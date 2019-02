Der Schweizer Botschafter in Grossbritannien, Alexandre Fasel, hat in Interviews mit der "Zentralschweiz am Sonntag" und "Ostschweiz am Sonntag" erklärt, dass die Schweiz rechtlich gut auf einen Brexit vorbereitet sei.

"Wir waren in der Tat das erste Land, das seine Post-Brexit-Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich geregelt hat", erklärte der Diplomat. Die Rechtsgrundlage der Beziehung sei somit gesichert. Die Abmachungen mit der britischen Regierung regelten klar, dass es keine Änderungen für Schweizer gebe, die bereits in Grossbritannien angesiedelt seien.

Zudem könne Fasel anhand von Zahlen keinen Trend erkennen, dass das Land bei Schweizern an Attraktivität verloren habe.

(SDA/cash)