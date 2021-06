Vielmehr dürften die voranschreitenden Coronavirus-Impfungen und die Erholung der Weltwirtschaft von den Pandemie-Folgen weiteren Rückenwind liefern, sagen Marktexperten. Ermutigend sei zudem, dass Anleger kleinere Rücksetzer an den Aktienmärkten stets zum Einstieg nutzten.

"Oftmals ist dies ein relativ sicheres Zeichen dafür, dass eine Aufwärtsbewegung noch nicht am Ende angekommen ist", sagte ein Analyst zur Nachrichtenagentur Reuters.

Pandemie-Rückschläge und Inflation stören

Allerdings sei die Pandemie noch nicht überwunden, warnte Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock. Da die Impfungen gegen die indische Variante des Erregers offenbar nur bedingt wirksam seien, bestehe die Gefahr einer vierten Welle.

Als Störfaktor könnte sich jedoch der Inflationsanstieg erweisen, die nach Jahren stabiler oder sinkender Preise zuletzt wieder zurückgekehrt ist. Wesentlich ist die Reaktion der Notenbanken und die Frage, ob und wann sie beginnen, ihre Kaufprogramme zu reduzieren und in welchem Umfang dies der Fall sein wird.

Fondsmanagerin Bettina Baur - «Eine gewisse Flucht aus Zyklikern würde man schon sehen» https://t.co/2Xo13iDZ9f pic.twitter.com/VqveM9wDKw — cash (@cashch) June 3, 2021

Nach der Sommerpause könnte die Tapering-Diskussion um die Reduzierung der Anleihenkäufe weiter Fahrt aufnehmen und zu mehr Klarheit führen, sagt der Chef der Vermögensverwaltung.

EZB dürfte keine Ausstiegssignale liefern

Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die US-Inflationsdaten für Mai am Donnerstag. Im Vormonat hatte eine Rate von 4,2 Prozent die Investoren in Aufruhr versetzt. "Trotzdem sollten sich Anleger kurzfristig keine allzu grossen Sorgen um eine Verknappung der Geldmenge machen", sagt Anlagestratege Marcus Hüttinger vom Vermögensverwalter Gane. "US-Finanzministerin Janet Yellen und Fed-Chef Jerome Powell haben mehrfach betont, dass der aktuelle Inflationsanstieg zu erwarten gewesen wäre und einen nur temporären Charakter aufweise." Ausserdem werde die US-Notenbank einen geldpolitischen Schwenk behutsam kommunikativ vorbereiten. Die Fed-Führung trifft sich am 16. Juni wieder zu Beratungen.

Die Diskussion um eine Drosselung der Wertpapierkäufe wird voraussichtlich auch Thema bei der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Zur Entscheidungshilfe werden den Euro-Wächtern auf der Sitzung neue Inflations- und Wachstumsprognosen der Notenbank-Volkswirte vorliegen. Experten rechnen nicht mit grossen geldpolitischen Änderungen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zuletzt, die Wirtschaft der Euro-Zone sei auf ihrem Weg aus der Virus-Krise heraus immer noch auf kräftige geldpolitische Hilfen angewiesen. Im März hatte die EZB beschlossen, das Tempo bei den Anleihekäufen im zweiten Quartal zu steigern.

Am Freitag richtet sich der Blick auf den Auftakt des G7-Gipfels im britischen Cornwall. Im Zentrum des Treffens der sieben führenden Industrienationen dürften die Pandemie und der Klimawandel stehen.

(Reuters/cash)