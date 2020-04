"Zwar sind weitere, abrupte Kursrückgänge nie auszuschliessen, dennoch zeichnet sich die Bodenbildung an den Märkten langsam ab", sagt Michael Jensen, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Moventum.

Für eine Trendwende bedürfe es aber einer Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Jensen zieht Parallelen zum Ausbruch der Lungenkrankheit Sars 2002/2003. "Zu sehen war, dass die Börsen so lange fielen, wie die Infektionszahlen stiegen. Als die Zahl der Neuinfektionen fiel, stiegen die Börsen wieder."

In der Schweiz hat der SMI am Freitag den Handel mit minus 0,31 Prozent auf 9'242,44 Punkten beendet. Auf die gesamte Woche verblieb damit noch ein Plus von 2,7 Prozent.

Realwirtschaftliche Abwärtsspirale

Ivan Mlinaric, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Quant Capital, warnt aber vor überzogenen Erwartungen. Auf der einen Seite pumpten Notenbanken und Staaten Billionen in die Finanzmärkte. "Auf der anderen Seite entwickelt sich eine realwirtschaftliche Abwärtsspirale, je länger der Lockdown dauert." Realwirtschaft gegen Geld- und Finanzpolitik laute der Kampf – und der Sieger stehe noch nicht fest.