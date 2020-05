Das jüngste Hin und Her der Kurse signalisiert aus Sicht von Marktbeobachtern, dass eine nachhaltige Entspannung in der Coronavirus-Krise noch nicht in Sicht ist. Der Ausblick für die Gewinne der Unternehmen bleibt längerfristig unsicher. Wie schon in der Finanzkrise 2008/09 dürften Börsenturbulenzten noch eine Zeit lang nachwirken.

Im SMI hat es nach einem sehr schwachen Start in die Woche nur für einen knapp positiven Wochensaldo gereicht. Der Schweizer Leitindex schloss am Freitagabend bei 9665 Punkten.

Der Weg bleibt holprig. Kursrückschläge drohten den Börsen vor allem bei einer zweiten Infektionswelle, prognostiziert Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Staaten lockern ihre Restriktionen, aber die Öffentlichkeit wird sorgloser. Die Zahl derjenigen, die soziale Distanz praktizieren, wird in den kommenden Wochen schrumpfen."

Gleichzeitig wüchsen die politischen Gefahren, warnt Christopher Smart, Chef des Research-Hauses Barings Investment Institute. "Es steht zu erwarten, dass China und die Vereinigten Staaten aus dem grossen Lockdown noch gekränkter hervorgehen werden und dass sich Anleger auf eine Welt zunehmender Spannungen, steigender Handelsschranken und grösserer Risiken einstellen sollten." Im Streit über die Rolle Chinas in der Virus-Krise hatte US-Präsident Donald Trump dem Land mit neuen Strafzöllen gedroht.

Firmen informieren über Zahlen

Die laufende Bilanzsaison steht ebenfalls ganz unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Dabei liege das Hauptaugenmerk aber auf den Plänen der Firmen zur Bewältigung der Krise, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Wer sich heute bewährt, wird zu den Gewinnern von morgen zählen. Die Anleger werden ganz genau darauf schauen, welches Unternehmen seine Hausaufgaben macht und welches nicht."

In der Schweiz legen Dienstag Alcon und Swiss Life sowie Dufry und Logitech Zwischenberichte vor. Am Donnerstag folgen ein Erstquartals-Update von Zurich und Sunrise. Am Freitag stellt Richemont das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 vor.

Etwas leerer ist der Terminkalender der Konjunkturdaten. Dort stehen die Zahlen zur Industrieproduktion in Europa (Mittwoch), den USA und China (beide Freitag) an. Zum Abschluss der neuen Woche werden Daten zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum veröffentlicht. Wenige Stunden später folgen die US-Detailhandelsumsätze.

(cash/Reuters)