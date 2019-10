Das Thema Brexit wird die Anleger auch in der neuen Woche beschäftigen - unabhängig vom Ausgang der Abstimmung über das Austrittsabkommen im britischen Parlament. Die Einigung zwischen der EU und der Regierung in London sei erst der Anfang, sagt NordLB-Analyst Stefan Große. "Die Zukunft der Beziehung ist immer noch nicht abschliessend geregelt. Der Deal behandelt nur die Austrittsbedingungen, alles andere muss noch verhandelt werden."

Derzeit sehe es ohnehin nicht danach aus, dass das Unterhaus den Deal durchwinkt, sagt Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Völlig offen sei zudem, ob Premierminister Boris Johnson anschliessend einen Aufschub beantragen müsse. Er habe schliesslich wie gefordert einen Deal ausgehandelt. "Ist es sein Problem, wenn die Abgeordneten dagegen stimmen?" Ohne einen Brexit-Deal droht zum 31. Oktober ein ungeregelter EU-Austritt Grossbritanniens mit schweren Problemen für die Wirtschaft.

Risikofaktor Zollstreit

Auch beim zweiten Dauerbrenner-Thema Zollstreit sei bislang keine wirkliche Entspannung in Sicht, sagt Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. "Die Waffenruhe zwischen den USA und China bleibt brüchig." Dem Anlagestrategen Anthony Chan von der Privatbank UBP bereiteten Berichte über mögliche Beschränkungen von US-Investitionen in chinesische Firmen Sorgen. Dies dämpfe Hoffnungen auf eine baldiges Ende des Handelsstreits. "Die nächste Konfrontationsebene kann sich über den Technologiesektor hinaus auch auf den Finanzsektor erstrecken."

Unabhängig davon leitet Mario Draghi in der neuen Woche zum letzten Mal eine Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), bevor er das Zepter an die bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, übergibt. "Vielleicht kommen wir mit der neuen EZB-Präsidentin dank einer besser aufeinander abgestimmten Geld- und Fiskalpolitik endlich aus dem Teufelskreis heraus, der immer neue Liquiditätsspritzen erfordert, ohne dass parallel dazu Reformen angestossen und unterstützende fiskalpolitische Schritte eingeleitet werden", sagt Anlagestratege Sebastian Sachs von der Metzler Bank. Schliesslich sei Lagarde eine erfahrene und gut vernetzte Politikerin. Draghis Abgang wird überschattet vom Zwist innerhalb der Notenbank über die Geldpolitik.

Firmen legen Bilanzen vor

Mit Novartis und der UBS (Dienstag), ABB (Mittwoch), Sika (Donnerstag) und LafargeHolcim (Freitag) legen fünf SMI-Firmen ihre Zahlen vor. Daneben werden am Montag auch die Zahlen von AMS, Logitech, Idorsia oder Kühne+Nagel präsentiert, am Dienstag Sulzer, Sunrise und Zur Rose, am Mittwoch Schindler, Bucher und Huber+Suhner, aber VAT und Ems-Chemie. Dabei informieren die Unternehmen entweder über das dritte Quartal oder den Geschäftsverlauf der ersten neun Monate des Jahres. Teils sind es vollständige Kennzahlensätze, teils nur Umsatzzahlen.

(Reuters/cash)