Anzeichen einer guten Stimmung am Aktienmarkt zeigt die Vorbörse. Laut Berechungen steigt der SMI um 0,3 Prozent auf 10'104 Punkte. Die Akiten von ABB und Adecco sowie jene von UBS und Credit Suisse sind um je 0,4 Prozent höher gestellt und haben daher bessere Aussichten als der Gesamtmarkt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Der Untersuchungsbericht der CS zur Khan-Affaire scheint die Aktie nicht gross zu beeinflussen. Geberit (-0,5 Prozent) sind als einzige SMI-Aktie tiefer gestellt, ein "Underweight" von Barclays dürfte der Grund sein.

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 59,67 US-Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel stieg um 48 Cent auf 54,55 Dollar.

Das Währungspaar Euro-Franken steht kaum verändert bei 1,0882.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,23 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9990 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0886 Dollar. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2285 Dollar.

Die japanischen Aktien haben am Dienstag zugelegt. Die Händler in Tokio zeigten sich dabei unbeeindruckt vom aktuellen Tankan-Index, der ein Sechs-Jahres-Tief bei der Stimmung unter grossen japanischen Industriekonzernen zeigte.

Der Index lag jedoch im Plus. "Insgesamt ist es eine gute Nachricht für die Risikomärkte, dass japanische Unternehmen angesichts aller externen Bedenken nicht pessimistisch sind", sagte John Vail, Chef-Globalstratege bei Nikko Asset Management. Die Aussichten sowohl für das verarbeitende Gewerbe als auch für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe seien positiv.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21'917 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1605 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,1 Prozent. Der Handel in China ist bis zum 7. Oktober ausgesetzt.

Kursgewinne von Apple und anderen Technologieaktien haben der Wall Street am Montag Auftrieb gegeben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 26'916 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 2976 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 7999 Punkte vor.

Apple schossen 2,4 Prozent in die Höhe. Konzernchef Tim Cook hatte in einem Zeitungsinterview starke iPhone-Absätze in Aussicht gestellt. Microsoft rückten 0,9 Prozent vor.

