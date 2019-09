Bolsonaro weist bei UN Kritik an seiner Umweltpolitik scharf zurück

Brasiliens rechter Präsident Jair Bolsonaro hat bei seinem ersten Auftritt bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung jegliche Kritik an seiner Umweltpolitik scharf zurückgewiesen. "Das Amazonasgebiet wird nicht verwüstet oder vom Feuer vernichtet, wie die Medien immer wieder irreführenderweise berichten", sagte Bolsonaro am Dienstag in New York. "Die Regenwälder sind nach wie vor praktisch makellos und unberührt und wir sind eines der Länder, das die Umwelt am besten von allen schützt."