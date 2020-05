Boris Johnson will Corona-Massnahmen langsam lockern

Der britische Premierminister Boris Johnson will in der kommenden Woche einige Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wieder lockern. Zu schnell dürfe dies aber nicht geschehen, sonst drohe eine zweite Ausbruchswelle, warnte der Regierungschef am Mittwoch im Parlament. Das würde wiederum die Wirtschaft noch härter treffen. Seinen genauen Plan will Johnson am Sonntag vorstellen.