Chris Payne, Geschäftsführer des Vermögensverwalters GWM, verwies auf die Androhung zusätzlicher Zölle auf chinesische Waren durch US-Präsident Donald Trump. "Ein ausgewachsener Handelskrieg ist dennoch unwahrscheinlich, weil er niemandem nutzen würde." Allerdings vergiftet der Konflikt das Börsenklima. In der abgelaufenen Woche gab der SMI um 0,3 Prozent auf rund 8617 Punkte nach.

Darüber hinaus fiebern Anleger dem am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel entgegen. Unter anderem steht die Reform der Währungsunion auf der Agenda. Deutschland und Frankreich wollen dem Rettungsfonds ESM neue Aufgaben zuweisen und ein eigenes Budget für den Euroraum einführen.

Schon diese abgespeckten gemeinsamen Massnahmen seien aber schwer durchzusetzen, da eine Gruppe von Ländern um die Niederlande bereits Widerstand angekündigt habe, fasste Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen zusammen. "Ein Grund für diese Blockade sind die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Länder." So habe Italien wegen des hohen Anteils an faulen Krediten in den Bilanzen seiner Banken ein wesentlich grösseres Interesse an einer gemeinschaftlichen Einlagensicherung als Länder wie Finnland, die Niederlande und Deutschland.

Konjunkturdaten spielen nur die zweite Geige

Die politischen Konflikte drängen die Konjunkturdaten in den Hintergrund. In den USA stehen die Einkommen und Ausgaben der Konsumenten am Freitag auf dem Terminplan. Von diesen Zahlen erhoffen sich Anleger Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Diesseits des Atlantik werden die deutschen und europäischen Inflationszahlen am Donnerstag beziehungsweise Freitag veröffentlicht. Ausserdem gibt der GfK-Index am Donnerstag Auskunft über die Kauflaune der deutschen Konsumenten. Wenige Stunden später folgt das Barometer für die Stimmung in den europäischen Chef-Etagen. In der Schweiz steht am Freitag das KOF Konjunkturbarometer an. Mit Spannung warten Anleger auch auf die zweite Runde der Bankenstresstests der US-Notenbank (Fed).

Mit einem Auge blicken Börsianer zudem auf die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei. Umfragen zufolge droht der Partei AKP des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan der Verlust ihrer Mehrheit. Erdogan selbst werde sich voraussichtlich einer Stichwahl stellen müssen. Unabhängig vom Ausgang der Wahl stehe das Land vor einer Herkules-Aufgabe, sagte Markus Schneider, Volkswirt beim Vermögensverwalter AllianceBernstein. "Die Regierung muss sich von dem schier unmöglichen Ziel verabschieden, zugleich hohes Wachstum, niedrige Zinsen und geringe Inflation zu erreichen."

(Reuters)