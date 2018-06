"Macht Präsident Donald Trump nun seine Drohung wahr und reagiert mit höheren Abgaben auf die Einfuhr von Autos aus der EU, könnte sich die Eskalationsspirale aus Zöllen und Gegenzöllen immer schneller drehen", sagt Vermögensverwalter Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.

Die EU-Staaten brachten am Donnerstag Zölle auf US-Waren im Umfang von 2,8 Milliarden Euro auf den Weg. Sie reagieren damit auf neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren, die Trump jüngst verhängt hatte. Auch der US-Handelsstreit mit China verschärfte sich weiter: Trump verkündete am Freitag neue Zölle von 25 Prozent auf über 1100 chinesische Waren und Produktgruppen.

Die Regierung in Peking reagierte mit eigenen Abgaben von 25 Prozent auf US-Produkte. Auf beiden Seiten geht es um ein Volumen von jeweils 50 Milliarden Dollar. Am Freitag gab der Dax 0,7 Prozent auf 13'010 Punkte nach, der EuroStoxx50 verlor 0,6 Prozent auf 3505 Zähler. Die Furcht vor einem Handelskrieg lastete auf der Wall Street. Der Dow schloss am Freitag 0,3 Prozent tiefer bei 25.090 Zählern und verbuchte auf Wochensicht ein Minus von 0,9 Prozent.

Der Swiss Market Index (SMI) fiel am Freitag um 0,55 Prozent auf 8'642,6 Punkte zurück. Auf Wochensicht ergab sich dennoch ein Plus von 1,5 Prozent; es ist das erste nach vier Verlustwochen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,85 Prozent auf 1'444,81 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,56 Prozent auf 10'399,71 Punkte.

Zerbricht das Unionsbündnis?

Für den weiteren Kursverlauf des Dax könnte auch die politische Entwicklung in Deutschland entscheidend sein, sagt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Sollte sich der aktuelle Asylstreit zu einer Regierungskrise ausweiten, dürfte das die Kurse belasten." Vor allem den Extremfall mit Neuwahlen und einer langen Hängepartie wolle an der Börse niemand.

In den vergangenen Tagen beherrschte vor allem die Politik der Notenbanken das Marktgeschehen. Während die Fed ihren Leitzins weiter anheben wird, dürfte die EZB ihren ultralockeren Kurs noch länger verfolgen. Der Euro ist seit dem EZB-Entscheid unter die Räder geraten. Zuletzt notierte er knapp über 1,16 Dollar. Der Euro-Franken-Kurs stand in der Nacht auf Samstag bei 1,1582.

Am Donnerstag wird sich mit der Bank von England eine weitere Notenbank zu Wort melden: Commerzbank-Analyst Peter Dixon geht davon aus, dass der Leitzins nicht angetastet wird. Spannend werden könnte es auch auf der EZB-Konferenz am Dienstag und Mittwoch im portugiesischen Sintra, wo Auftritte verschiedenen Notenbanker, darunter EZB-Präsident Mario Draghi und Fed-Chef Jerome Powell, erwartet werden.

SNB und IPO im Blick

Bei den Einzelwerten könnte die Deutsche Bank für Gesprächsstoff sorgen. Am Donnerstag veröffentlicht die Fed erste Ergebnisse des diesjährigen Stresstests, dem sich die in den USA aktiven Banken seit der Finanzkrise 2008/09 regelmässig unterziehen müssen. Der aktuelle Test umfasst die DB USA, eine Holding der Frankfurter mit einer Bilanzsumme von 133 Milliarden Dollar. Gemessen an der Kapitalausstattung sieht es für die Deutsche Bank in den USA nicht schlecht aus. Trotzdem ist fraglich, ob das der Fed reicht.

Am Ölmarkt behalten Investoren das Opec-Treffen in Wien Ende der Woche im Blick. Spekulationen auf eine Lockerung der gemeinsamen Förderbremse der Opec- und Nicht-Opec-Länder hatten den Ölpreis in den vergangenen Wochen gedrückt. Experten gehen davon aus, dass Russland und Saudi-Arabien eine Erhöhung der Produktion durchsetzen werden. Das könnte die Versorgungslage am Ölmarkt kurzfristig entspannen, sagt Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht. "Da aber im Iran wegen der US-Sanktionen ebenfalls eine geringere Förderung droht, wird der Ölpreis wohl zunächst nicht unter 70 Dollar fallen." Brent notierte zuletzt bei 75,04 Dollar je Fass.

In der Schweiz blicken die Anleger auf den Börsengang des Maschinenbau-Unternehmens Klingelnberg (Mittwoch) sowie auf die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

(Reuters/AWP/cash)