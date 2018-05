"Ich bin nicht optimistisch, vor allem wegen der zunehmenden politischen Unsicherheiten", sagt Finanzmarktexpertin Valerie Plagnol vom Vermögensverwalter Werthstein. Nach einer relativ ruhigen Phase sei nun mit mehr Schwankungen an den Märkten zu rechnen. Als Grund hinzu kamen die Haushaltspläne der sich abzeichnenden neuen Regierung in Italien, die am Freitag für Verunsicherung sorgten und die Aktienkurse in Mailand in die Knie zwangen. Aber auch der Dax in Frankfurt und der Euro gerieten unter Druck.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag -0,5 Prozent tiefer auf 8940 Punkten (Tagestief bei 9918). Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,6 Prozent. Der 30 Aktien umfassende SLI gab um 0,5 Prozent auf 1480 Punkte nach und der breite SPI um 0,5 Prozent auf 10'662 Punkte.

Die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega gingen mit ihrem Programm für eine gemeinsame Regierung in Rom finanzpolitisch auf Konfrontationskurs zur EU. So wollen die künftigen Koalitionspartner die Konjunktur mit "begrenzten" schuldenfinanzierten Ausgaben anschieben und fordern eine Überprüfung der EU-Haushaltspolitik sowie des Euro-Stabilitätspakts.

"Dadurch werden Erinnerungen an die Anfangszeit der amtierenden griechischen Regierung wach, die 2015 die Konfrontation mit Brüssel suchte, was erhebliche Marktturbulenzen ausgelöst hatte", sagt Stefan Bielmeier, Chefökonom der DZ Bank.

Wenig übrig für Italianità

Italienische Aktien und Anleihen flogen daher in der ablaufenden Woche in hohem Bogen aus den Depots. Angesichts der neuen Sorgen nahmen die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor dem langen Wochenende lieber Gewinne mit: der Dax ging am kleinen Verfallstag 0,3 Prozent tiefer aus dem Handel. Dank des für die Exporteure günstigeren Euro-Kurses gelang ihm aber mit einem Plus von rund 0,6 Prozent der achte Wochengewinn in Folge. Das ist die längste Serie seit fast eineinhalb Jahren. Der US-Leitindex Dow Jones trat auf der Stelle.

Auch der Korea-Konflikt beschäftigt Börsianer. Das geplante historische Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem US-Präsidenten Donald Trump steht wegen diplomatischer Verstimmungen auf der Kippe. Südkorea bot an, zu vermitteln.

Parallel dazu befürchten Anleger wegen der angedrohten neuen US-Sanktionen gegen Iran einen Angebotsengpass bei Rohöl. Dies trieb den Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee in der ablaufenden Woche erstmals seit dreieinhalb Jahren über die Marke von 80 Dollar je Barrel (159 Liter). Die dadurch befeuerten Inflationsängste sorgten für zusätzliche Unruhe an den Finanzmärkten.

Martin Hüfner, Chefökonom des Vermögensverwalters Assenagon, warnt aber vor überzogenem Pessimismus. "Lassen Sie sich von politischen Krisen und Veränderungen nicht ins Bockshorn jagen. In den allermeisten Fällen zeigt sich, dass Wirtschaft und Börsen davon nicht stärker tangiert werden."

Nur noch vereinzelte Zahlen

In der Schweiz stehen nur noch wenige Firmenzahlen an. Am Dienstag Sonova, am Mittwoch Julius Bär und Lem sowie am Donnerstag Ypsomed.

Mit dem Auslaufen der Bilanzsaison richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Hauptversammlungen der Unternehmen. Turbulent könnte es bei der Deutschen Bank am Donnerstag werden. Die grossen Rating-Agenturen fordern vom neuen Chef Christian Sewing klare Ansagen zur Geschäftsstrategie.

Beim Treffen der Bayer-Aktionäre wird die 66 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutanbieters Monsanto wohl wieder Thema sein. Börsianer erhoffen sich Informationen über den Stand der Genehmigung durch die US-Behörden und mögliche Zugeständnisse. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte bereits eingeräumt, dass sich durch den geforderten Verkauf von Unternehmensteilen das Sparpotenzial verringere.

In der verkürzten Handelswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Terminplan. In den USA werden am Freitag die Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlicht. Wenige Stunden früher ist der Ifo-Index an der Reihe. "Die Stimmung bei den Unternehmen dürfte sich im Mai weiter verschlechtert haben", sagt Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. Dies deute auf ein schwächeres Wachstum im Gesamtjahr hin.

(Reuters/AWP/cash)