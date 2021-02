BR Berset: "Bundesrat steckt in einem Dilemma"

"Wir haben eine Pandemie in der Pandemie", sagte Berset am Mittwoch vor den Bundeshausmedien. Die rund 40 bis 50 Prozent ansteckendere Virusform bereite den Behörden Sorgen. Jede Woche verdoppelten sich die Fallzahlen dieser Variante. Die Expertenwarnungen bewahrheiteten sich.

Der Bundesrat hat laut Berset eine erste Diskussion darüber geführt, was nach dem 28. Februar passieren soll. "Die Fragen sind einfach zu verstehen: Wie, wann, was und wie lockern wir?" All diese Fragen seien aber vor dem Hintergrund des mutierten Virus zu betrachten.

Die aktuelle Situation sei schwierig für die Bevölkerung, sagte Berset. Alle seien nach elf Monaten Pandemie müde.

(AWP)