Botschafter erhält Zugang zu zweitem in China inhaftierten Kanadier

Die chinesischen Behörden haben dem kanadischen Botschafter in Peking, John McCallum, Zugang zu einem inhaftierten Kanadier gewährt. McCallum habe Michael Spavor am Sonntag besuchen dürfen, teilte das kanadische Aussenministerium mit. Zuvor hatten die Chinesen dem Botschafter bereits den Besuch eines ebenfalls inhaftierten kanadischen Ex-Diplomaten namens Michael Kovrig gestattet. Kovrig und Spavor arbeiten für zwei verschiedene regierungsunabhängige Organisationen und waren beide am vergangenen Montag festgenommen worden.