Die rückläufigen Inflationsdaten im Juli schürten an den Börsen zuletzt Spekulationen, dass die Fed bei den nächsten Zinserhöhungen etwas auf die Bremse treten könnte. "Der deutsche Leitindex hat die 14'000 Punkte fest im Blick", sagt Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Der Dax gewann innerhalb von fünf Handelstagen deutlich mehr als ein Prozent auf 13'795 Zähler. Der defensive Swiss Market Index (SMI) steht hingegen auf Wochensicht nur knapp im Plus. Die US-Notenbank hatte die galoppierende Inflation in den vergangenen Monaten mit ungewöhnlich grossen Zinsschritten bekämpft. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Hinweise darauf, wie gross der nächste Zinsschritt ausfallen wird, erhoffen sich die Anleger von den Protokollen der jüngsten Notenbank-Sitzung. Die so genannten Fed-Minutes werden am Mittwoch veröffentlicht. Ende Juli hatte die Notenbank den Leitzins wie schon im Juni um 0,75 Prozentpunkte angehoben. "Wir halten die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Zins im September um weitere 75 Basispunkte anheben wird, nach wie vor für relativ hoch", schreiben Tiffany Wilding und Allison Boxer vom Vermögensverwalter Pimco in einem Kommentar.

Plan die Fed weiteren XXL-Zinsschritt?

Nach der Einschätzung von Commerzbank-Analyst Bernd Weidensteiner dürfte es vor allem von dem Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten für August abhängen, ob die Fed im September noch einmal einen grossen Zinsschritt verkündet oder sich mit 50 Basispunkten begnügt. In der neuen Woche stehen auf der US-Konjunkturseite allerdings erst einmal die Daten zur Industrieproduktion (Dienstag) und die Einzelhandelsumsätze (Mittwoch) auf der Agenda.

In Deutschland gehören die ZEW-Konjunkturerwartungen am Dienstag sowie die Produzentenpreise am Freitag zu den Highlights, in der Eurozone unter anderem die aktualisierten Daten zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal (Mittwoch) sowie tags darauf die endgültigen Juli-Inflationsdaten. Aus Sicht vieler Analysten dürften die konjunkturellen Sorgen zusehends grösser werden. "Der Nervenkrieg ums Gas und die massiv gestiegenen Energiepreise sprechen für eine Rezession in Deutschland und im Euroraum", prognostiziert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Der deutsche Wirtschaftsmotor ist angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges bereits ins Stottern geraten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im Frühjahr gegenüber dem Vorquartal.

Auf der Unternehmensseite kehrt nach der Bilanzflut der vergangenen Wochen langsam etwas Ruhe ein. Am deutschen Aktienmarkt lassen sich unter anderem noch Nordex, HelloFresh, Henkel und Uniper in die Bücher schauen. In den USA legen der weltgrösste Einzelhändler Walmart und der Netzwerk-Ausrüster Cisco ihre Quartalsbilanzen vor.

In der Schweiz öffnen am Montag Elma, Glarner KB und IVF Hartmann ihre Bücher. Am Dienstag folgen Straumann, Huber+Suhner, Medartis, Orior, Swiss Steel, Basilea, Clientis, On Holding und Talenthouse. Am Mittwoch legen Swiss Life, Gurit, Implenia, Schweiter, SGKB, Tecan, VP Bank, Ina Invest, Komax und Orascom ihre Quartalsbilanzen vor. Am Donnerstag sind Geberit, BCV, Emmi, Meyer Burger, Siegfried, Thurgauer KB und Zur Rose an der Reihe. Am Freitag geht es mit Nebag, PSP Swiss Property, U-blox, Mobilezone und Polypeptide in hohem Tempo weiter.

(Reuters/cash)