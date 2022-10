Die europäischen Aktien konnten im Verlauf des Vormittags ihre Gewinne ausbauen, der Stoxx 600 lag gegen Mittag um 0,7 Prozent im Plus. Anleger konzentrieren sich in dieser Woche auf Unternehmenszahlen, um Hinweise zu erhalten, wie sich die Gewinne entwickeln. Auch rückt die Möglichkeit aggressiverer Zinserhöhungen in den USA in den Blick, nachdem James Bullard von der St. Louis Fed am Freitag die Möglichkeit einer Anhebung um jeweils 75 Basispunkte bei den nächsten beiden Sitzungen offen gelassen hatte. “Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte und mehr nach der Umfrage der University of Michigan in der letzten Woche definitiv höher ist”, so Sunaina Sinha Haldea von Raymond James. In Deutschland fielen Drägerwerk nach der Rücknahme der Guidance am Freitag. Porsche stiegen nach einer Einstufung als Sector Perform bei RBC.