"Starke Gewinne und zuversichtliche Geschäftsausblicke dürften sich positiv auf die Stimmung am Markt auswirken, die in den letzten Wochen durch schwächere Konjunkturdaten in den USA und China gedämpft wurde", prognostiziert Anlagestratege Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Auch die Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass die Gewinnsaison die Aktienmärkte kurzfristig stärken sollte. Danach jedoch könnte jedoch ein abflauendes Wachstum der chinesischen Wirtschaft wie auch Ankündigung einer strafferen US-Geldpolitik die Stimmung an den Börsen trüben, erklärten die Experten.

Auf der deutschen Seite lässt sich in der neuen Woche unter anderem das Software-Haus SAP in die Bücher schauen. Im übrigen Ausland präsentieren unter anderem die AEG-Mutter Electrolux und der Videodienst Netflix ihre Bilanzen.

In der Schweiz präsentiert am Montag SGS das Ergebnis zum ersten Halbjahr. Am Dienstag folgen Kühne+Nagel, UBS, Also, SFS, BLKB und Medacta. Am Mittwoch geht es mit Julius Bär, Novartis, Temenos, CPH Chemie + Papier Holding, Georg Fischer, Walliser KB, EFG International und Valora mit hohem Tempo weiter. ABB, Givaudan, Roche, Sika, Belimo, Cembra, Leonteq, Mikron, Sulzer und V-Zug legen ihre Bücher am Donnerstag offen. Den Wochenschluss machen Schindler, BB Biotech, HBM und Lonza am Freitag.

Delta-Variante verliert etwas von ihrem Schrecken

Das Wiederaufflammen der Pandemie spiele für die Aktienkurse dagegen nur eine untergeordnete Rolle, meint Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank in Essen. "Natürlich ist zu erwarten, dass die Delta-Variante des Corona-Virus Bremsspuren sowohl in den Volkswirtschaften als auch an den Aktienmärkten hinterlassen wird. Dauerhafte Beeinträchtigungen erwarten wir jedoch nicht, zu gross sollte mittlerweile der Anteil der Geimpften sein."

In der alten Woche stieg der Dax zeitweise auf ein Rekordhoch von 15'810,68 Punkten. Unter dem Strich verlor er dennoch gut 1 Prozent. Es bleibe abzuwarten, ob der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige 16'000er Marke zeitnah überwinden könne, gibt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi zu bedenken. "In den vergangenen Monaten folgten auf neue Allzeithochs erst einmal Gewinnmitnahmen, die den Markt wieder nach unten beförderten."

Der Swiss Market Index schloss am Freitag über der Marke von 12'000 Punkten. Auf Wochensicht hat der Schweizer Leitindex 0,3 Prozent hinzugewonnen.

EZB liefert neuen geldpolitischen Ausblick

Gespannt warten Anleger in der neuen Woche auch auf die Ratssitzung der Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Notenbank-Chefin Christine Lagarde hat zu diesem Termin die Überprüfung des geldpolitischen Ausblicks angekündigt. Aus ihm leitet sich unter anderem ab, unter welchen Bedingungen die Leitzinsen künftig wieder steigen.

Vorschau - EZB richtet nach Strategiecheck Ausblick neu aus https://t.co/RtFCcy6VwT pic.twitter.com/bJUHJFDJaj — cash (@cashch) July 17, 2021

Mit der Änderung des Inflationsziels auf zwei Prozent von zuvor "unter, aber nahe" zwei Prozent habe die EZB ihren Spielraum erweitert, sagt Peter De Coensel, Chef-Anleger für Anleihen beim Vermögensverwalter Degroof Petercam. Mittelfristig gehe er davon aus, dass die Notenbank ihr Pandemie-Wertpapierankaufprogramm PEPP im kommenden Jahr durch ein PEPP 2.0 ablösen wird. Gleichzeitig werde das im Nachgang der Euro-Schuldenkrise aufgelegte Ankaufprogramm APP im aktuellen Volumen von 20 Milliarden Euro monatlich weiterlaufen, prognostiziert De Coensel.

(Reuters)