"Das Coronavirus muss nicht Millionen von Menschen töten, um einen signifikanten Einfluss auf die Kapitalmärkte zu haben", warnt Richard Flax, Chef-Anleger beim Vermögensverwalter Moneyfarm. "Die Ausbreitung muss nur monatelang anhalten und das Verhalten von Verbrauchern und Unternehmen ändern." Hierzu gehörten abgesagte Shopping-Touren oder stornierte Reisen.

Bei früheren Krisen wie dem Ausbruch des Sars-Erregers seien die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft allerdings gering gewesen, erinnert Hendrik Tuch, Anleihechef beim Vermögensverwalter Aegon. "Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis der Wuhan-Virus aus den Nachrichten verschwindet, doch die Finanzmärkte sind möglicherweise schon bald gewillt, ihn zu ignorieren." In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan hatte die Virus-Ausbreitung ihren Anfang genommen.

Börsenausblick - Chinas Finanzmärkte stehen vor einem schwierigen Handelstag https://t.co/bACFDTXamg pic.twitter.com/cTP4OPoaCe — cash (@cashch) January 31, 2020

Ausserdem sei eine Erleichterungsrally denkbar, sollte China der erwarteten Wachstumsverlangsamung mit einem Konjunkturprogramm entgegentreten, sagte Anlagestratege Felix Herrmann vom weltgrössten Vermögensverwalter Blackrock. Nach den chinesischen Neujahrsfeiern wird am Montag in Festlandchina wieder gehandelt.

Ein Experte hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, dass die Virus-Folgen das chinesische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal auf fünf Prozent oder weniger drücken könnte. 2019 hatte es bei rund sechs Prozent gelegen.

Viel beachtete Unternehmen informieren über Zahlen

Der SMI hat auf Wochensicht ein Prozent verloren, hat aber seit Jahresanfang mit einem Plus von 1,2 Prozent eine positive Bilanz. Während die Geschehnisse in Asien sicherlich die nächste Woche prägen werden, legen auch weiter Schweizer Unternehmen ihre Zahlen vor.

Am Montag wird dies die Privatbank Julius Bär sein. Am Mittwoch kommen die Zahlen des Elektrokonzerns ABB und der Industriegruppe Conzzeta. Am Donnerstag folgen Telekom-Marktführer Swisscom, die Dätwyler-Gruppe und das Biotechunternehmen Idorsia. Am Freitag öffnen die Ems-Chemie und die Graubündner Kantonalbank ihre Bilanzen.

Aus dem deutschen Dax legen unter anderem der Chip-Hersteller Infineon und der Industriekonzern Siemens Zahlen vor. Aus dem Ausland öffnen auch die Google-Mutter Alphabet , der Kosmetik-Konzern L'Oreal und der Sportwagenbauer Ferrari ihre Bücher.

Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des italienischen Fahrzeug-Herstellers Fiat Chrysler erhoffen sich Börsianer weitere Details zur geplanten Fusion mit der französische Opel-Mutter PSA Peugeot.

Neue Daten zur US-Wirtschaft

Neben diesen Themen werden die Anleger aber auch Konjunkturdaten im Blick behalten. Das Highlight wartet am Freitag: von den US-Arbeitsmarkt-Daten erhoffen sich Investoren Rückschlüsse auf die Geldpolitik der Notenbank Fed.

Experten rechnen für Januar mit 156'000 neuen Stellen ausserhalb der US-Landwirtschaft, nach 145'000 im Vormonat. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten liefern die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Mittwoch.

Den Anfang machen am Montag das deutsche und das europäische Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie. Am Donnerstag folgen die deutschen Auftragseingänge und am Freitag die Industrieproduktion. Das verarbeitende Gewerbe war in den vergangenen Monaten der Problembär der Börsianer.

(cash/Reuters)