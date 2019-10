Boris Johnson steuert Neuwahlen noch in diesem Jahr an

Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson steuert auf eine Neuwahl des Parlaments noch in diesem Jahr zu, sollte die EU einen weiteren Aufschub für einen geregelten EU-Austritt des Landes gewähren. Eine Entscheidung der 27 übrigen EU-Staats- und Regierungschefs darüber wird für Freitag erwartet. Es herrsche grundsätzlich wohl Einigkeit über die Verschiebung, aber noch nicht über deren Dauer, hiess es am Donnerstag in Brüssel. Johnson rief am Donnerstag sein Kabinett in der Downing Street in London zusammen, um das weitere Vorgehen zu diskutieren.