"Derzeit läuft eine grosse Debatte", sagt Andrew Milligan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Aberdeen Standard. "Hofft US-Präsident Donald Trump auf Abkommen mit allen grossen Partnern, um zu beweisen, dass er ein erfolgreicher Verhandler ist, oder will er eine Einigung über Nafta und mit der EU, um seine gesamte Feuerkraft auf China zu richten?"

Die USA und Mexiko haben in der alten Woche einen Nachfolger für das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ausgehandelt. Mit Kanada ist der dritte Partner allerdings noch nicht an Bord. Verhandlungen am Freitag brachten nicht den erhofften Durchbruch. Am kommenden Mittwoch gehen die Gespräche weiter. Die kanadische Chefunterhändlerin, Aussenministerin Chrystia Freeland, sagte, eine für alle Parteien vorteilhafte Vereinbarung sei in Reichweite. Dafür benötige es aber "guten Willen und Flexibilität auf allen Seiten". Sollte Kanada nicht mitziehen, könnte auch der US-Deal mit Mexiko hinfällig sein.

Der SMI hat in der vergangenen Woche 0,9 Prozent eingebüsst und bei 8974 Punkten geschlossen. Auch in der kommenden Woche dürfte der Handelsstreit die Börsen weiter in Atem halten. Denn Trump will einem Medienbericht zufolge am Mittwoch US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Kraft setzen. "Sollte Trump tatsächlich zusätzliche Abgaben erheben, so wäre über die Hälfte des Handels mit China durch Sonderzölle belastet, was Risiken für die Entwicklung der globalen Konjunktur mit sich bringen würde", warnt Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Daneben warten Anleger gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Von ihnen erhoffen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen durch die Notenbank Fed. Einen Vorgeschmack liefern die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Donnerstag - wegen eines US-Feiertags am Montag einen Tag später als üblich. Der Stellenaufbau werde voraussichtlich relativ gering ausfallen, was aber kein Grund zur Besorgnis sei, sagt Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz. Die Arbeitslosenquote werde dennoch auf 3,8 Prozent sinken.

In der Schweiz stehen kommende Woche noch einige Halbjahreszahlen an. Konkret sind dies Hiag Immobilien am Montag, Helvetia, Messe Schweiz und Santhera am Dienstag, Villars am Mittwoch sowie Polyphor und Romande Energie am Donnerstag.

Zudem werden in Europa zahlreiche Indizes überprüft. Am Montag wird der Anbieter Stoxx voraussichtlich den Abstieg der Deutschen Bank aus dem EuroStoxx50 bekanntgeben. Am Mittwoch wird dann wohl der Abschied der Commerzbank aus dem Dax besiegelt. Aussichtsreichster Kandidat für den Aufstieg in die erste Börsenliga ist der Online-Zahlungsabwickler Wirecard.

Parallel dazu wird die Deutsche Börse die endgültige Zusammensetzung der neu geordneten Nebenwerte-Indizes bekanntgeben. Der MDax wird auf 60 und der SDax auf 70 Mitglieder erweitert. Die bisherigen TecDax-Mitglieder werden auf diese beiden Indizes verteilt. Der TecDax selbst wird zu einem Zweitnotierungsindex für die Technologiewerte aus Dax, MDax und SDax heruntergestuft.

Auch an der Wall Street sind Reformen geplant: Internet-Giganten wie Amazon oder Facebook erhalten ihren eigenen Branchenindex "Kommunikationsdienstleistungen". Experten zufolge bietet dies kleineren Technologiefirmen die Chance, aus deren Schatten herauszutreten.

(cash/Reuters)