Kurszielerhöhungen am Schweizer Markt: Burckhardt Compression: UBS erhöht von 190 auf 228 Franken - 'Neutral'

Huber+Suhner: 62 auf 66 Franken - 'Neutral'

08:15

Fun Fact des Tages: Der deutsche Leitindex Dax wird am Montag 31 statt 30 Titel enthalten. Grund für die ungewöhnliche Anzahl der Dax-Aktien ist der Börsenstart von Siemens Energy. Kurz nach 9 Uhr soll in Frankfurt der erste Preis für die Papiere festgestellt werden. Händler schliessen allerdings nicht aus, dass es bis zur ersten Kursfeststellung 15 Minuten dauern könnte.

Aktionären von Siemens wurden die Papiere von Siemens Energy automatisch in ihre Depots gebucht. 55 Prozent am neuen Unternehmen wurden so verteilt. 35,1 Prozent der Anteile bleiben zunächst bei Siemens, weitere 9,9 beim Pensionsfonds des Konzerns.

Technologieunternehmen - Abspaltung soll Siemens einen doppelten «Energie-Schub» bringen https://t.co/t7DKnDY31R pic.twitter.com/XMFw5aJ1o1 — cash (@cashch) September 26, 2020

Einem Börsianer zufolge taxiert der Markt den Wert des Energiegeschäfts mit mehr als 90'000 Mitarbeitern auf etwa 21,5 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die knapp 730 Millionen Aktien errechne sich ein Preis von knapp 30 Euro. Auf Basis eines Buchwerts von 17,3 Milliarden Euro ergebe sich hingegen ein Preis von knapp 24 Euro. Bei der Siemens-Aktie sei infolge der Ausgliederung der Sparte mit einem entsprechenden Kursabschlag zu rechnen.

+++

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

08:10

Der SMI wird von Julius Bär bei 10'310 Punkten um fast ein Prozent höher berechnet. Zykliker, Banken und Versicherer sind zum Teil um über ein Prozent höher gestellt: ABB und UBS (+1,3 Prozent), Credit Suisse (+1,2 Prozent), Givaudan und LafargeHolcim (je +1,1 Prozent), Alcon, Richemont, Lonza, Novartis, Partners Group, Sika, Swatch und Zurich (je +1 Prozent).

Spinale Muskelatrophie - Langzeitstudie belegt Wirksamkeit von Roche-Medikament für Kinder https://t.co/9d0HihTYe5 pic.twitter.com/ozs4EBzrJZ — cash (@cashch) September 28, 2020

+++

07:50

Die steigende Zahl der Corona-Neuinfizierten belastet den Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee gibt 0,9 Prozent auf 41,53 Dollar je Barrel (159 Liter) nach. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl WTI verbilligt sich um ein Prozent auf 39,84 Dollar. "Neue Covid-19-Fallzahlen beschleunigen sich in wichtigen US-Bundesstaaten und fachen erneut die Furcht vor Mobilitätseinschränkungen an, die die anhaltende Erholung der Ölnachfrage im letzten Quartal in Frage stellen", teilten die Analysten der ANZ Bank mit.

+++

06:45

Der Euro legt zum Franken leicht zu. Das Währungspaar handelt zur Stunde bei einem Wechselverhältnis von 1 zu 1,0807.

+++

06:40

In Japan profitieren die Aktienmärkte von der zuletzt positiven Stimmung in New York. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 23'357 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Die Börse in Shanghai fiel um 0,2 Prozent.

ANA drops the most since April after a report the airline is considering raising 200 billion yen ($1.9 billion) via a public share offering https://t.co/Tds6sVUVZc pic.twitter.com/CMwpkkn6Ux — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 28, 2020

In Tokio trübte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia die Stimmung. Die Aktien des Anteilseigners Toshiba rutschten um drei Prozent, andere Chipwerte fielen ebenfalls.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)