Börsenchef rechnet mit keiner Einigung mit EU bis zum Sommer

Der Chef der Börsenbetreiberin SIX, Jos Dijsselhof, zweifelt daran, dass sich die EU und die Schweiz zum Thema Börsenäquivalenz bis im Sommer einigen werden. "Die Äquivalenz wird klar an das institutionelle Rahmenabkommen gekoppelt. Ich glaube nicht, dass es da in sechs Monaten einen grossen Fortschritt geben wird", sagte Dijsselhof im Interview mit der "Handelszeitung" (Vorabdruck, Ausgabe vom 31.1.).