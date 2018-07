Auftrieb gäben den Kursen sprudelnde Firmengewinne - vor allem in den USA, sagt Felix Herrmann, Anlagestratege bei Blackrock. "Dass die Gewinne deutlich zulegen würden, war vor dem Hintergrund der Steuerreform zu erwarten." Dass über 80 Prozent der Firmen die bereits optimistischen Erwartungen noch toppten, überrasche dennoch.

Der SMI hat am Freitag bis Handelsschluss um 0,4 Prozent auf 9173 Punkte zugelegt. Damit schaffte der SMI die vierte Woche in Folge einen Kursgewinn. In dieser Zeit hat der Index 6,6 Prozent zugelegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones gewann letzte Woche 1,6 Prozent.

In der Schweizer Unternehmenslandschaft kommen auch nächste Woche weitere Zahlen. Am Dienstag legen unter anderem die Credit Suisse, Logitech und GAM die Bilanzen vor. Am Freitag öffnen Swiss Re, Durfry und weitere Firmen ihre Bücher (zur Termin-Übersicht bei cash.ch). Am Mittwoch, 1. August, ist der Handel wegen der Bundesfeiern geschlossen.

Aus den USA geben unter anderem der iPhone-Anbieter Apple (Dienstag) und der Ketchup-Produzent Kraft Heinz (Freitag) Zahlen bekannt.

Fed-Sitzung und US-Daten

Mit Spannung warten Börsianer auf die geldpolitischen Entscheidungen mehrerer grösserer Notenbanken. Bei der Fed seien am Mittwoch keine Überraschungen zu erwarten, sagt Frank Dixmier, Anleihechef des Vermögensverwalters Allianz Global Investors. "Bis Ende des Jahres sollten sich Anleger auf zwei weitere Zinserhöhungen in den USA einstellen."

Daran werde auch die Kritik von US-Präsident Donald Trump an steigenden Zinsen nichts ändern, betont DZ Bank-Analyst Christian Reicheter. Der Kurs allmählicher Anhebungen werde wohl fortgesetzt.

Vor diesem Hintergrund schauen Investoren insbesondere auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Von ihnen erhoffen sie sich Hinweise auf die US-Geldpolitik über das Jahr 2018 hinaus. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen liefern die Daten der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch. Einen Tag zuvor werden die Ausgaben der US-Konsumenten veröffentlicht. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Diesseits des Atlantik stehen die deutschen (Montag) und europäischen (Dienstag) Inflationsdaten auf dem Terminplan. Sowohl in den USA als auch in Europa könne mit einem anhaltend robusten Wachstum gerechnet werden, prognostiziert Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.

Notenbank-Termine in Tokio und London

Einen Tag vor der Fed werde die Bank von Japan (BoJ) wohl Änderungen ihrer Geldpolitik signalisieren, sagt John Vail, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nikko. Damit sollten die Nebenwirkungen der ultra-lockeren Geldpolitik für den japanischen Bankensektor minimiert werden. "Das bedeutet, sie strebt höhere langfristige Zinssätze oder eine Lockerung ihrer Negativzinspolitik an."

Bank of England plant Einsatz der Blockchain in Zahlungssystem https://t.co/X0Xh1sJ7fi pic.twitter.com/AgSUe3nZ5R — Bitcoin Nerd (@bitcoin_nerd) 24. Juli 2018

Den Abschluss des Notenbanken-Reigens bildet die Bank von England (BoE) am Donnerstag. Anleger sehen die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung des Leitzinses um einen Viertel Prozentpunkt auf 0,75 Prozent bei mehr als 80 Prozent. Damit riskiere die Notenbank allerdings, die Konjunktur abzuwürgen, die wegen der Unsicherheit rund um den Brexit auf wackligen Beinen stehe, warnt Anlagestratege John Wraith von der Bank UBS.

(Reuters)