BR Berset: "Zahl der Hospitalisierungen beunruhigt uns"

Das wäre laut Berset "extrem problematisch". Die Situation könne sehr schnell eintreffen. "Wir werden die Situation weiterhin beobachten", so Berset. Wenn die Zahlen nicht sinken würden, würden weitere Massnahmen am nächsten Mittwoch getroffen. Das würde laut Berset öffentliche Gebäude betreffen, aber auch Veranstaltungen.

Bereits am Donnerstag trifft sich Berset mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Berset erwähnte weiter, dass die Schweiz noch vor drei Wochen im europäischen Vergleich sehr gut dagestanden sei. "Nun stehen wir fast am schlechtesten da", so der Gesundheitsminister.

(AWP)