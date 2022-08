Dies für den Fall, wenn es der EZB nicht gelingt, mit ihren asymmetrischen Anleihekäufen zugunsten Südeuropas die politischen Turbulenzen in Rom zu neutralisieren.

Der Renditeaufschlag, den Anleger für 10-jährige italienische Staatsanleihen gegenüber deutschen Schuldtiteln verlangen, liegt derzeit fast 29 Basispunkte unter dem Juni-Hoch von 244. Da jedoch rechtsgerichtete Parteien in Italien auf dem besten Weg sind, einen deutlichen Wahlsieg zu erringen, rechnen Strategen von Jefferies International und UniCredit Bank damit, dass der Aufschlag im Laufe des Jahres auf 250 Basispunkte steigen wird.

Dass der Spread selbst angesichts der verstärkten Unterstützung durch gezielte Reinvestitionen seitens der EZB erhöht blieb, lässt darauf schliessen, dass der Verkaufsdruck grösser war als die Renditeentwicklung allein vermuten lässt. Dies gibt einen Vorgeschmack auf den Kampf, der EZB-Präsidentin Christine Lagarde bevorsteht, wenn sie zur Inflationsbekämpfung die Zinsen erhöhen und gleichzeitig die Risikoprämien in der Eurozone im Zaum halten will.

"Diese Muster sind bemerkenswert, da die Marktbedingungen im Juli geordnet waren und die Spread-Ausweitung hauptsächlich durch die italienische Politik verursacht wurde, was unterstreicht, wie niederschwellig die EZB ihre erste Verteidigungslinie einsetzt", schreibt Christoph Rieger, Leiter Rates- und Credit-Research bei der Commerzbank.

"Vor diesem Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, dass die BTP-Spreads im Juli trotz der EZB-Unterstützung fast bis auf ihre Höchststände von 240 Bp. angestiegen sind", so Rieger, der prognostiziert, dass der Abstand zwischen italienischen und deutschen Renditen im Laufe des Jahres 240 Basispunkte erreichen wird.

Die EZB-Daten zu Anleiheoperationen verdeutlichen die Südorientierung. Die Nettobestände an deutschen, französischen und niederländischen Anleihen sanken bis Juli um 18,9 Milliarden Euro, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen auf Zwei-Monats-Basis hervorgeht. Die Nettokäufe von italienischen, spanischen, portugiesischen und griechischen Anleihen beliefen sich auf 17,3 Milliarden Euro.

Während diese Reinvestitionen helfen können, Schocks abzufedern, sagt UniCredit für italienische Anleihen weitere Schwankungen voraus, während der Wahlkampf vor dem Urnengang am 25. September turbulenter wird.

"Episoden einer Spreadausweitung über 250 Basispunkte sind möglich", schreiben die Strategen um Luca Cazzulani in einer Notiz. "Wir denken, dass die Anleger genügend Beweise dafür sammeln sollten, dass die neue Regierung ihre Zusagen in Bezug auf die Reform- und Haushaltspolitik einhalten wird, bevor sie ihr Engagement in BTPs erhöhen."

