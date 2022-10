Ein guter Start in die Bilanzsaison kommt am Mittwoch der Stimmung an den Märkten in Japan zugute, die Anleger in China bleiben vor den im Laufe des Tages erwarteten britischen Inflationsdaten weiter in Deckung. "Obwohl die Aktien in den letzten Tagen technische Unterstützung gefunden haben und sich weiter erholen könnten, bleiben die kurzfristigen Abwärtsrisiken für Aktien hoch", sagte Shane Oliver von AMP Capital.