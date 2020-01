BR Cassis erörtert mit österreichischem Aussenminister das EU-Dossier

(Meldung ergänzt um Aussagen von Cassis und Schallenberg) - Das EU-Dossier sowie die Krise in Nahost standen im Fokus des traditionellen Arbeitsbesuchs des österreichischen Aussenministers zu Jahresbeginn in Bern. Bundesrat Ignazio Cassis und Alexander Schallenberg tauschten am Donnerstag auch Nettigkeiten aus.