. Wie weit diese Erholung gehe, hänge vor allem davon ab, wie die Handelsgespräche der USA mit China weitergingen, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer hofften, dass es letztlich zu einer Einigung kommt.

Der SMI steht um 11 Uhr um 1,1 Prozent höher bei 9535 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 1,2 Prozent auf 1484 Punkte und der breite SPI gewinnt 1,1 Prozent auf 11'546 Punkte.

An der Spitze der Gewinner stehen Vifor (+7,3%), die trotz Dividendenausschüttung kräftig anziehen. Gemäss Analystenkommentaren hat sich ein Konkurrenzprodukt zu einem Eisenmedikament von Vifor als nicht überlegen erwiesen.

Die Aktien von LafargeHolcim steigen um 3,1 Prozent. Der Zementkonzern trennt sich von seinen Aktivitäten auf den Philippinen.

Als einziger SMI-Wert gibt Givaudan (-0,2%) nach. Morgan Stanley hat das Rating auf "Underweight" von "Equal Weight" gesenkt.

Die Aktien von Polyphor (-52%) brechen um über die Hälfte ein. Die Biotechfirma hat wegen Nebenwirkungen eine Studie unterbrochen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:15

Ein Kursplus von 1,2 Prozent treibt den SMI nach der Eröffnung auf 9543 Punkte. Die Händler beobachten nach den kräftigen Einbussen vom Vortag, als der Leitindex SMI um zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen ist, eine technische Gegenbewegung.

Allzu gross dürfte die Erholung aber nicht ausfallen, heisst es weiter. Denn nach wie vor steht der Handelsstreit der USA mit China im Fokus. Ungeachtet der laufenden Handelsgespräche haben die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag mehr als verdoppelt. China kündigte unmittelbar danach "notwendige Gegenmassnahmen" an. Trotz der Eskalation des seit Monaten andauernden Handelskrieges zwischen den zwei grössten Volkswirtschaften wollen beide Seiten ihre zweitägigen Verhandlungen in Washington am Freitag fortsetzen.

"Die USA sind bereits im Wahlkampf und Präsident Trump will einen Deal. Es gibt noch etwas Hoffnung", sagt ein Börsianer. Kurzfristig könnte eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zu weiterer Volatilität und vorübergehenden Rückschlägen führen, schreibt die Credit Suisse dazu in ihrem täglichen Kommentar.

Chefökonom Migros Bank - «Wir stehen nicht vor dem grossen Absturz» https://t.co/39My4wY44C — cash (@cashch) 10. Mai 2019

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS, die am Donnerstag zu den stärksten Verlieren zählten, steigen um 1,5 respektive 1,3 Prozent. Credit Suisse ist vom Genfer Arbeitsgericht wegen missbräuchlicher Kündigung und Verletzung der Fürsorgepflicht zur Zahlung von vier Millionen Franken an einen früheren Mitarbeiter verurteilt worden, wie die "NZZ" in ihrer Ausgabe vom Freitag schreibt. Das Gericht habe schwere Managementfehler rund um die Betreuung amerikanischer Kunden festgestellt.

Starke Gewinne verzeichnen Alcon (+2,5 Prozent) und LafargeHolcim (+3 Prozent). Der Zementkonzern setzt seine Devestitionsstrategie mit dem Verkauf des Philippinengeschäfts weiter konsequent um und erntet Zuspruch, weil die Schulden dabei abgebaut werden können.

Bei den SLI-Werten stehen AMS (+1,7 Prozent) und Logitech (+1,5 Prozent) unter Beobachtung. Die Aktien des Chipherstellers und des Computerzubehör-Spezialisten standen am Donnerstag nach negativen Branchenneuigkeiten stark unter Druck.

Am breiten Markt fallen Arbonia mit einem kräftigen Plus von 3,3 Prozent auf. Händler rätseln über den Auslöser des Kursanstiegs. "Möglicherweise kommt eine Studie im Umlauf, die wir noch nicht gesehen haben", sagt ein Händler. Schwächer sind DormaKaba (-2,1 Prozent). HSBC hat laut Händlern die Empfehlung auf "Reduce" von "Hold" gesenkt.

+++

08:15

Den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär zufolge wird der SMI um 0,4 Prozent höher in den Handel gehen. Vorbörslich steht der Leitindex bei 9469 Punkten.

Zykliker wie ABB oder die Banken UBS und Credit Suisse (je +0,5 Prozent) sind etwas höher gestellt als andere Titel. Bei LafargeHolcim (+2,2 Prozent) zeigen sich die Bemühungen um Schuldenabbau durch den Verkauf des Philippinen-Geschäfts. Roche (+0,5 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent) warten im Rahmen grosser Fachkongresse mit neuen Studien- und Produktinformationen auf. Ingesamt sind alle 20 SMI-Titel höher gestellt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

+++

07:55

Die Ölpreise haben sich am Freitag trotz einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,48 Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 61,83 Dollar.

Der Rohölmarkt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Nachfrage- und Angebotssorgen. Auf der Nachfrageseite belastet der US-chinesische Handelsstreit, der in der Nacht auf Freitag mit einer Erhöhung von Strafzöllen durch die USA weiter eskaliert ist. Der Konflikt zählt zu den grössten Bedrohungen für die Weltwirtschaft und damit auch für die globale Ölnachfrage.

Gestützt werden die Erdölpreise dagegen durch das knappe Rohölangebot. Das geht einerseits zurück auf die Strategie des Ölkartells Opec, das die Preise durch eine begrenzte Förderung hoch halten will. Hinzu kommen ungeplante Förderausfälle in Ländern wie Venezuela, Libyen, Russland oder Nigeria.

+++

07:45

Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,12 Dollar notiert. Die Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe durch die USA bewegte die Währungskurse wenig. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1226 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Gegenüber dem Franken schwächten sich der Dollar und der Euro minim ab. Der Dollar kostet 1,0142 Franken und der Euro wird zu 1,1384 Franken gehandelt.

Zum Wochenausklang stehen in Europa vor allem Produktionsdaten aus der Industrie im Blick. Veröffentlicht werden Zahlen aus Frankreich und Italien. In den USA dürften neue Inflationsdaten Interesse hervorrufen. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die ihren Zinserhöhungskurs vorerst abgebrochen hat. Vor dem Wochenende äussern sich zudem zahlreiche Notenbanker.

+++

06:40

Die asiatischen Börsen haben am Freitag zumeist leichte Gewinne verzeichnet. Im Fokus der Anleger stand weiterhin der Zollstreit zwischen den USA und China.

Die neuen Zölle, wie sie US-Präsident Donald Trump am Sonntag angekündigt hatte, sind allerdings gerade in Kraft getreten.

U.S. hikes tariffs on more than $200 billion in goods from China, the most dramatic step yet of Trump’s push to extract trade concessions https://t.co/BMwLf5pEcm https://t.co/ZLPvUQTyEx — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 10. Mai 2019

Der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He ist derweil am Donnerstag in Washington mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammen, um über einen Ausweg aus dem Streit zu suchen. Die Gespräche sollten am Freitag fortgesetzt werden.

Vor dem Treffen hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäussert, dass es zu einer Lösung kommen könnte. Dennoch hielt er an seiner Drohung fest, am Freitag Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen.

Die Börse in Shanghai legte 1,37 Prozent zu. Chinas wichtigstes Börsenbarometer CSI300 kletterte um fast drei Prozent. In Japan drehte der Nikkei-Index im Lauf des Handels allerdings ins Minus und steht derzeit um 0,76 Prozent bei 21'238 Punkten tiefer.

