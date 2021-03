Boris Johnson vor Corona-Impfung: 'Definitiv Oxford/Astrazeneca'

Der britische Premier will sich bei seinem bevorstehenden Impftermin mit dem heimischen Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford impfen lassen. "Das Beste, was ich über das Oxford/Astrazeneca-Impfprogramm sagen kann, ist, dass ich die Nachricht erhalten habe, dass ich selbst sehr bald meine Impfung bekomme", sagte Johnson am Mittwoch im Londoner Unterhaus. "Es wird definitiv Oxford/Astrazeneca sein", betonte der Premier. Üblicherweise können sich die Briten nicht aussuchen, welchen Impfstoff sie erhalten.